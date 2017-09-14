ЛАД написав:Я прочитал первую из ваших ссылок. Вторую не стал, ,
.
вибач ЛАД, але видно що в тебе нікого не було в окупації - хоча може все одно б вистачило нахабності брехати - "Примеры с отъёмом жилья тоже не очень убедительны.". Тільки за цю ворожу брехню треба не те що на місяць, а на постійно викинути з українських форумів - читай російські, там такої брехні багато...
Ви забули, що лад і є русня. Русня що живе в Харкові. Який сенс із цим розмовляти? Ви б ще спробували щось пояснювати соловйову чи путіну.. це ж безглуздо...
sergey_sryvkin написав:Нічого ви не розумієте. Щоб кінцевий споживач міг платити взагалі хоч за щось, він має або сам стати "пупом землі", або влаштуватися до іншого "пупа землі" на роботу. Яку той має перед цим створити власним коштом і розумом. А без цього буде лише стадо голодних краснопузих "кінцевих споживачів"... А 'пупу землі' в багатьох випадках простіше закрити бізнес, та тихенько пожити трохи для себе. Кичитися перед босотою мріє лише інша босота...
і що ви самі зробите? чи пішов стогін не забирайте людей на фронт від тих що нічого не розуміють? ну ка покажіть як ви станете самі і заробите всі гроші світу.
flyman написав:Ну і що каже Рікардо яка може бути економіка при турбопатріотах необільшовиках з Конституцією на паузі?
Необільшовицька. Одні - працювати будуть, як за совдепу... І податки аля на холостяків ще введуть. А другі - навар зі схематозів отримувати, як за капіталізму. Бо в совдепі було обмеження -- максимум службова Волга, власний Жигуль, невеличка дача в оврагу. Ніяких банківських рахунків, яхт, будиночків за кордоном.
Тобто: одним совдеп в іншій обгортці; другим - Європа. Одні ...; а другі послами у ландони.
sergey_sryvkin написав: А бізнес та працівники тільки й ділять гроші та славу
процитувати можете де я таке писав?
Це я роблю висновки з вашого опису змагання "хто більше платить податків" та "хто почувається пупом землі". Щодо фінансової грамотності найманих працівників - я пригадую людей що з піною з рота доводили що вони всі податки платять самі(пдфо), а про 38% єсв які за них сплачував роботодавець не мали навіть біло-блакитного уявлення ..
А щодо питання їх то податки платить, я вважаю що можна казати "я плачу податок" лише в тому разі, коли ти його платиш добровільно. Не "за мене платять", не "за законом належить", а саме там, де є фізична можливість не платити. У найманого працівника нема фізичної можливості піти в бухгалтерію і направити свої податки замість дксу на приватну картку. Тому казати що він платить податки можна тільки умовно, реально він працює на умовах де за нього платять. Так само і кінцевий споживач - тільки якщо він свідомо купляє овочі не на ринку по 50 грн кіло, а в магазині по 60 грн кіло з пдв. Але в реалі таких сферічних споживачів у вакуумі не існує. Особисто я не знаю жодного, хто переплатить просто із податкової свідомості...
Востаннє редагувалось sergey_sryvkin в Пон 29 лип, 2024 18:42, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:комуністи побудували чітку теорію розподілу( вони вважають що справедливого) але всі їх теорії починаються з Якби у нас було хуліард грошей-ми б точно все розділили кожному справедливо... От тільки проблема-в них відсутній цей хуліард...
У капіталістів інша проблема... Вони створюючи хуліард..але свій...у них тоді він є...а в люмпена як не було при комуністах так і не має при капіталістах.... От тоді частина з люмпенів , бачачи наявність хуліарда в капіталістів- пробує вести своє життя так , щоб хоч через три покоління, але його діти також мали капітал....
Дейтройт вважає ко все вже є , нічого створювати не треба-головне правильний закон який перерозподілить хуліард наявний в Будівельників до полковників і парторгів... Але чомусь в дейтройта не виходить...
Капіталісти вже придумали "правильний закон": а) великі податки для багатих(і менші для бідних) + б) неможливість не платити ці великі податки. Цей закон працює(може працювати), перевірено практикою. Нажаль в Україну капіталізм прийшов, але ні а) ні б) не працює.
Почитав Детройта - досить толково і просто пише. Видно що людина розуміє процеси, а не просто почитав книжки і говорить штампами.
1 Всі популісти -вміють гарно написати.. Чого вартує 4000 зарплати чи 1 млн дронів чи 1 млрд дерев...а про каву в Криму в 2023-це взагалі очаровашка... От тільки проблема Чомусь в реалі НІХТО з так толково і гарно написавших НІЧОГО ЗРОБИТИ для читачів так і не змогли...
Тому Я не подобаюсь більшості тутешніх не тому що пишу не толково або не вірно... я просто пишу те що їм не подобається... Але якщо мої дописи не подобаються пенсіонеру чи парторгу чи людині яка заявляла що чим гірше буде в Україні тим швидше нормальні прийдуть до влади(було таке андрійчик?)- то це ж не говорить про те що я НЕ ЗНАЮ про що пишу? 2 Є брехня, є велика брехня.... Капіталісти проти ВЕЛИКИХ податків..на капітал.... Великі податки , це там де до влади в капіталістичних країнах прийшли СОЦІАЛІСТИ....тобто капіталісти СТВОРИЛИ хуліард грошей і тепер соціалісти їх ділять...це буде відбуватись недовго.. бо витрачати завжди легше ніж заробляти... 3 Назвіть мені країну, яка ще ДО ТОГО як стала багатою - ввела ВЕЛИКІ податки для багатих... Таких країн не має. Є два алгоритми бідна країна+високі видатки на соціалку( читай високі податки)=низький прожитковий середній рівень є другий алгоритм бідна країна+низькі податки=через 20 років=середня країна +середні податки=ще 20років=багата країна+великі податки
Інших варіантів нема...хіба що бабка в Канаді померла або в Норвегії знайшли нафту...
detroytred написав:Тобто глобально все вирішено. З Україною теж. Вирішуватися по ходу дій будуть лише несуттєві деталі та шляхи реалізації. А ітог вже визначений. В даному випадку на два найближчі роки.
Теж цікаво як вирішено з Україною на два найближчі роки? Бо моя думка така що нічого з Україною не ясно зараз(тобто продовжують байденівську політику "вічної війни"), а дальше усі чекають виборів в США.
detroytred написав:"У 2026 році США розпочнуть поступове розгортання засобів ведення вогню великої дальності для своєї багатопрофільної оперативної групи в Німеччині, в рамках планування тривалого розміщення цих засобів там у майбутньому. Після повного розгортання ці засоби включатимуть ракети SM-6, Tomahawk і гіперзвукову зброю, яка має значно більший радіус дії, ніж нинішня в Європі", — йдеться у заяві.
США та ФРН наголосили, що розгортання цих передових можливостей продемонструє відданість Сполучених Штатів НАТО та їхній внесок в інтегровану європейську політику стримування.
Тобто існують плани. Дійсно стратегічні. Фундаментальні. Незалежно від хто президентом буде, що канцлер думає, хто в парламентах....
Тобто глобально все вирішено. З Україною теж. Вирішуватися по ходу дій будуть лише несуттєві деталі та шляхи реалізації. А ітог вже визначений. В даному випадку на два найближчі роки.
то все про НАТО, а наш шлях - нейтральне болотце, визначений 30+ років тому. будемо фантазувати - орки ще пару областей відкусять домовимось з БРІКС, домовимось з Трамп, може європейські якісь оборонні ініціативи, а "міст до обов'язкового вступу до НАТО у 2080р." потрібен тільки бангладешцям та іншим неграм що будуть тут жити після ще кіькох років війни
budivelnik написав:Є два алгоритми бідна країна+високі видатки на соціалку( читай високі податки)=низький прожитковий середній рівень є другий алгоритм бідна країна+низькі податки=через 20 років=середня країна +середні податки=ще 20років=багата країна+великі податки
Інших варіантів нема...хіба що бабка в Канаді померла або в Норвегії знайшли нафту...
соціаліст на таке запитання "круть-верть" і перший алгоритм, бо "класова боротьба із багатими"