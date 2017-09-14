RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 92339234923592369237>
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 19:35

  tester7336 написав:budivelnik
ви навіть такого не знаєте про перший мільйон? мдя :?
Існує і часто тиражувалась в совку наступна фраза (яка приписувалась Рокфеллеру)
Я можу відчитатись за кожен зароблений доллар...але з другого мільйону...
Так от
якщо уважно прочитати те що я писав
  budivelnik написав:Брехня.
Перший мільон важко заробляти тим хто заробляє першим в Державі...Тобто заробляє за межами правового поля Держави...

Простий приклад
До 1985 року - купівля/продаж - це кримінальна стаття
Обмін валюти - розстрільна стаття
А після 1991 - це вже нормальна діяльність...
Питання ті хто був першими -погані і нечесні люди?
А 2 млн ФОПів сьогодні які ведуть таку ж діяльність -вже виходить білі і пухнасті,

Тому
Казки про перший мільйон - хоч і мають під собою певний рівень правди , але були свідомо гіперболізовані совком.
ПС
станом на сьогодні ,
айтішнік середньої руки заробляє свій перший мільйон гривень за 3 роки
водій фури чи автобуса закорд
А також згадати що Рокфеллер перший свій мільйон заробив під час Громадянської війни в США + шахрайськими діями по встановленню ціни на перевезення нафти... - то мої пояснення дуже точні...
ПС
Рокфеллер скупив(обєднав Нафтову промисловість США) , тобто був першопрохідцем в цій галузі монополізації....

Далі пояснювати , чи ідейні соціало/комуністи вчили історію тільки від народження леніна?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27871
З нами з: 15.01.09
Подякував: 280 раз.
Подякували: 2957 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 19:40

  tester7336 написав:budivelnik
ви навіть такого не знаєте про перший мільйон? мдя :?

Він вважає, що це млн. грн.
Чому не купонів 90-х?))

з абстрактним мисленням, розумінням суті явищ, процесів труднощі.
detroytred
 
Повідомлень: 29585
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 19:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

США выделяют новый пакет помощи Украине: сколько получит Киев и куда пойдут средства
В целом перечень военной помощи США Украине выглядит следующим образом:
  • боеприпасы для передовых зенитно-ракетных систем (NASAMS);
  • боеприпасы противовоздушной обороны малой и средней дальности;
  • ракеты противовоздушной обороны РИМ-7;
  • оборудование радиоэлектронной борьбы;
  • боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
  • артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
  • минометные снаряды калибра 120 мм;
  • высокоточные авиационные боеприпасы;
  • ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);
  • противотанковые системы Javelin и AT-4.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10053
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 19:50

  pesikot написав:
  tester7336 написав:budivelnik
ви навіть такого не знаєте про перший мільйон? мдя :?

Проте, кожен бідний, але духовно багатий і душевно хворий - про це знає :)

Бо ніколи не працював на результат, завжди працював - на від"єбись

Навіть зараз ти на цьому форумі саме так працюєшь
Креативу - нуль, динаміки - нуль, по методичці

"Сумно, блядь"

Трішки покормимо
А потім помрешь ти тут у нас з голоду ))


а й дійсно. це не єралашики а тупо вигадування і оббріхування.
tester7336
 
Повідомлень: 59
З нами з: 30.06.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 19:53

  tester7336 написав:а й дійсно. це не єралашики а тупо вигадування і оббріхування.


Тобі зап"яти видати ? Чи головні букви ?
Русня ти невмивана )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10053
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 19:56

Пропоную мікрозадачку для читачів цих сторінок
Уявимо що є бізнес який потребує економіста і нічного сторожа....
І є два здобувача на ці посади
Людина з дипломом шкільного психолого - віталіан
і людина яка прочитала пять книжок (може 10) по економіці....
Кого і куди Ви візьмите...

Дейтройт - тобі не стало сумно і соромно від вибору 95% тут присутніх?

А так як ти трошки тупенький- то я розширю тему
Є теоретично а є практично....
Так от , теоретик який ніде не працював по спеціальності написаній в його резюме-нафік нікому не потрібний...
Давайте припустимо
Є Дейтрой який прочитав всі твори Тесли
і є Микола в якого три класа церковноприхідської( я умовно і без нападок)
Але в рекомендаційному листі Миколи написано - головний енергетик Криворіжсталі
а в рекомендаційному Дейтройта написано - дуже багато читає класиків енергетики...
Хто буде прийнятий головним енергетиком
а хто нічним сторожем...

Дейтрой тобі знову соромно?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27871
З нами з: 15.01.09
Подякував: 280 раз.
Подякували: 2957 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 19:57

  budivelnik написав:
  tester7336 написав:budivelnik
ви навіть такого не знаєте про перший мільйон? мдя :?
Існує і часто тиражувалась в совку наступна фраза (яка приписувалась Рокфеллеру)
Я можу відчитатись за кожен зароблений доллар...але з другого мільйону...
Так от
якщо уважно прочитати те що я писав
  budivelnik написав:Брехня.
Перший мільон важко заробляти тим хто заробляє першим в Державі...Тобто заробляє за межами правового поля Держави...

Простий приклад
До 1985 року - купівля/продаж - це кримінальна стаття
Обмін валюти - розстрільна стаття
А після 1991 - це вже нормальна діяльність...
Питання ті хто був першими -погані і нечесні люди?
А 2 млн ФОПів сьогодні які ведуть таку ж діяльність -вже виходить білі і пухнасті,

Тому
Казки про перший мільйон - хоч і мають під собою певний рівень правди , але були свідомо гіперболізовані совком.
ПС
станом на сьогодні ,
айтішнік середньої руки заробляє свій перший мільйон гривень за 3 роки
водій фури чи автобуса закорд
А також згадати що Рокфеллер перший свій мільйон заробив під час Громадянської війни в США + шахрайськими діями по встановленню ціни на перевезення нафти... - то мої пояснення дуже точні...
ПС
Рокфеллер скупив(обєднав Нафтову промисловість США) , тобто був першопрохідцем в цій галузі монополізації....

Далі пояснювати , чи ідейні соціало/комуністи вчили історію тільки від народження леніна?


а тепер дивіться на свій єралашик.
рокфеллер бізнемен.
а ви кого трохи вище привели в приклад?
tester7336
 
Повідомлень: 59
З нами з: 30.06.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 19:58

  pesikot написав:
  tester7336 написав:а й дійсно. це не єралашики а тупо вигадування і оббріхування.


Тобі зап"яти видати ? Чи головні букви ?
Русня ти невмивана )


і знов за рибу гроші :lol:
tester7336
 
Повідомлень: 59
З нами з: 30.06.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 19:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ну нормально ж цілий день гнобили аутиста.
Ніт, взялись ото між собою 😀😀
Hotab
 
Повідомлень: 12771
З нами з: 15.02.09
Подякував: 347 раз.
Подякували: 2257 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 20:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  tester7336 написав:рокфеллер бізнемен.
а ви кого трохи вище привели в приклад?
Коломойського цей створив Приват таким якого в світі немає..і що ? в нього цей приват забрали
Ще можу Тигипка, цей комсомолець створив ТАС...але нюанс, в момент коли Коломойський і Тигипко бавились в комерційні банки в Україні це було протизаконно бо існувало Промінвестбуд( вже точно не памятаю) і Ощад..а потім Україна...
і ще багатьох...
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27871
З нами з: 15.01.09
Подякував: 280 раз.
Подякували: 2957 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 92339234923592369237>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 63269
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 222479
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 707888
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.