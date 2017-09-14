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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9232923392349235>
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 19:30

‼Силы РФ подступают к стратегическому маршруту снабжения ВСУ, — Reuters

«52 российские атаки на Покровском направлении отбили ВСУ за последние 24 часа; Покровск, транспортный узел с довоенной населением 61 000 человек, находится на главной дороге, которая служит важным маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как города Часов Яр и Константиновка»,
— пишет агентство.

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 19:35

  tester7336 написав:budivelnik
ви навіть такого не знаєте про перший мільйон? мдя :?

Проте, кожен бідний, але духовно багатий і душевно хворий - про це знає :)

Бо ніколи не працював на результат, завжди працював - на від"єбись

Навіть зараз ти на цьому форумі саме так працюєшь
Креативу - нуль, динаміки - нуль, по методичці

"Сумно, блядь"

Трішки покормимо
А потім помрешь ти тут у нас з голоду ))
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 19:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

США выделяют новый пакет помощи Украине: сколько получит Киев и куда пойдут средства
В целом перечень военной помощи США Украине выглядит следующим образом:
  • боеприпасы для передовых зенитно-ракетных систем (NASAMS);
  • боеприпасы противовоздушной обороны малой и средней дальности;
  • ракеты противовоздушной обороны РИМ-7;
  • оборудование радиоэлектронной борьбы;
  • боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
  • артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
  • минометные снаряды калибра 120 мм;
  • высокоточные авиационные боеприпасы;
  • ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);
  • противотанковые системы Javelin и AT-4.
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 20:03

  detroytred написав:Коли припинять бд - це до мольфарів))

За передбаченням Ванги - до кінця 2024 року.

  detroytred написав:Гадаю, що самі байдени, путли, трампи, шольци і всі інші не знають. Не знає ніхто. А малось на увазі, що напрям руху та результат на два роки визначений.

Так, всі вони мають певні уявлення та плани на перспективу. Основне те, що вони єдині в одному - кацапів в Україні не буде.

  detroytred написав: Що партнерами планується основний захист не по Україні, а глибше. Навіть не по східній Європі. А по Німеччині. Захист України передбачено, але не більше, як фортеці Бахмут для нас.

Як військовий ви повинні розуміти, чому вони планують основний захист по Німеччині, а не по Латвії чи Литві.

  detroytred написав: І скоріше за все Україна буде лише вигравати час..., а не пісні Трампа - можливо нададуть Україні купу куп зброї.

1) Трамп - бізнесмен (не політик), тобто для нього ця війна і взагалі політика - це здебільшого "нічого особистого, лише бізнес".
2) Чомусь я впевнена, що він більше прокацапський, ніж проукраїнський. А якщо так, то умови миру будуть наближені до кацапських.
Складаючи 1) + 2) можна отримати висновок, що якщо Україна чи рф не погодиться на пропоновані Трампом умови, то військова промисловість США ще більше виграє від нових замовлень.
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 20:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

У Малі повстанці заявили про вбивство десятків вагнерівців – AP
У Республіці Малі повстанці-туареги заявили, що вбили десятки урядових солдатів і російських найманців з приватної військової кампанії Вагнера в бою біля кордону з Алжиром. Про це повідомило агентство The Associated Press.
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 20:13

  detroytred написав:Коли припинять бд - це до мольфарів))
Гадаю, що самі байдени, путли, трампи, шольци і всі інші не знають. Не знає ніхто.

А малось на увазі, що напрям руху та результат на два роки визначений. Що партнерами планується основний захист не по Україні, а глибше. Навіть не по східній Європі. А по Німеччині. Захист України передбачено, але не більше, як фортеці Бахмут для нас.

Нічого нового в принципі, але це вже кроки, які практично вказують на те, що раніше підрозумівалося.
І ключове -- що саме від цього будуть всі відштовхуватися при прийнятті рішень. Що плани Заходу будувати основу оборони в Європі в Німеччині... а не східніше.
На два роки ніяких інших дій не планується. І скоріше за все Україна буде лише вигравати час..., а не пісні Трампа - можливо нададуть Україні купу куп зброї.

Так свого часу за совдепу основна лінія оборони була по саме Київському військовому округу.

Дякую.
З такої точки зору не розглядав, перспективи з цієї точки зору, прямо скажемо не дуже. Варшавський договір 2.0 - це і буде, напевно, третя конвенційна війна. Історія по спіралі, тільки знову ми всередині м'ясорубки. :twisted:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 22:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Любарський про рішення демографічної проблеми
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 22:39

  _Mykola_ написав: Історія по спіралі, тільки знову ми всередині м'ясорубки. :twisted:

Тільки цього разу на боці Заходу.
Тоді Схід використовував Україну (її територію, ресурси: людські, природні) у протистоянні з Заходом.
Тепер Захід буде.

Да. Захід використовує більш по-людські, цивілізованіше, ніж Схід.
Але...але.
Що поляки зараз образно дивляться Олімпіаду, а не воюють. Що бульбаші, що казахи.
А на території України війна...

Сцукі...
За великим рахунком що Захід, що Схід. І від того, що Захід менші, не набагато легше.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 23:37

  detroytred написав:
  _Mykola_ написав: Історія по спіралі, тільки знову ми всередині м'ясорубки. :twisted:

Тільки цього разу на боці Заходу.
Тоді Схід використовував Україну (її територію, ресурси: людські, природні) у протистоянні з Заходом.
Тепер Захід буде.

Да. Захід використовує більш по-людські, цивілізованіше, ніж Схід.
Але...але.
Що поляки зараз образно дивляться Олімпіаду, а не воюють. Що бульбаші, що казахи.
А на території України війна...

Сцукі...
За великим рахунком що Захід, що Схід. І від того, що Захід менші, не набагато легше.
мої й в першій світовій були за захід, а на другій напополам за захід і схід.
Таке собі пояснення війни)
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 00:12

Україна зможе використати цього року не більше 10 винищувачів F-16 через брак пілотів, — The New York Times

У матеріалі наголошується, що США, Нідерланди та Данія у 2024 році підготують 24 льотчики, а за одним літаком зазвичай закріплюється по 2 пілоти.
Xenon
 
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