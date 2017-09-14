Додано: Пон 29 лип, 2024 19:00

andrijk777 написав: budivelnik написав: є другий алгоритм

бідна країна+низькі податки=через 20 років=середня країна +середні податки=ще 20років=багата країна+великі податки є другий алгоритмбідна країна+низькі податки=через 20 років=середня країна +середні податки=ще 20років=багата країна+великі податки

Лінь тобі багато писати, тому прокоментую тільки цей момент.

Так можна робити тільки в ТОП-країнах(або закритих країнах). В Україні таке не вийде тому що при таких умовах окремі люди сильно розбагатіють і звалять за кордон(в ТОП-країни). Це фактично і відбувається. А з ТОП-країни валити нікуди. Лінь тобі багато писати, тому прокоментую тільки цей момент.Так можна робити тільки в ТОП-країнах(або закритих країнах). В Україні таке не вийде тому що при таких умовах окремі люди сильно розбагатіють і звалять за кордон(в ТОП-країни). Це фактично і відбувається. А з ТОП-країни валити нікуди.

Стоп-стоп....А навіщо БАГАТІЙ людині втікати з України?Може вона захоче втекти коли її в Україніа - не люблять( ба більше- зневажають..чи барига/ларьочник це прояв кохання?)б - обкладають податками , при чому не споживання оподатковують(тут я не проти) а оподатковують навіть кошти які направляються в розвиток....От і виходитьБез багатих - країна буде йти тільки до бідних...Але поки багатих не почнуть поважати- доти в країні вони затримуватись не будуть...То що робити?читати бальцеровича і на кожному кроці писати - я розумний(хоча й бідний) але читав БальцеровичаЧи прислухатись до таких як Будівельник?( до речі який читав не тільки Бальцеровича і передбачав не тільки свій бізнес, а й описував що станеться в макроекономіці України від дій Гетьманцева...як на мене це трошки більше розміру ларька)ПСПитання до оточуючиха - хто з Вас читав Бальцеровича( моє припущення 1-2%)б - хто з прочитавших ЗМІГ отримати економічну користь від прочитаного ( моє припущення-0,001%)в - хто користувався ларьком по дорозі( моє припущення-95%)Звідси питанняХто є більш корисним для Українців -ларьок чи Саакашвілі з Бальцеровичем?Дейтройту пройти опитування три рази.