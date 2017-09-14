tester7336 написав:Обстріл аеродрому «Канатове»: Розвідник Червінський розповів, що Залужний дозволив операцію з викрадення літака
Колишній розвідник Роман Червінський, який у 2022 році брав участь у невдалій операції з викрадення російського літака, заявив, що дозвіл на цю операцію дав тодішній головнокомандувач Валерій Залужний. Про це він сказав в інтервʼю «Українській правді».
Він розповів, що до розвідки звернулася Служба безпеки, яка на той час вже зібрала інформацію про готовність одного з російських пілотів перегнати Україні літак.
Червінський пояснив це тим, що у СБУ не могли самі оцінити літак, створити коридор у повітряному просторі, забезпечити йому безпечний переліт, супровід і посадку.
«Я доповів своєму керівництву. Керівництво доповіло Залужному. Залужний дав санкцію. Перша санкція була усна, щоб ми зʼясували можливість проведення такої операції», — зазначив ексрозвідник.
Після цього, за словами Червінського, про плани повідомили командувачу Військово-повітряних сил. Той перенаправив їх до командира нижчої ланки, який виділив співробітника для перевірки російського пілота.
«На цьому етапі ми повторно доповіли Залужному, що Військово-повітряні сили підтвердили особу пілота і що якщо це навіть гра, то він не зможе ніяким чином проникнути на нашу територію, бо в повітряному коридорі, який ми йому надамо, його в разі чого зібʼють. Залужний дав санкцію, що згоден з проведенням операції», — каже ексрозвідник.
Червінський каже, що існував письмовий дозвіл на операцію від Залужного. За його словами, документ знищили, коли розформували його частину.
Однак коли Залужний підписував цю санкцію, то паралельно написав лист до СБУ, в якому просив відрядити їхнього співробітника, щоб той долучився до групи і виконував свою частину роботи. Цей лист досі існує і є у справі, каже Червінський.
Ексрозвідник заявив, що лист Залужного тривалий час «ховали», а його звинувачували в тому, що він самовільно вирішив відправити людей на аеродром «Канатове» під виглядом навчань. Також Червінський каже, що в його справі замовчують участь працівника СБУ в організації спецоперації.
А тут колись реготіли, коли Детройт писав про значення бамажки з мокрою печаткою... Так це чувак в публічному просторі, в його справі зацікавлені опозиційні сили, да і сам не простий... Скільки за гратами. З пересічним же всл буде, як каток по помідору. Розчавлять, ніхто і не помітить.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 29 лип, 2024 16:36, всього редагувалось 1 раз.
Denik написав:Ми йдемо до одної з двох ситуацій. - Військові за легальну зарплату скуповують у ухилянтів активи: квартири для найму, інвестиції в держоблігації, бізнеси, частки в статутних фондах підприємств підприємств. - Це все йде через напівлегальний сценарій: ухилянта, який відверто пручається та не платить податки не стає на облік починають тиснути, ті хто служив, умовно УБД-шники з погрозою бусифікації. В поліцію ухилянт теж не піде жалітися бо на той час там теж працюватимуть УБДшники, які його самі бусифікують і відвезуть до тцк.
а якісь там Європи, правові держави чи шось таке вже всьо, нікуда нє ідьом?
Denik написав:На той момент на середнього жителя призовного віку чоловічох статі залишиться: гастарбайтер з азії, муслім з Дагестану/Чечні з родиною та старими батьками пенсіонерами, що хоче незалежності, мент/військовий/інший силовик/чиновник з родиною та старими батьками, працівник ОПК з родиною та старими батьками на пенсії, жінка в якої загинув чоловік на СВО, або має інвалідність через СВО зі старими батьками пенсіонерами. Отакий буде в орків зріз суспільства. Не дуже придатний до війни.
це коли таке очікується? а у нас який тоді буде зріз суспільства?
d44 Мова не про Британія з Німеччиною свої ракети створять.. А про: *10 липня у Білому домі заявили, що у 2026 році США почнуть розгортати у Німеччині у далекобійне озброєння, включаючи крилаті ракети Tomahawk, ракети SM-6, і гіперзвукову зброю.* https://suspilne.media/801373-u-nimecci ... zi-putina/
Це Холодна війна 2.0. І питання зараз стоїть де буде проходити "Берлінська стіна" - кордон. По друге, Україна -- фортеця або дистанція. Без варіантів... Скоріше 2 в 1: частина буде фортецею, а східна - дистанцією.
detroytred написав:Яка різниця-то політичний ризик чи космічний, сейсмологічний, фінансовий, особистий і т.д.?
у каждого риска своя вероятность. Вероятность что на вашу инвестицию упадёт тунгусский метеорит 1:100000000 а вероятность что в результате поражения в войне к власти придут проросийские полит. силы 99%. А дальше хз, начиная с их легитимности, заканчивая нехорошими вариантами разделения страны и вероятной гражданской войны. Так что разница есть.
detroytred написав:Яка різниця-то політичний ризик чи космічний, сейсмологічний, фінансовий, особистий і т.д.?
у каждого риска своя вероятность. Вероятность что на вашу инвестицию упадёт тунгусский метеорит 1:100000000 а вероятность что в результате поражения в войне к власти придут проросийские полит. силы 99%. А дальше хз, начиная с их легитимности, заканчивая нехорошими вариантами разделения страны и вероятной гражданской войны. Так что разница есть.
Це кеп-очевидно.
Мова була про враховуються чи не враховуються. Політичний ризик враховується чи не враховується. Зрозуміло, що кожен ризик зі своєю ймовірністю.
Ну ви серйозно вважали, що я ризикам однакову ймовірність визначав??? Навіщо ви тоді взагалі зі мною обговорюєте?)))
І ви впустили в прикладі -- спочатку ймовірність поразки у війні.
detroytred написав:Це Холодна війна 2.0. І питання зараз стоїть де буде проходити "Берлінська стіна" - кордон. По друге, Україна -- фортеця або дистанція. Без варіантів... Скоріше 2 в 1: частина буде фортецею, а східна - дистанцією.
Всі задоволені будуть... Окрім. України.
Шось ви плутаєте. Тоді фортець не було, а копія берлінської стіни вже працює на кордонах України Захід на совєти не нападав. Це совєти стерегли кордон, щоб люди не міняли шлях до комунізму на кока-колу А холодна війна це добре, якщо по справжньому а не так як зараз. Це економічна війна.
detroytred написав:Яка різниця-то політичний ризик чи космічний, сейсмологічний, фінансовий, особистий і т.д.?
detroytred написав:Ну ви серйозно вважали, що я ризикам однакову ймовірність визначав??? Навіщо ви тоді взагалі зі мною обговорюєте?)))
где из 1й цитаты вытекает что вероятность перечисленных рисков разная? И если она разная зачем вообще задавать вопрос какая между ними разница. Это или толстый троллинг или какой-то лютый тупняк.
detroytred написав:І ви впустили в прикладі -- спочатку ймовірність поразки у війні.
а что есть хоть одно направление где мы побеждаем, кроме марафона? русские делают ракеты мы нет. У русских моб резурс в 3р. выше нашего. Русские живут без внешних вливаний, а наш бюджет полностью от них зависим. Какая вероятность победы/поражения?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 29 лип, 2024 16:54, всього редагувалось 1 раз.
"У 2026 році США розпочнуть поступове розгортання засобів ведення вогню великої дальності для своєї багатопрофільної оперативної групи в Німеччині, в рамках планування тривалого розміщення цих засобів там у майбутньому. Після повного розгортання ці засоби включатимуть ракети SM-6, Tomahawk і гіперзвукову зброю, яка має значно більший радіус дії, ніж нинішня в Європі", — йдеться у заяві.
США та ФРН наголосили, що розгортання цих передових можливостей продемонструє відданість Сполучених Штатів НАТО та їхній внесок в інтегровану європейську політику стримування.
detroytred написав:Яка різниця-то політичний ризик чи космічний, сейсмологічний, фінансовий, особистий і т.д.?
detroytred написав:Ну ви серйозно вважали, що я ризикам однакову ймовірність визначав??? Навіщо ви тоді взагалі зі мною обговорюєте?)))
где из 1й цитаты вытекает что вероятность перечисленных рисков разная? И если она разная зачем вообще задавать вопрос какая между ними разница. Это или толстый троллинг или какой-то лютый тупняк.
detroytred написав:І ви впустили в прикладі -- спочатку ймовірність поразки у війні.
а что есть хоть одно направление где мы побеждаем, кроме марафона? русские делают ракеты мы нет. У русских моб резурс в 3р. выше нашего. Русские живут без внешних вливаний, а наш бюджет полностью от них зависим. Какая вероятность победы/поражения?
Угу)) Відлистайте назад. Мова була про враховувати чи не враховувати політичний ризик. Я вказав, що нема різниці який ризик... З точки зору, що враховуються всі. Тобто нема різниці який. Всі ризики враховуються.