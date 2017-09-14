Додано: Пон 29 лип, 2024 20:53

sergey_stasyuk555 написав: budivelnik написав: Я тобі привів приклад Коломойського..який в основному розбагатів на ПРИВАТі зробивши ідеально хороший продукт..тобто його ПЕРШИЙ мільйон був віыдносно чесним Я тобі привів приклад Коломойського..який в основному розбагатів на ПРИВАТі зробивши ідеально хороший продукт..тобто його ПЕРШИЙ мільйон був віыдносно чесним чого ж він сидить вже рік в сізо?

чи перші мільйони були чесними а наступні мільярди стали не такими? чого ж він сидить вже рік в сізо?чи перші мільйони були чесними а наступні мільярди стали не такими?

Давайте ще раз1 Якщо суспільство витрачає менше ніж споживає - значить воно розвивається і створює щось нове. ( проти цього будуть заперечення?)2 Так як суспільство складається з окремих членів , то буде вірним твердженняТой хто споживає менше ніж створює - є тим кориснішим для суспільства чим більша різниця між створеним і спожитим( проти цього я надіюсь також заперечень не буде ? )Так отЄдиним хто в суспільстві створює реально( а не теоретично) більше ніж споживає-є підприємці...А якщо глянути на пункт 2 , то чим більше підприємець вкладає - тим він вигідніший для суспільства( читай вигідніший для ВСІХ членів суспільства)Але чи може підприємець будучи таким самим по ефективності своєї праці як і інші - споживати менше ніж створює?Відповідь - не можеА як тоді розвиваються суспільстваВідповідь - підприємці заходять в сіру зону, яка не описана законами і там створюють нові правила..які через якийсь час описуються владою і перетворюються з напів-легальних в легальні.ТомуКоли Коломойський створював Приват - він порушив море існуючих НА ТОЙ МОМЕНТ законів, але створив продукт яким зараз користуються практично всі...Як би там не заявляв лампасник про відсутність людського фактора..але до КОЛОМОЙСЬКОГО ніде в світ щось подібне створене не було , а всі далі створені клони (типу МОНО) створювались бувшими працівниками Привату...Таким чиноДля швидкого розвитку України (щоб догнати Захід) потрібно допомогати Коломойським коли вони створюють приват і не давати їм обкрадати приват...Але у випадку гноблення на корню - то просто будете сидіти без привата.Це хоч зрозуміло?