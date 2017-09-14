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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 92319232923392349235>
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 18:42

  fox767676 написав:
  detroytred написав:"У 2026 році США розпочнуть поступове розгортання засобів ведення вогню великої дальності для своєї багатопрофільної оперативної групи в Німеччині, в рамках планування тривалого розміщення цих засобів там у майбутньому. Після повного розгортання ці засоби включатимуть ракети SM-6, Tomahawk і гіперзвукову зброю, яка має значно більший радіус дії, ніж нинішня в Європі", — йдеться у заяві.

США та ФРН наголосили, що розгортання цих передових можливостей продемонструє відданість Сполучених Штатів НАТО та їхній внесок в інтегровану європейську політику стримування.

SM-6 є основною ракетою, що використовується у складі системи протиповітряної та протиракетної оборони "Іджис", а "Томагавк" — крилата ракета з дальністю ураження до 2,5 тис. км.
https://suspilne.media/787811-ssa-planu ... -tomagavk/

Тобто існують плани. Дійсно стратегічні. Фундаментальні.
Незалежно від хто президентом буде, що канцлер думає, хто в парламентах....

Тобто глобально все вирішено.
З Україною теж.
Вирішуватися по ходу дій будуть лише несуттєві деталі та шляхи реалізації.
А ітог вже визначений.
В даному випадку на два найближчі роки.


то все про НАТО, а наш шлях - нейтральне болотце, визначений 30+ років тому.
будемо фантазувати - орки ще пару областей відкусять
домовимось з БРІКС, домовимось з Трамп, може європейські якісь оборонні ініціативи, а "міст до обов'язкового вступу до НАТО у 2080р." потрібен тільки бангладешцям та іншим неграм що будуть тут жити після ще кіькох років війни

турбопатріоти за парагвайський варіант, а нормальні хомосапіенси за фінський, але активісти верещать що це зрада і воювати мають всі крім них, бо у них гранти
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 18:46

  budivelnik написав:є другий алгоритм
бідна країна+низькі податки=через 20 років=середня країна +середні податки=ще 20років=багата країна+великі податки

Лінь тобі багато писати, тому прокоментую тільки цей момент.

Так можна робити тільки в ТОП-країнах(або закритих країнах). В Україні таке не вийде тому що при таких умовах(низькі податки) окремі люди сильно розбагатіють і звалять за кордон(в ТОП-країни). Це фактично і відбувається. А з ТОП-країни валити нікуди.

Між-іншим в РФ це зрозуміли і хочуть в тій чи іншій мірі закрити країну.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Пон 29 лип, 2024 18:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 18:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Міноборони України підтримало проєкт Закону про створення приватних військових компаній в Україні — йдеться на сайті урядового порталу

Так шо то за пвк - негрів до нас, чи наших до негрів ?

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fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 19:00

  andrijk777 написав:
  budivelnik написав:є другий алгоритм
бідна країна+низькі податки=через 20 років=середня країна +середні податки=ще 20років=багата країна+великі податки

Лінь тобі багато писати, тому прокоментую тільки цей момент.
Так можна робити тільки в ТОП-країнах(або закритих країнах). В Україні таке не вийде тому що при таких умовах окремі люди сильно розбагатіють і звалять за кордон(в ТОП-країни). Це фактично і відбувається. А з ТОП-країни валити нікуди.
Стоп-стоп....
А навіщо БАГАТІЙ людині втікати з України?
Може вона захоче втекти коли її в Україні
а - не люблять( ба більше- зневажають..чи барига/ларьочник це прояв кохання?)
б - обкладають податками , при чому не споживання оподатковують(тут я не проти) а оподатковують навіть кошти які направляються в розвиток....

От і виходить
Без багатих - країна буде йти тільки до бідних...
Але поки багатих не почнуть поважати- доти в країні вони затримуватись не будуть...

То що робити?
читати бальцеровича і на кожному кроці писати - я розумний(хоча й бідний) але читав Бальцеровича

Чи прислухатись до таких як Будівельник?( до речі який читав не тільки Бальцеровича і передбачав не тільки свій бізнес, а й описував що станеться в макроекономіці України від дій Гетьманцева...як на мене це трошки більше розміру ларька)

ПС
Питання до оточуючих
а - хто з Вас читав Бальцеровича( моє припущення 1-2%)
б - хто з прочитавших ЗМІГ отримати економічну користь від прочитаного ( моє припущення-0,001%)
в - хто користувався ларьком по дорозі( моє припущення-95%)


Звідси питання
Хто є більш корисним для Українців -ларьок чи Саакашвілі з Бальцеровичем?

Дейтройту пройти опитування три рази.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 19:00

  fox767676 написав:Міноборони України підтримало проєкт Закону про створення приватних військових компаній в Україні — йдеться на сайті урядового порталу

Міноборони підтримало легалізацію приватних військових компаній, але є нюанси
Міністерство оборони України підтримало законопроект, який зареєстровано у Верховній Раді, про міжнародні оборонні компанії в Україні, але має до нього зауваження. Про це повідомляє Урядовий портал.

У висновку Міністерства оборони до законопроекту з реєстраційним номером 11214, автором якого є народний депутат України Сергій Гривко, сказано, що у запропонованій редакції законопроект не узгоджується з Конституцією України, законами України "Про оборону України", "Про розвідку". Також він суперечить міжнародним договорам та рекомендаціям документа Монтре, в якому розкриваються питання функціонування приватних військових компаній в період збройного конфлікту. Зазначається, що Україна є одна із 17 держав, які взяли участь у його підготовці.

Полуправда - хуже лжи !
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 19:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Тобто: одним совдеп в іншій обгортці; другим - Європа.
Одні ...; а другі послами у ландони.

Не проканає. Дуже щвидкий інтернет та дуже довгий кордон суходолом.
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 19:05

  budivelnik написав:Чомусь в реалі НІХТО з так толково і гарно написавших НІЧОГО ЗРОБИТИ для читачів так і не змогли...

Тому що для того щоб зрозуміти(проаналізувати) потрібні одні навички(здібності) - в основному розум, а для того щоб щось зробити потрібні інші - і розум тут далеко не на першому місці.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 19:09

  andrijk777 написав:
  budivelnik написав:Чомусь в реалі НІХТО з так толково і гарно написавших НІЧОГО ЗРОБИТИ для читачів так і не змогли...

Тому що для того щоб зрозуміти(проаналізувати) потрібні одні навички(здібності) - в основному розум, а для того щоб щось зробити потрібні інші - і розум тут далеко не на першому місці.


добра, чесна і порядна людина ніколи не заробить отой перший мільйон за який не хочуть відчитатись
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 19:12

  andrijk777 написав:
  budivelnik написав:Чомусь в реалі НІХТО з так толково і гарно написавших НІЧОГО ЗРОБИТИ для читачів так і не змогли...
Тому що для того щоб зрозуміти(проаналізувати) потрібні одні навички(здібності) - в основному розум, а для того щоб щось зробити потрібні інші - і розум тут далеко не на першому місці.
Найсмішніше те , що ми не розглядали порівняння важливості розуму і наприклад працездатності...
Мене особисто не цікавить наскільки по ай-кью той самий Бальцерович розумніший від мене...
Мене цікавить інше
ХТО приніс більше користі Україні ...
І Вас повинно цікавити те саме
Хто приніс більше користі Україні - Будівельники чи Бальцеровичі з Саакашвілі...
Те що Бальцерович корисніший ніж я для Польщі
А Саакашвілі корисніший ніж я для Грузії - не обговорюється бо це очевидно....

Але якщо моя діяльність ( і діяльність таких як я принесла Україні більше користі ніж діяльність Бальцеровича/Саакашвілі... - то кого треба більше слухати? тих хто щось пише?
чи тих хто щось ВЖЕ ЗРОБИВ ?

і поки суспільство цього не зрозуміє - доти й буде ходити навколо пальми з якої дейтройти/лади- їм будуть вкидати нових месій
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 19:13

  tester7336 написав:
добра, чесна і порядна людина ніколи не заробить отой перший мільйон за який не хочуть відчитатись

То есть, ты у нас из бедных, духовно богатых и душевно больных ? чи не так ?
pesikot
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