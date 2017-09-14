‼Силы РФ подступают к стратегическому маршруту снабжения ВСУ, — Reuters
«52 российские атаки на Покровском направлении отбили ВСУ за последние 24 часа; Покровск, транспортный узел с довоенной населением 61 000 человек, находится на главной дороге, которая служит важным маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как города Часов Яр и Константиновка», — пишет агентство.
detroytred написав:Коли припинять бд - це до мольфарів))
За передбаченням Ванги - до кінця 2024 року.
detroytred написав:Гадаю, що самі байдени, путли, трампи, шольци і всі інші не знають. Не знає ніхто. А малось на увазі, що напрям руху та результат на два роки визначений.
Так, всі вони мають певні уявлення та плани на перспективу. Основне те, що вони єдині в одному - кацапів в Україні не буде.
detroytred написав: Що партнерами планується основний захист не по Україні, а глибше. Навіть не по східній Європі. А по Німеччині. Захист України передбачено, але не більше, як фортеці Бахмут для нас.
Як військовий ви повинні розуміти, чому вони планують основний захист по Німеччині, а не по Латвії чи Литві.
detroytred написав: І скоріше за все Україна буде лише вигравати час..., а не пісні Трампа - можливо нададуть Україні купу куп зброї.
1) Трамп - бізнесмен (не політик), тобто для нього ця війна і взагалі політика - це здебільшого "нічого особистого, лише бізнес". 2) Чомусь я впевнена, що він більше прокацапський, ніж проукраїнський. А якщо так, то умови миру будуть наближені до кацапських. Складаючи 1) + 2) можна отримати висновок, що якщо Україна чи рф не погодиться на пропоновані Трампом умови, то військова промисловість США ще більше виграє від нових замовлень.
У Республіці Малі повстанці-туареги заявили, що вбили десятки урядових солдатів і російських найманців з приватної військової кампанії Вагнера в бою біля кордону з Алжиром. Про це повідомило агентство The Associated Press.
detroytred написав:Коли припинять бд - це до мольфарів)) Гадаю, що самі байдени, путли, трампи, шольци і всі інші не знають. Не знає ніхто.
А малось на увазі, що напрям руху та результат на два роки визначений. Що партнерами планується основний захист не по Україні, а глибше. Навіть не по східній Європі. А по Німеччині. Захист України передбачено, але не більше, як фортеці Бахмут для нас.
Нічого нового в принципі, але це вже кроки, які практично вказують на те, що раніше підрозумівалося. І ключове -- що саме від цього будуть всі відштовхуватися при прийнятті рішень. Що плани Заходу будувати основу оборони в Європі в Німеччині... а не східніше. На два роки ніяких інших дій не планується. І скоріше за все Україна буде лише вигравати час..., а не пісні Трампа - можливо нададуть Україні купу куп зброї.
Так свого часу за совдепу основна лінія оборони була по саме Київському військовому округу.
Дякую. З такої точки зору не розглядав, перспективи з цієї точки зору, прямо скажемо не дуже. Варшавський договір 2.0 - це і буде, напевно, третя конвенційна війна. Історія по спіралі, тільки знову ми всередині м'ясорубки.