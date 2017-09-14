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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 29 лип, 2024 17:40
Shaman написав: ЛАД написав:
Я прочитал первую из ваших ссылок. Вторую не стал, ,
.
вибач ЛАД
, але видно що в тебе нікого не було в окупації - хоча може все одно б вистачило нахабності брехати - "Примеры с отъёмом жилья тоже не очень убедительны.". Тільки за цю ворожу брехню треба не те що на місяць, а на постійно викинути з українських форумів - читай російські, там такої брехні багато...
Ви забули, що лад і є русня. Русня що живе в Харкові. Який сенс із цим розмовляти? Ви б ще спробували щось пояснювати соловйову чи путіну.. це ж безглуздо...
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Додано: Пон 29 лип, 2024 17:40
sergey_sryvkin написав:
Нічого ви не розумієте.
Щоб кінцевий споживач міг платити взагалі хоч за щось, він має або сам стати "пупом землі", або влаштуватися до іншого "пупа землі" на роботу. Яку той має перед цим створити власним коштом і розумом.
А без цього буде лише стадо голодних краснопузих "кінцевих споживачів"...
А 'пупу землі' в багатьох випадках простіше закрити бізнес, та тихенько пожити трохи для себе. Кичитися перед босотою мріє лише інша босота...
і що ви самі зробите? чи пішов стогін не забирайте людей на фронт від тих що нічого не розуміють?
ну ка покажіть як ви станете самі і заробите всі гроші світу.
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Додано: Пон 29 лип, 2024 17:44
flyman написав:
Ну і що каже Рікардо яка може бути економіка при турбопатріотах необільшовиках з Конституцією на паузі?
Необільшовицька.
Одні - працювати будуть, як за совдепу... І податки аля на холостяків ще введуть.
А другі - навар зі схематозів отримувати, як за капіталізму.
Бо в совдепі було обмеження -- максимум службова Волга, власний Жигуль, невеличка дача в оврагу.
Ніяких банківських рахунків, яхт, будиночків за кордоном.
Тобто: одним совдеп в іншій обгортці; другим - Європа.
Одні ...; а другі послами у ландони.
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Додано: Пон 29 лип, 2024 18:03
Це я роблю висновки з вашого опису змагання "хто більше платить податків" та "хто почувається пупом землі".
Щодо фінансової грамотності найманих працівників - я пригадую людей що з піною з рота доводили що вони всі податки платять самі(пдфо), а про 38% єсв які за них сплачував роботодавець не мали навіть біло-блакитного уявлення ..
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Додано: Пон 29 лип, 2024 18:14
detroytred написав:
Тобто існують плани. Дійсно стратегічні. Фундаментальні.
Незалежно від хто президентом буде, що канцлер думає, хто в парламентах....
Тобто глобально все вирішено.
З Україною теж.
Вирішуватися по ходу дій будуть лише несуттєві деталі та шляхи реалізації.
А ітог вже визначений.
В даному випадку на два найближчі роки.
Війна у нас визначена ще на 2+ роки?
Чи сенс у іншому?
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