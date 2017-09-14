detroytred написав:"У 2026 році США розпочнуть поступове розгортання засобів ведення вогню великої дальності для своєї багатопрофільної оперативної групи в Німеччині, в рамках планування тривалого розміщення цих засобів там у майбутньому. Після повного розгортання ці засоби включатимуть ракети SM-6, Tomahawk і гіперзвукову зброю, яка має значно більший радіус дії, ніж нинішня в Європі", — йдеться у заяві.
США та ФРН наголосили, що розгортання цих передових можливостей продемонструє відданість Сполучених Штатів НАТО та їхній внесок в інтегровану європейську політику стримування.
Тобто існують плани. Дійсно стратегічні. Фундаментальні. Незалежно від хто президентом буде, що канцлер думає, хто в парламентах....
Тобто глобально все вирішено. З Україною теж. Вирішуватися по ходу дій будуть лише несуттєві деталі та шляхи реалізації. А ітог вже визначений. В даному випадку на два найближчі роки.
то все про НАТО, а наш шлях - нейтральне болотце, визначений 30+ років тому. будемо фантазувати - орки ще пару областей відкусять домовимось з БРІКС, домовимось з Трамп, може європейські якісь оборонні ініціативи, а "міст до обов'язкового вступу до НАТО у 2080р." потрібен тільки бангладешцям та іншим неграм що будуть тут жити після ще кіькох років війни
турбопатріоти за парагвайський варіант, а нормальні хомосапіенси за фінський, але активісти верещать що це зрада і воювати мають всі крім них, бо у них гранти
budivelnik написав:є другий алгоритм бідна країна+низькі податки=через 20 років=середня країна +середні податки=ще 20років=багата країна+великі податки
Лінь тобі багато писати, тому прокоментую тільки цей момент.
Так можна робити тільки в ТОП-країнах(або закритих країнах). В Україні таке не вийде тому що при таких умовах(низькі податки) окремі люди сильно розбагатіють і звалять за кордон(в ТОП-країни). Це фактично і відбувається. А з ТОП-країни валити нікуди.
Між-іншим в РФ це зрозуміли і хочуть в тій чи іншій мірі закрити країну.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Пон 29 лип, 2024 18:57, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:є другий алгоритм бідна країна+низькі податки=через 20 років=середня країна +середні податки=ще 20років=багата країна+великі податки
Лінь тобі багато писати, тому прокоментую тільки цей момент. Так можна робити тільки в ТОП-країнах(або закритих країнах). В Україні таке не вийде тому що при таких умовах окремі люди сильно розбагатіють і звалять за кордон(в ТОП-країни). Це фактично і відбувається. А з ТОП-країни валити нікуди.
Стоп-стоп.... А навіщо БАГАТІЙ людині втікати з України? Може вона захоче втекти коли її в Україні а - не люблять( ба більше- зневажають..чи барига/ларьочник це прояв кохання?) б - обкладають податками , при чому не споживання оподатковують(тут я не проти) а оподатковують навіть кошти які направляються в розвиток....
От і виходить Без багатих - країна буде йти тільки до бідних... Але поки багатих не почнуть поважати- доти в країні вони затримуватись не будуть...
То що робити? читати бальцеровича і на кожному кроці писати - я розумний(хоча й бідний) але читав Бальцеровича
Чи прислухатись до таких як Будівельник?( до речі який читав не тільки Бальцеровича і передбачав не тільки свій бізнес, а й описував що станеться в макроекономіці України від дій Гетьманцева...як на мене це трошки більше розміру ларька)
ПС Питання до оточуючих а - хто з Вас читав Бальцеровича( моє припущення 1-2%) б - хто з прочитавших ЗМІГ отримати економічну користь від прочитаного ( моє припущення-0,001%) в - хто користувався ларьком по дорозі( моє припущення-95%)
Звідси питання Хто є більш корисним для Українців -ларьок чи Саакашвілі з Бальцеровичем?
Міністерство оборони України підтримало законопроект, який зареєстровано у Верховній Раді, про міжнародні оборонні компанії в Україні, але має до нього зауваження. Про це повідомляє Урядовий портал.
У висновку Міністерства оборони до законопроекту з реєстраційним номером 11214, автором якого є народний депутат України Сергій Гривко, сказано, що у запропонованій редакції законопроект не узгоджується з Конституцією України, законами України "Про оборону України", "Про розвідку". Також він суперечить міжнародним договорам та рекомендаціям документа Монтре, в якому розкриваються питання функціонування приватних військових компаній в період збройного конфлікту. Зазначається, що Україна є одна із 17 держав, які взяли участь у його підготовці.
budivelnik написав:Чомусь в реалі НІХТО з так толково і гарно написавших НІЧОГО ЗРОБИТИ для читачів так і не змогли...
Тому що для того щоб зрозуміти(проаналізувати) потрібні одні навички(здібності) - в основному розум, а для того щоб щось зробити потрібні інші - і розум тут далеко не на першому місці.
Найсмішніше те , що ми не розглядали порівняння важливості розуму і наприклад працездатності... Мене особисто не цікавить наскільки по ай-кью той самий Бальцерович розумніший від мене... Мене цікавить інше ХТО приніс більше користі Україні ... І Вас повинно цікавити те саме Хто приніс більше користі Україні - Будівельники чи Бальцеровичі з Саакашвілі... Те що Бальцерович корисніший ніж я для Польщі А Саакашвілі корисніший ніж я для Грузії - не обговорюється бо це очевидно....
Але якщо моя діяльність ( і діяльність таких як я принесла Україні більше користі ніж діяльність Бальцеровича/Саакашвілі... - то кого треба більше слухати? тих хто щось пише? чи тих хто щось ВЖЕ ЗРОБИВ ?
і поки суспільство цього не зрозуміє - доти й буде ходити навколо пальми з якої дейтройти/лади- їм будуть вкидати нових месій