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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9234923592369237
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 21:01

  andrijk777 написав:
  budivelnik написав:є другий алгоритм
бідна країна+низькі податки=через 20 років=середня країна +середні податки=ще 20років=багата країна+великі податки

Лінь тобі багато писати, тому прокоментую тільки цей момент.

Так можна робити тільки в ТОП-країнах(або закритих країнах). В Україні таке не вийде тому що при таких умовах(низькі податки) окремі люди сильно розбагатіють і звалять за кордон(в ТОП-країни). Це фактично і відбувається. А з ТОП-країни валити нікуди.

Між-іншим в РФ це зрозуміли і хочуть в тій чи іншій мірі закрити країну.

тоді будуєм соціалізм, велкам бек в совок
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 21:04

  vitaliiangel написав:
  budivelnik написав:Єдиним хто в суспільстві створює реально( а не теоретично) більше ніж споживає-є підприємці...
так нельзя. Школьный учитель ничего не создает материального но может из детей воспитать предпринимателей или эгоистов потребителей айфонов, бюджетных иждивенцев. Есть ценности разного порядка.
Давайте ще раз
Якщо шкільний вчитель , за навчання дітей отримав свою платню і цю платню повністю витратив на себе...Що залишилось для Держави?
Адже за те що Вчитель навчив - йому сповна ЗАПЛАТИЛИ...
Просто спробуйте зрозуміти
Якщо ти щось зробив(операцію на серці, підмів подвіря, чи викопав яму) - то в ідеалі твоя робота оцінена вірно ( ти ж погодився за неї працювати)
І от якщо ти отримав 100% і цих же 100% витратив на своє існування- що залишилось нового?

А от якщо Вчитель , навчаючи дітей , отримав зарплату, частину якої витратив на своє існування а за іншу частину купив(створив) щось що дозволяє йому краще (ефективніше ) вчити - то він тоді і є мікропідприємцем.
Інший , більш зрозуміліший приклад
Хірург зробив операцію -все отримане за операцію витративна себе
в порівнянні
Хірург , зробив 100 операцій , витратив на себе гроші з 80 операцій, а за гроші з 20 операцій купив якийсь кріоніж який піднімає його ефективність на 20%...

Чи селянин
Спочатку працював плугом і все отримане зїдав
А потім вирішив і за 5 років відкладаючи купив тракторець , який відбив за ще 5 років і купив вже не китайську фіговину а Джон-Дір...

Я пояснив?
Коли прийняли за універсальне мірило - гроші, то пробувати вводити на це універсальне якісь додаткові умови - це прямий шлях до ще більшого бардаку і корупції...Гроші які отримує двірник і гроші які отримує вчитель - в магазині однакові, але двірник їх поміняє на горілку , а вчитель на книжку...і що тоді ? вводити коефіцієнти обміну горілка/книжка? і ці коефіцієнти враховувати при виплаті зарплати?

ПС
чим поганий підприємець( якщо поганий то ймовірність його банкрутства або увязнення-дуже висока) відрізняється від 30% населення України , яких вчили , надавали якусь меддопомогу, дотували громадський транспорт- а вони підсіли на горілку і не заробляють НАВІТЬ НА СЕБЕ...? і як враховувати зарплати тих вчителів що вчили цих 30% до зарплати вчителів які вчили мене?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 21:30

  budivelnik написав:Коли прийняли за універсальне мірило - гроші, то пробувати вводити на це універсальне якісь додаткові умови - це прямий шлях до ще більшого бардаку і корупції...Гроші які отримує двірник і гроші які отримує вчитель - в магазині однакові, але двірник їх поміняє на горілку , а вчитель на книжку...і що тоді ? вводити коефіцієнти обміну горілка/книжка? і ці коефіцієнти враховувати при виплаті зарплати?
вы сами пришли к противоречию. Деньги были универсальным мерилом еще 100 лет назад, когда экономика была предельно материальна. Сейчас Больше половины экономики это услуги. ЗСУ, школы, вузы, больницы, комунальные службы, общественный транспорт, спортзал, бассейн, интернет - это услуги. Деньги ну очень условное мерило, почему шахтер или водитель автобуса зарабатывает меньше проститутки? Её труд более востребован? и таких почему очень много. Охранник в атб и телохранитель депутата, зарплата отличается в 100 раз. На деньги нельзя ориентироваться измеряя пользу. Чиновник берет взятки, много денег а пользы? Или сельский фельдшер на полставки, зарплата смешная а лечит целое село от всех болезней.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 29 лип, 2024 21:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 21:32

  fox767676 написав:Міноборони України підтримало проєкт Закону про створення приватних військових компаній в Україні — йдеться на сайті урядового порталу

Так шо то за пвк - негрів до нас, чи наших до негрів ?

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Солдати будуть отримувати зп у всіх приватних
sens
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 21:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:Сейчас Больше половины экономики это услуги.
1 А за послуги - Ви чим платите ?
2 Якщо водій автобуса платить повії за годину роботи більше ніж йому платять за день... то хто буде його переконувати що він не правий? Ви ?
На якій підставі?

Тому ще раз
Все в цьому світі оплачується грошима.
Нобелівські Премії і людські органи легальні(тютюн/алкоголь) і нелегальні(героїн/кокаїн) наркотики......
То якого милого ми повинні винаходити велосипед? І хто буде вводити коефіцієнти що гроші повії беруться з коефіцієнтом 1до 5 від грошей журналіста :D ...
budivelnik
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