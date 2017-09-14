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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9233923492359236>
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 19:35

  tester7336 написав:budivelnik
ви навіть такого не знаєте про перший мільйон? мдя :?
Існує і часто тиражувалась в совку наступна фраза (яка приписувалась Рокфеллеру)
Я можу відчитатись за кожен зароблений доллар...але з другого мільйону...
Так от
якщо уважно прочитати те що я писав
  budivelnik написав:Брехня.
Перший мільон важко заробляти тим хто заробляє першим в Державі...Тобто заробляє за межами правового поля Держави...

Простий приклад
До 1985 року - купівля/продаж - це кримінальна стаття
Обмін валюти - розстрільна стаття
А після 1991 - це вже нормальна діяльність...
Питання ті хто був першими -погані і нечесні люди?
А 2 млн ФОПів сьогодні які ведуть таку ж діяльність -вже виходить білі і пухнасті,

Тому
Казки про перший мільйон - хоч і мають під собою певний рівень правди , але були свідомо гіперболізовані совком.
ПС
станом на сьогодні ,
айтішнік середньої руки заробляє свій перший мільйон гривень за 3 роки
водій фури чи автобуса закорд
А також згадати що Рокфеллер перший свій мільйон заробив під час Громадянської війни в США + шахрайськими діями по встановленню ціни на перевезення нафти... - то мої пояснення дуже точні...
ПС
Рокфеллер скупив(обєднав Нафтову промисловість США) , тобто був першопрохідцем в цій галузі монополізації....

Далі пояснювати , чи ідейні соціало/комуністи вчили історію тільки від народження леніна?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 19:40

  tester7336 написав:budivelnik
ви навіть такого не знаєте про перший мільйон? мдя :?

Він вважає, що це млн. грн.
Чому не купонів 90-х?))

з абстрактним мисленням, розумінням суті явищ, процесів труднощі.
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 19:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

США выделяют новый пакет помощи Украине: сколько получит Киев и куда пойдут средства
В целом перечень военной помощи США Украине выглядит следующим образом:
  • боеприпасы для передовых зенитно-ракетных систем (NASAMS);
  • боеприпасы противовоздушной обороны малой и средней дальности;
  • ракеты противовоздушной обороны РИМ-7;
  • оборудование радиоэлектронной борьбы;
  • боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
  • артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
  • минометные снаряды калибра 120 мм;
  • высокоточные авиационные боеприпасы;
  • ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);
  • противотанковые системы Javelin и AT-4.
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 19:50

  pesikot написав:
  tester7336 написав:budivelnik
ви навіть такого не знаєте про перший мільйон? мдя :?

Проте, кожен бідний, але духовно багатий і душевно хворий - про це знає :)

Бо ніколи не працював на результат, завжди працював - на від"єбись

Навіть зараз ти на цьому форумі саме так працюєшь
Креативу - нуль, динаміки - нуль, по методичці

"Сумно, блядь"

Трішки покормимо
А потім помрешь ти тут у нас з голоду ))


а й дійсно. це не єралашики а тупо вигадування і оббріхування.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 19:53

  tester7336 написав:а й дійсно. це не єралашики а тупо вигадування і оббріхування.


Тобі зап"яти видати ? Чи головні букви ?
Русня ти невмивана )
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 19:56

Пропоную мікрозадачку для читачів цих сторінок
Уявимо що є бізнес який потребує економіста і нічного сторожа....
І є два здобувача на ці посади
Людина з дипломом шкільного психолого - віталіан
і людина яка прочитала пять книжок (може 10) по економіці....
Кого і куди Ви візьмите...

Дейтройт - тобі не стало сумно і соромно від вибору 95% тут присутніх?

А так як ти трошки тупенький- то я розширю тему
Є теоретично а є практично....
Так от , теоретик який ніде не працював по спеціальності написаній в його резюме-нафік нікому не потрібний...
Давайте припустимо
Є Дейтрой який прочитав всі твори Тесли
і є Микола в якого три класа церковноприхідської( я умовно і без нападок)
Але в рекомендаційному листі Миколи написано - головний енергетик Криворіжсталі
а в рекомендаційному Дейтройта написано - дуже багато читає класиків енергетики...
Хто буде прийнятий головним енергетиком
а хто нічним сторожем...

Дейтрой тобі знову соромно?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 19:57

  budivelnik написав:
  tester7336 написав:budivelnik
ви навіть такого не знаєте про перший мільйон? мдя :?
Існує і часто тиражувалась в совку наступна фраза (яка приписувалась Рокфеллеру)
Я можу відчитатись за кожен зароблений доллар...але з другого мільйону...
Так от
якщо уважно прочитати те що я писав
  budivelnik написав:Брехня.
Перший мільон важко заробляти тим хто заробляє першим в Державі...Тобто заробляє за межами правового поля Держави...

Простий приклад
До 1985 року - купівля/продаж - це кримінальна стаття
Обмін валюти - розстрільна стаття
А після 1991 - це вже нормальна діяльність...
Питання ті хто був першими -погані і нечесні люди?
А 2 млн ФОПів сьогодні які ведуть таку ж діяльність -вже виходить білі і пухнасті,

Тому
Казки про перший мільйон - хоч і мають під собою певний рівень правди , але були свідомо гіперболізовані совком.
ПС
станом на сьогодні ,
айтішнік середньої руки заробляє свій перший мільйон гривень за 3 роки
водій фури чи автобуса закорд
А також згадати що Рокфеллер перший свій мільйон заробив під час Громадянської війни в США + шахрайськими діями по встановленню ціни на перевезення нафти... - то мої пояснення дуже точні...
ПС
Рокфеллер скупив(обєднав Нафтову промисловість США) , тобто був першопрохідцем в цій галузі монополізації....

Далі пояснювати , чи ідейні соціало/комуністи вчили історію тільки від народження леніна?


а тепер дивіться на свій єралашик.
рокфеллер бізнемен.
а ви кого трохи вище привели в приклад?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 19:58

  pesikot написав:
  tester7336 написав:а й дійсно. це не єралашики а тупо вигадування і оббріхування.


Тобі зап"яти видати ? Чи головні букви ?
Русня ти невмивана )


і знов за рибу гроші :lol:
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 19:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ну нормально ж цілий день гнобили аутиста.
Ніт, взялись ото між собою 😀😀
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 20:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  tester7336 написав:рокфеллер бізнемен.
а ви кого трохи вище привели в приклад?
Коломойського цей створив Приват таким якого в світі немає..і що ? в нього цей приват забрали
Ще можу Тигипка, цей комсомолець створив ТАС...але нюанс, в момент коли Коломойський і Тигипко бавились в комерційні банки в Україні це було протизаконно бо існувало Промінвестбуд( вже точно не памятаю) і Ощад..а потім Україна...
і ще багатьох...
budivelnik
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