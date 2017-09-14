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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9234923592369237>
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 20:03

  detroytred написав:Коли припинять бд - це до мольфарів))

За передбаченням Ванги - до кінця 2024 року.

  detroytred написав:Гадаю, що самі байдени, путли, трампи, шольци і всі інші не знають. Не знає ніхто. А малось на увазі, що напрям руху та результат на два роки визначений.

Так, всі вони мають певні уявлення та плани на перспективу. Основне те, що вони єдині в одному - кацапів в Україні не буде.

  detroytred написав: Що партнерами планується основний захист не по Україні, а глибше. Навіть не по східній Європі. А по Німеччині. Захист України передбачено, але не більше, як фортеці Бахмут для нас.

Як військовий ви повинні розуміти, чому вони планують основний захист по Німеччині, а не по Латвії чи Литві.

  detroytred написав: І скоріше за все Україна буде лише вигравати час..., а не пісні Трампа - можливо нададуть Україні купу куп зброї.

1) Трамп - бізнесмен (не політик), тобто для нього ця війна і взагалі політика - це здебільшого "нічого особистого, лише бізнес".
2) Чомусь я впевнена, що він більше прокацапський, ніж проукраїнський. А якщо так, то умови миру будуть наближені до кацапських.
Складаючи 1) + 2) можна отримати висновок, що якщо Україна чи рф не погодиться на пропоновані Трампом умови, то військова промисловість США ще більше виграє від нових замовлень.
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 20:08

  budivelnik написав:
  tester7336 написав:рокфеллер бізнемен.
а ви кого трохи вище привели в приклад?
Коломойського цей створив Приват таким якого в світі немає..і що ? в нього цей приват забрали
Ще можу Тигипка, цей комсомолець створив ТАС...але нюанс, в момент коли Коломойський і Тигипко бавились в комерційні банки в Україні це було протизаконно бо існувало Промінвестбуд( вже точно не памятаю) і Ощад..а потім Україна...
і ще багатьох...


походу ви взагалі дупля не відбили що я хотів сказати тим висловом
ну нехай так і буде
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 20:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

У Малі повстанці заявили про вбивство десятків вагнерівців – AP
У Республіці Малі повстанці-туареги заявили, що вбили десятки урядових солдатів і російських найманців з приватної військової кампанії Вагнера в бою біля кордону з Алжиром. Про це повідомило агентство The Associated Press.
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 20:13

  detroytred написав:Коли припинять бд - це до мольфарів))
Гадаю, що самі байдени, путли, трампи, шольци і всі інші не знають. Не знає ніхто.

А малось на увазі, що напрям руху та результат на два роки визначений. Що партнерами планується основний захист не по Україні, а глибше. Навіть не по східній Європі. А по Німеччині. Захист України передбачено, але не більше, як фортеці Бахмут для нас.

Нічого нового в принципі, але це вже кроки, які практично вказують на те, що раніше підрозумівалося.
І ключове -- що саме від цього будуть всі відштовхуватися при прийнятті рішень. Що плани Заходу будувати основу оборони в Європі в Німеччині... а не східніше.
На два роки ніяких інших дій не планується. І скоріше за все Україна буде лише вигравати час..., а не пісні Трампа - можливо нададуть Україні купу куп зброї.

Так свого часу за совдепу основна лінія оборони була по саме Київському військовому округу.

Дякую.
З такої точки зору не розглядав, перспективи з цієї точки зору, прямо скажемо не дуже. Варшавський договір 2.0 - це і буде, напевно, третя конвенційна війна. Історія по спіралі, тільки знову ми всередині м'ясорубки. :twisted:
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 20:22

  tester7336 написав:
  budivelnik написав:
  tester7336 написав:рокфеллер бізнемен.
а ви кого трохи вище привели в приклад?
Коломойського цей створив Приват таким якого в світі немає..і що ? в нього цей приват забрали
Ще можу Тигипка, цей комсомолець створив ТАС...але нюанс, в момент коли Коломойський і Тигипко бавились в комерційні банки в Україні це було протизаконно бо існувало Промінвестбуд( вже точно не памятаю) і Ощад..а потім Україна...
і ще багатьох...
походу ви взагалі дупля не відбили що я хотів сказати тим висловом
ну нехай так і буде
Це ти дупля не дав в прикладах які я приводив про айтішныка чи ще когось..
Це брехня що ВСі перший мільйон заробили нечесно і я привыв тобі ті приклади
Ти прикинувся шлангом і вирішив схитрувати заявивши що прості айтішники чи воділи не рівня бізнесменам, що тільки бізнесмени погані..
Я тобі привів приклад Коломойського..який в основному розбагатів на ПРИВАТі зробивши ідеально хороший продукт..тобто його ПЕРШИЙ мільйон був віыдносно чесним (точно так само як і мільйон Тигипка)-але ти знову засмердів резиною...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 20:36

  budivelnik написав:Пропоную мікрозадачку для читачів цих сторінок
Уявимо що є бізнес який потребує економіста і нічного сторожа....
І є два здобувача на ці посади
Людина з дипломом шкільного психолого - віталіан
і людина яка прочитала пять книжок (може 10) по економіці....
Кого і куди Ви візьмите...

Дейтройт - тобі не стало сумно і соромно від вибору 95% тут присутніх?

А так як ти трошки тупенький- то я розширю тему
Є теоретично а є практично....
Так от , теоретик який ніде не працював по спеціальності написаній в його резюме-нафік нікому не потрібний...
Давайте припустимо
Є Дейтрой який прочитав всі твори Тесли
і є Микола в якого три класа церковноприхідської( я умовно і без нападок)
Але в рекомендаційному листі Миколи написано - головний енергетик Криворіжсталі
а в рекомендаційному Дейтройта написано - дуже багато читає класиків енергетики...
Хто буде прийнятий головним енергетиком
а хто нічним сторожем...

Дейтрой тобі знову соромно?

Мені повинно стати соромно за твої чергові єралашики?
Ні, не соромно.
Смішно.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 20:38

  budivelnik написав:Я тобі привів приклад Коломойського..який в основному розбагатів на ПРИВАТі зробивши ідеально хороший продукт..тобто його ПЕРШИЙ мільйон був віыдносно чесним

чого ж він сидить вже рік в сізо?
чи перші мільйони були чесними а наступні мільярди стали не такими?
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 20:53

  sergey_stasyuk555 написав:
  budivelnik написав:Я тобі привів приклад Коломойського..який в основному розбагатів на ПРИВАТі зробивши ідеально хороший продукт..тобто його ПЕРШИЙ мільйон був віыдносно чесним
чого ж він сидить вже рік в сізо?
чи перші мільйони були чесними а наступні мільярди стали не такими?
Давайте ще раз
1 Якщо суспільство витрачає менше ніж споживає - значить воно розвивається і створює щось нове. ( проти цього будуть заперечення?)
2 Так як суспільство складається з окремих членів , то буде вірним твердження
Той хто споживає менше ніж створює - є тим кориснішим для суспільства чим більша різниця між створеним і спожитим( проти цього я надіюсь також заперечень не буде ? )

Так от
Єдиним хто в суспільстві створює реально( а не теоретично) більше ніж споживає-є підприємці...
А якщо глянути на пункт 2 , то чим більше підприємець вкладає - тим він вигідніший для суспільства( читай вигідніший для ВСІХ членів суспільства)
Але чи може підприємець будучи таким самим по ефективності своєї праці як і інші - споживати менше ніж створює?
Відповідь - не може
А як тоді розвиваються суспільства
Відповідь - підприємці заходять в сіру зону, яка не описана законами і там створюють нові правила..які через якийсь час описуються владою і перетворюються з напів-легальних в легальні.

Тому
Коли Коломойський створював Приват - він порушив море існуючих НА ТОЙ МОМЕНТ законів, але створив продукт яким зараз користуються практично всі...
Як би там не заявляв лампасник про відсутність людського фактора..але до КОЛОМОЙСЬКОГО ніде в світ щось подібне створене не було , а всі далі створені клони (типу МОНО) створювались бувшими працівниками Привату...

Таким чино
Для швидкого розвитку України (щоб догнати Захід) потрібно допомогати Коломойським коли вони створюють приват і не давати їм обкрадати приват...
Але у випадку гноблення на корню - то просто будете сидіти без привата.

Це хоч зрозуміло?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 20:55

  detroytred написав:
  budivelnik написав:Пропоную мікрозадачку для читачів цих сторінок
Уявимо що є бізнес який потребує економіста і нічного сторожа....
І є два здобувача на ці посади
Людина з дипломом шкільного психолого - віталіан
і людина яка прочитала пять книжок (може 10) по економіці....
Кого і куди Ви візьмите...

Дейтройт - тобі не стало сумно і соромно від вибору 95% тут присутніх?

А так як ти трошки тупенький- то я розширю тему
Є теоретично а є практично....
Так от , теоретик який ніде не працював по спеціальності написаній в його резюме-нафік нікому не потрібний...
Давайте припустимо
Є Дейтрой який прочитав всі твори Тесли
і є Микола в якого три класа церковноприхідської( я умовно і без нападок)
Але в рекомендаційному листі Миколи написано - головний енергетик Криворіжсталі
а в рекомендаційному Дейтройта написано - дуже багато читає класиків енергетики...
Хто буде прийнятий головним енергетиком
а хто нічним сторожем...

Дейтрой тобі знову соромно?
Мені повинно стати соромно за твої чергові єралашики?
Ні, не соромно.
Смішно.
Якщо тобі смішно з того що 95% тут присутніх відправлять тебе працювати нічним сторожем-то смійся..
можеш навіть дивитись в зеркало і сміятись..
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 20:57

  budivelnik написав:Єдиним хто в суспільстві створює реально( а не теоретично) більше ніж споживає-є підприємці...
так нельзя. Школьный учитель ничего не создает материального но может из детей воспитать предпринимателей или эгоистов потребителей айфонов, бюджетных иждивенцев. Есть ценности разного порядка. Предприниматель может создавать контрафактную водку. Продавать сигареты. Кто из них с учителем полезнее?
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