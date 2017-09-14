tester7336 написав:budivelnik ви навіть такого не знаєте про перший мільйон? мдя
Існує і часто тиражувалась в совку наступна фраза (яка приписувалась Рокфеллеру) Я можу відчитатись за кожен зароблений доллар...але з другого мільйону... Так от якщо уважно прочитати те що я писав
budivelnik написав:Брехня. Перший мільон важко заробляти тим хто заробляє першим в Державі...Тобто заробляє за межами правового поля Держави...
Простий приклад До 1985 року - купівля/продаж - це кримінальна стаття Обмін валюти - розстрільна стаття А після 1991 - це вже нормальна діяльність... Питання ті хто був першими -погані і нечесні люди? А 2 млн ФОПів сьогодні які ведуть таку ж діяльність -вже виходить білі і пухнасті,
Тому Казки про перший мільйон - хоч і мають під собою певний рівень правди , але були свідомо гіперболізовані совком. ПС станом на сьогодні , айтішнік середньої руки заробляє свій перший мільйон гривень за 3 роки водій фури чи автобуса закорд
А також згадати що Рокфеллер перший свій мільйон заробив під час Громадянської війни в США + шахрайськими діями по встановленню ціни на перевезення нафти... - то мої пояснення дуже точні... ПС Рокфеллер скупив(обєднав Нафтову промисловість США) , тобто був першопрохідцем в цій галузі монополізації....
Далі пояснювати , чи ідейні соціало/комуністи вчили історію тільки від народження леніна?
Пропоную мікрозадачку для читачів цих сторінок Уявимо що є бізнес який потребує економіста і нічного сторожа.... І є два здобувача на ці посади Людина з дипломом шкільного психолого - віталіан і людина яка прочитала пять книжок (може 10) по економіці.... Кого і куди Ви візьмите...
Дейтройт - тобі не стало сумно і соромно від вибору 95% тут присутніх?
А так як ти трошки тупенький- то я розширю тему Є теоретично а є практично.... Так от , теоретик який ніде не працював по спеціальності написаній в його резюме-нафік нікому не потрібний... Давайте припустимо Є Дейтрой який прочитав всі твори Тесли і є Микола в якого три класа церковноприхідської( я умовно і без нападок) Але в рекомендаційному листі Миколи написано - головний енергетик Криворіжсталі а в рекомендаційному Дейтройта написано - дуже багато читає класиків енергетики... Хто буде прийнятий головним енергетиком а хто нічним сторожем...
tester7336 написав:budivelnik ви навіть такого не знаєте про перший мільйон? мдя
Існує і часто тиражувалась в совку наступна фраза (яка приписувалась Рокфеллеру) Я можу відчитатись за кожен зароблений доллар...але з другого мільйону... Так от якщо уважно прочитати те що я писав
budivelnik написав:Брехня. Перший мільон важко заробляти тим хто заробляє першим в Державі...Тобто заробляє за межами правового поля Держави...
Простий приклад До 1985 року - купівля/продаж - це кримінальна стаття Обмін валюти - розстрільна стаття А після 1991 - це вже нормальна діяльність... Питання ті хто був першими -погані і нечесні люди? А 2 млн ФОПів сьогодні які ведуть таку ж діяльність -вже виходить білі і пухнасті,
Тому Казки про перший мільйон - хоч і мають під собою певний рівень правди , але були свідомо гіперболізовані совком. ПС станом на сьогодні , айтішнік середньої руки заробляє свій перший мільйон гривень за 3 роки водій фури чи автобуса закорд
А також згадати що Рокфеллер перший свій мільйон заробив під час Громадянської війни в США + шахрайськими діями по встановленню ціни на перевезення нафти... - то мої пояснення дуже точні... ПС Рокфеллер скупив(обєднав Нафтову промисловість США) , тобто був першопрохідцем в цій галузі монополізації....
Далі пояснювати , чи ідейні соціало/комуністи вчили історію тільки від народження леніна?
а тепер дивіться на свій єралашик. рокфеллер бізнемен. а ви кого трохи вище привели в приклад?
tester7336 написав:рокфеллер бізнемен. а ви кого трохи вище привели в приклад?
Коломойського цей створив Приват таким якого в світі немає..і що ? в нього цей приват забрали Ще можу Тигипка, цей комсомолець створив ТАС...але нюанс, в момент коли Коломойський і Тигипко бавились в комерційні банки в Україні це було протизаконно бо існувало Промінвестбуд( вже точно не памятаю) і Ощад..а потім Україна... і ще багатьох...