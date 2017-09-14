detroytred написав:Яка різниця-то політичний ризик чи космічний, сейсмологічний, фінансовий, особистий і т.д.?
у каждого риска своя вероятность. Вероятность что на вашу инвестицию упадёт тунгусский метеорит 1:100000000 а вероятность что в результате поражения в войне к власти придут проросийские полит. силы 99%. А дальше хз, начиная с их легитимности, заканчивая нехорошими вариантами разделения страны и вероятной гражданской войны. Так что разница есть.
На Півдні, Сходу є більші ризики -:при окупації, звинувачення в колоборації . Або Закон або бізнес - таких ризиків немає майже в Західній Україні
Третя штурмова бригада 25 липня скасувала зустрічі в Берліні, Роттердамі, Брюсселі та Кельні "з міркувань безпеки". 3 ОШБр з 21 липня проводить тур містами Європи, щоб розповісти там, як можна долучитися до бригади.
21 липня відбулася перша зустріч "Двіжу" за кордоном — у столиці Польщі Варшаві. 3 ОШБр повідомляла, що подія зібрала повну залу (зустріч проходила в Одеському клубі).
23 липня бригада зібрала зустріч у Вроцлаві в Польщі.
budivelnik написав:комуністи побудували чітку теорію розподілу( вони вважають що справедливого) але всі їх теорії починаються з Якби у нас було хуліард грошей-ми б точно все розділили кожному справедливо... От тільки проблема-в них відсутній цей хуліард...
У капіталістів інша проблема... Вони створюючи хуліард..але свій...у них тоді він є...а в люмпена як не було при комуністах так і не має при капіталістах.... От тоді частина з люмпенів , бачачи наявність хуліарда в капіталістів- пробує вести своє життя так , щоб хоч через три покоління, але його діти також мали капітал....
Дейтройт вважає ко все вже є , нічого створювати не треба-головне правильний закон який перерозподілить хуліард наявний в Будівельників до полковників і парторгів... Але чомусь в дейтройта не виходить...
Капіталісти вже придумали "правильний закон": а) великі податки для багатих(і менші для бідних) + б) неможливість не платити ці великі податки. Цей закон працює(може працювати), перевірено практикою. Нажаль в Україну капіталізм прийшов, але ні а) ні б) не працює.
Почитав Детройта - досить толково і просто пише. Видно що людина розуміє процеси, а не просто почитав книжки і говорить штампами.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Пон 29 лип, 2024 17:26, всього редагувалось 2 разів.
Тобто вони вважають, що гроші заробляють саме наймані працівники, а бізнес - це паразити на тілі пролетаріату. Транзитери, агенти, нахлєбнікі десь після 1917 це вже проходили...
чого ж ви так самокритично. ви також є кінцевим споживачем товарів та послуг. і чим більше споживаєте тим більше платите податків. я розумію що вам хочеться думати що дехто пуп землі але в кінці цінців за все, абсолютно все, платять кінцеві споживачі.
Нічого ви не розумієте. Щоб кінцевий споживач міг платити взагалі хоч за щось, він має або сам стати "пупом землі", або влаштуватися до іншого "пупа землі" на роботу. Яку той має перед цим створити власним коштом і розумом. А без цього буде лише стадо голодних краснопузих "кінцевих споживачів"... А 'пупу землі' в багатьох випадках простіше закрити бізнес, та тихенько пожити трохи для себе. Кичитися перед босотою мріє лише інша босота...
detroytred написав:))) Не так. Предмет дискусії цілком конкретний -- економічні закони і процеси в економіці. Детройт спирається на абетку ... І бачить, що ця абетка логічно підтверджується за віконцем в ринку.
На що спирається Будівельник та Віталій? Хз... На -- я так вважаю. Бо маю мікробізнес. Навіщо їм мікробізнес цей???? Могли б на своїх умозаключєніях отримати Нобелівську премії... За свої отакі відкриття (отсєб'ятину).
Ну як мінімум, в якості докторських дисертацій продати...
Я без проблем зміню своє бачення, якщо побачу логічне аргументоване пояснення від опонентів. А поки я орієнтуюсь на Сміта, Рікардо, Кейнса, Фрідмена (як антипода методам Кейнса. Але в них розбіжності тільки відносно методів регулювання ринку).
Ну і що каже Рікардо яка може бути економіка при турбопатріотах необільшовиках з Конституцією на паузі?
budivelnik написав:А от коли сідають на якийсь умовний трактор - то напевно не можна тільки трактористу приписати всі м3 породи які викопав той трактор.
трактористу ні. але і ви що самі з’їсте всі ті куби породи? чи таки перепродасте далі щоб інші їх купили та споживали? ваш внесок в податки - це ваше власне споживання. все інше це просто передати по ланцюгу поки знайдуть кінцевого споживача який за все заплатить.
У вашій уяві економіка працює якось сама по собі. Порода сама копається, сама продається, трактори самі купляються, люди самі наймаються... А бізнес та працівники тільки й ділять гроші та славу
andrijk777 написав:Капіталісти вже придумали "правильний закон": а) великі податки для багатих(і менші для бідних) + б) неможливість не платити ці великі податки. Цей закон працює(може працювати), перевірено практикою. Нажаль в Україну капіталізм прийшов, але ні а) ні б) не працює.
І головне, що самі капіталісти, а не роботяги наполягли, це винайшли і впровадили. Самі собі.
Але я пас)) Стосовно обговорення перерозподілу, бо для Будівельника тут поле полів необмежене для викривлень. Як червона ганчірка. Буде рефлексувати на саме слово "перерозподіл". Бо зрозуміти, що це лише інструмент (як ніж), яким можна і лікувати, вбивати, ну це для нього занадто. Складно))