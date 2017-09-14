Додано: Пон 29 лип, 2024 18:26

andrijk777 написав: budivelnik написав: комуністи побудували чітку теорію розподілу( вони вважають що справедливого)

але всі їх теорії починаються з

Якби у нас було хуліард грошей-ми б точно все розділили кожному справедливо...

От тільки проблема-в них відсутній цей хуліард...



У капіталістів інша проблема...

Вони створюючи хуліард..але свій...у них тоді він є...а в люмпена як не було при комуністах так і не має при капіталістах....

От тоді частина з люмпенів , бачачи наявність хуліарда в капіталістів- пробує вести своє життя так , щоб хоч через три покоління, але його діти також мали капітал....



Дейтройт вважає ко все вже є , нічого створювати не треба-головне правильний закон який перерозподілить хуліард наявний в Будівельників до полковників і парторгів...

Але чомусь в дейтройта не виходить... комуністи побудували чітку теорію розподілу( вони вважають що справедливого)але всі їх теорії починаються зЯкби у нас було хуліард грошей-ми б точно все розділили кожному справедливо...От тільки проблема-в них відсутній цей хуліард...У капіталістів інша проблема...Вони створюючи хуліард..але свій...у них тоді він є...а в люмпена як не було при комуністах так і не має при капіталістах....От тоді частина з люмпенів , бачачи наявність хуліарда в капіталістів- пробує вести своє життя так , щоб хоч через три покоління, але його діти також мали капітал....Дейтройт вважає ко все вже є , нічого створювати не треба-хуліард наявний в Будівельників до полковників і парторгів...Але чомусь в дейтройта не виходить...

Капіталісти вже придумали "правильний закон": а) великі податки для багатих(і менші для бідних) + б) неможливість не платити ці великі податки.

Цей закон працює(може працювати), перевірено практикою. Нажаль в Україну капіталізм прийшов, але ні а) ні б) не працює.



Почитав Детройта - досить толково і просто пише. Видно що людина розуміє процеси, а не просто почитав книжки і говорить штампами. Капіталісти вже придумали "правильний закон": а) великі податки для багатих(і менші для бідних) + б) неможливість не платити ці великі податки.Цей закон працює(може працювати), перевірено практикою. Нажаль в Україну капіталізм прийшов, але ні а) ні б) не працює.Почитав Детройта - досить толково і просто пише. Видно що людина розуміє процеси, а не просто почитав книжки і говорить штампами.

1 Всі популісти -вміють гарно написати..Чого вартує 4000 зарплати чи 1 млн дронів чи 1 млрд дерев...а про каву в Криму в 2023-це взагалі очаровашка...От тільки проблемаЧомусь в реалі НІХТО з так толково і гарно написавших НІЧОГО ЗРОБИТИ для читачів так і не змогли...ТомуЯ не подобаюсь більшості тутешніх не тому що пишу не толково або не вірно...я просто пишу те що їм не подобається...Але якщо мої дописи не подобаються пенсіонеру чи парторгу чи людині яка заявляла що чим гірше буде в Україні тим швидше нормальні прийдуть до влади(було таке андрійчик?)- то це ж не говорить про те що я НЕ ЗНАЮ про що пишу?2 Є брехня, є велика брехня....Капіталісти проти ВЕЛИКИХ податків..на капітал....Великі податки , це там де до влади в капіталістичних країнах прийшли СОЦІАЛІСТИ....тобто капіталісти СТВОРИЛИ хуліард грошей і тепер соціалісти їх ділять...це буде відбуватись недовго.. бо витрачати завжди легше ніж заробляти...3 Назвіть мені країну, яка ще ДО ТОГО як стала багатою - ввела ВЕЛИКІ податки для багатих...Таких країн не має.Є два алгоритмибідна країна+високі видатки на соціалку( читай високі податки)=низький прожитковий середній рівеньє другий алгоритмбідна країна+низькі податки=через 20 років=середня країна +середні податки=ще 20років=багата країна+великі податкиІнших варіантів нема...хіба що бабка в Канаді померла або в Норвегії знайшли нафту...