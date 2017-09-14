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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9232923392349235>
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 19:15

  pesikot написав:
  tester7336 написав:
добра, чесна і порядна людина ніколи не заробить отой перший мільйон за який не хочуть відчитатись

То есть, ты у нас из бедных, духовно богатых и душевно больных ? чи не так ?


ще які будуть фантазії?
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 19:18

  tester7336 написав:
  andrijk777 написав:
  budivelnik написав:Чомусь в реалі НІХТО з так толково і гарно написавших НІЧОГО ЗРОБИТИ для читачів так і не змогли...
Тому що для того щоб зрозуміти(проаналізувати) потрібні одні навички(здібності) - в основному розум, а для того щоб щось зробити потрібні інші - і розум тут далеко не на першому місці.
добра, чесна і порядна людина ніколи не заробить отой перший мільйон за який не хочуть відчитатись
Брехня.
Перший мільон важко заробляти тим хто заробляє першим в Державі...Тобто заробляє за межами правового поля Держави...

Простий приклад
До 1985 року - купівля/продаж - це кримінальна стаття
Обмін валюти - розстрільна стаття
А після 1991 - це вже нормальна діяльність...
Питання ті хто був першими -погані і нечесні люди?
А 2 млн ФОПів сьогодні які ведуть таку ж діяльність -вже виходить білі і пухнасті,

Тому
Казки про перший мільйон - хоч і мають під собою певний рівень правди , але були свідомо гіперболізовані совком.
ПС
станом на сьогодні ,
айтішнік середньої руки заробляє свій перший мільйон гривень за 3 роки
водій фури чи автобуса закордонних рейсів - за 2 років
водій трамвая у Львові - за 4
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 29 лип, 2024 19:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 19:18

  _Mykola_ написав:
  detroytred написав:
Тобто існують плани. Дійсно стратегічні. Фундаментальні.
Незалежно від хто президентом буде, що канцлер думає, хто в парламентах....

Тобто глобально все вирішено.
З Україною теж.
Вирішуватися по ходу дій будуть лише несуттєві деталі та шляхи реалізації.
А ітог вже визначений.
В даному випадку на два найближчі роки.

Війна у нас визначена ще на 2+ роки?
Чи сенс у іншому?

Коли припинять бд - це до мольфарів))
Гадаю, що самі байдени, путли, трампи, шольци і всі інші не знають. Не знає ніхто.

А малось на увазі, що напрям руху та результат на два роки визначений. Що партнерами планується основний захист не по Україні, а глибше. Навіть не по східній Європі. А по Німеччині. Захист України передбачено, але не більше, як фортеці Бахмут для нас.

Нічого нового в принципі, але це вже кроки, які практично вказують на те, що раніше підрозумівалося.
І ключове -- що саме від цього будуть всі відштовхуватися при прийнятті рішень. Що плани Заходу будувати основу оборони в Європі в Німеччині... а не східніше.
На два роки ніяких інших дій не планується. І скоріше за все Україна буде лише вигравати час..., а не пісні Трампа - можливо нададуть Україні купу куп зброї.

Так свого часу за совдепу основна лінія оборони була по саме Київському військовому округу.
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 19:21

  tester7336 написав:
  pesikot написав:
  tester7336 написав:
добра, чесна і порядна людина ніколи не заробить отой перший мільйон за який не хочуть відчитатись

То есть, ты у нас из бедных, духовно богатых и душевно больных ? чи не так ?


ще які будуть фантазії?

Ти не заперечив, тому це твоя точно оцінка
І всі твої пости, це підтверджують
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 19:24

  pesikot написав:Ти не заперечив, тому це твоя точно оцінка
І всі твої пости, це підтверджують


знов фантазії. як то каже детройд - єралашики.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 19:26

budivelnik
ви навіть такого не знаєте про перший мільйон? мдя :?
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 19:30

‼Силы РФ подступают к стратегическому маршруту снабжения ВСУ, — Reuters

«52 российские атаки на Покровском направлении отбили ВСУ за последние 24 часа; Покровск, транспортный узел с довоенной населением 61 000 человек, находится на главной дороге, которая служит важным маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как города Часов Яр и Константиновка»,
— пишет агентство.

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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 19:31

  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:
  budivelnik написав:є другий алгоритм
бідна країна+низькі податки=через 20 років=середня країна +середні податки=ще 20років=багата країна+великі податки

Лінь тобі багато писати, тому прокоментую тільки цей момент.
Так можна робити тільки в ТОП-країнах(або закритих країнах). В Україні таке не вийде тому що при таких умовах окремі люди сильно розбагатіють і звалять за кордон(в ТОП-країни). Це фактично і відбувається. А з ТОП-країни валити нікуди.
Стоп-стоп....
А навіщо БАГАТІЙ людині втікати з України?
Може вона захоче втекти коли її в Україні
а - не люблять( ба більше- зневажають..чи барига/ларьочник це прояв кохання?)
б - обкладають податками , при чому не споживання оподатковують(тут я не проти) а оподатковують навіть кошти які направляються в розвиток....

От і виходить
Без багатих - країна буде йти тільки до бідних...
Але поки багатих не почнуть поважати- доти в країні вони затримуватись не будуть...

То що робити?
читати бальцеровича і на кожному кроці писати - я розумний(хоча й бідний) але читав Бальцеровича

Чи прислухатись до таких як Будівельник?( до речі який читав не тільки Бальцеровича і передбачав не тільки свій бізнес, а й описував що станеться в макроекономіці України від дій Гетьманцева...як на мене це трошки більше розміру ларька)

ПС
Питання до оточуючих
а - хто з Вас читав Бальцеровича( моє припущення 1-2%)
б - хто з прочитавших ЗМІГ отримати економічну користь від прочитаного ( моє припущення-0,001%)
в - хто користувався ларьком по дорозі( моє припущення-95%)


Звідси питання
Хто є більш корисним для Українців -ларьок чи Саакашвілі з Бальцеровичем?

Дейтройту пройти опитування три рази.

Знов єралашик.

Ти аргументуєш, що якщо ти корисніший та багатший, займаєшся мікробізнесом, то можеш співати 2+2=5, і будеш правий. Бо корисніший, бохатий і бізнес маєш.
Ось така аргументація в Будівельника.

Нічого нового.... ліпиш єралашики різних типів.
Раніше було - Буйдівельник завжди правий.
Тепер - Буйдівельник правий, бо заможний і т.д.

Аргументуй не своїми досягненнями, а стосовно предмету обговорення.
Подивись, що саме є предметом обговорення.
Три рази подивись.

Де ти і де ринок (економіка) країни...
Ти безумовно ближче до ринку (економіки) країни, ніж я.
Але набагато далі кейнсів, бальцеровичів.

Я вивчав і їх, і тебе.
І мені очевидно, що в тебе отсєб'ятинна помилкова дурна думка.
А тих справедливо вважають абеткою...
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 19:35

  tester7336 написав:
  pesikot написав:Ти не заперечив, тому це твоя точно оцінка
І всі твої пости, це підтверджують


знов фантазії. як то каже детройд - єралашики.

Ні!
Єралашики будує Будівельник.
В нього структура отака.
Як ото в Єралаші...
Різні форми.

А Песікіт тупо туле примітивні демагогічні прийоми... Бреше, вигадує.
Не парячись))
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 19:35

  tester7336 написав:budivelnik
ви навіть такого не знаєте про перший мільйон? мдя :?

Проте, кожен бідний, але духовно багатий і душевно хворий - про це знає :)

Бо ніколи не працював на результат, завжди працював - на від"єбись

Навіть зараз ти на цьому форумі саме так працюєшь
Креативу - нуль, динаміки - нуль, по методичці

"Сумно, блядь"

Трішки покормимо
А потім помрешь ти тут у нас з голоду ))
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