vitaliiangel написав: budivelnik написав:
Єдиним хто в суспільстві створює реально( а не теоретично) більше ніж споживає-є підприємці...
так нельзя. Школьный учитель ничего не создает материального но может из детей воспитать предпринимателей или эгоистов потребителей айфонов, бюджетных иждивенцев. Есть ценности разного порядка.
Давайте ще раз
Якщо шкільний вчитель , за навчання дітей отримав свою платню і цю платню повністю витратив на себе...Що залишилось для Держави?
Адже за те що Вчитель навчив - йому сповна ЗАПЛАТИЛИ...
Просто спробуйте зрозуміти
Якщо ти щось зробив(операцію на серці, підмів подвіря, чи викопав яму) - то в ідеалі твоя робота оцінена вірно ( ти ж погодився за неї працювати)
І от якщо ти отримав 100% і цих же 100% витратив на своє існування- що залишилось нового?
А от якщо Вчитель , навчаючи дітей , отримав зарплату, частину якої витратив на своє існування а за іншу частину купив(створив) щось що дозволяє йому краще (ефективніше ) вчити - то він тоді і є мікропідприємцем.
Інший , більш зрозуміліший приклад
Хірург зробив операцію -все отримане за операцію витративна себе
в порівнянні
Хірург , зробив 100 операцій , витратив на себе гроші з 80 операцій, а за гроші з 20 операцій купив якийсь кріоніж який піднімає його ефективність на 20%...
Чи селянин
Спочатку працював плугом і все отримане зїдав
А потім вирішив і за 5 років відкладаючи купив тракторець , який відбив за ще 5 років і купив вже не китайську фіговину а Джон-Дір...
Я пояснив?
Коли прийняли за універсальне мірило - гроші, то пробувати вводити на це універсальне якісь додаткові умови - це прямий шлях до ще більшого бардаку і корупції...Гроші які отримує двірник і гроші які отримує вчитель - в магазині однакові, але двірник їх поміняє на горілку , а вчитель на книжку...і що тоді ? вводити коефіцієнти обміну горілка/книжка? і ці коефіцієнти враховувати при виплаті зарплати?
ПС
чим поганий підприємець( якщо поганий то ймовірність його банкрутства або увязнення-дуже висока) відрізняється від 30% населення України , яких вчили , надавали якусь меддопомогу, дотували громадський транспорт- а вони підсіли на горілку і не заробляють НАВІТЬ НА СЕБЕ...? і як враховувати зарплати тих вчителів що вчили цих 30% до зарплати вчителів які вчили мене?