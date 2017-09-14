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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9232923392349235
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 00:14

  Denik написав:
  Бетон написав:Мінсоц сказав що в нас демографічна катастрофа і пенсій не буде.
Самі собі відкладуйте. Одні старики залишаться.

А вони все про росію переймаються, коли вона розвалиться

Ми йдемо до одної з двох ситуацій.
- Військові за легальну зарплату скуповують у ухилянтів активи: квартири для найму, інвестиції в держоблігації, бізнеси, частки в статутних фондах підприємств підприємств.
- Це все йде через напівлегальний сценарій: ухилянта, який відверто пручається та не платить податки не стає на облік починають тиснути, ті хто служив, умовно УБД-шники з погрозою бусифікації. В поліцію ухилянт теж не піде жалітися бо на той час там теж працюватимуть УБДшники, які його самі бусифікують і відвезуть до тцк.

Ухилянт перевезе гроші до іншої країни. Разом з родиною.
І буде вам кукіш з маслом.

Я думав хтось розумний напише про реформи. Ні. Вони про взять і подєліть. Ну швондєри і все тобі
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 00:20

  vitaliiangel написав:
  tester7336 написав:ПЕРЕПРОИЗВОДСТВО.
ракет большой дальности у нас тоже перепроизводство? почему никто не вкладывается в этот мегауспешный проект?


Потому что любое наукоемкое производство - рисковое. Это путь сильных стран с упертыми лидерами - ты ее делаешь ту ракету, а она все не летит и не летит - https://zn.ua/WORLD/ispytanie-jadernoj- ... m-let.html, и в конце у них даже сложности в подсчетом "а сколько уже вбухали", но все это понимают и говорят "ничего, делаем дальше машину Запорожец, зато свое, когда-то и у вас получится чтоб дверные ручки не отваливались" и не орут "да нах это гно, закрыть в ноль, вот евробляхи огого". А нашим же "бизнесменам" нужно чтоб обязательно отбить и побыстрее, вот и вкладываются туда где есть гарантии - недра, торговля, строительство.
katso
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 00:27

  Бетон написав:
Я думав хтось розумний напише про реформи. Ні. Вони про взять і подєліть. Ну швондєри і в се тобі
яких вам ще не вистачає реформ?
Ми схлопуємся, до більш сировинного типу економіки. Надлишкове населення буде видавлене закордон. Реформи вже були. З 14 року ідуть реформи. :lol: під чутким керівництвом західних партнерів.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 00:37

  Banderlog написав:Ми схлопуємся, до більш сировинного типу економіки. Надлишкове населення буде видавлене закордон. Реформи вже були. З 14 року ідуть реформи. :lol: під чутким керівництвом західних партнерів.

Ви не хочете на якесь російське ток-шок? Там дуже потрібні люди, які розкажуть як якісь західні закони з 2014 року нанесли шкоду Україні. І як цілюща анексія Криму, Донбасу в 2014, і нарешті повномасштабна війна з сотнями тисяч смертей, сотнями тисяч бомб з ракетами по інфраструктурі, намагається витягнути Украйну з західної діри.
dr_bastm
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 00:57

  dr_bastm написав:
  Banderlog написав:Ми схлопуємся, до більш сировинного типу економіки. Надлишкове населення буде видавлене закордон. Реформи вже були. З 14 року ідуть реформи. :lol: під чутким керівництвом західних партнерів.

Ви не хочете на якесь російське ток-шок? Там дуже потрібні люди, які розкажуть як якісь західні закони з 2014 року нанесли шкоду Україні.
не туліть мені росію. до чого тут росія до наших реформ? Війна виявила нашу слабкість. От в нас реформи йдуть з якого року? Ми стали сильнішими? В нас більше виробляється танків ніж на початку реформ чи менше? Тут про ракети спорять. :lol: Снаряди Україна виробляє? Яких таких реформ постійно бракує? Давайте кокретно ми провели реформу.... і по результату в нас стало більше ... і менше крадуть. Результати реформ де?
Banderlog
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