Бетон написав:Мінсоц сказав що в нас демографічна катастрофа і пенсій не буде. Самі собі відкладуйте. Одні старики залишаться.
А вони все про росію переймаються, коли вона розвалиться
Ми йдемо до одної з двох ситуацій. - Військові за легальну зарплату скуповують у ухилянтів активи: квартири для найму, інвестиції в держоблігації, бізнеси, частки в статутних фондах підприємств підприємств. - Це все йде через напівлегальний сценарій: ухилянта, який відверто пручається та не платить податки не стає на облік починають тиснути, ті хто служив, умовно УБД-шники з погрозою бусифікації. В поліцію ухилянт теж не піде жалітися бо на той час там теж працюватимуть УБДшники, які його самі бусифікують і відвезуть до тцк.
Ухилянт перевезе гроші до іншої країни. Разом з родиною. І буде вам кукіш з маслом.
Я думав хтось розумний напише про реформи. Ні. Вони про взять і подєліть. Ну швондєри і все тобі
ракет большой дальности у нас тоже перепроизводство? почему никто не вкладывается в этот мегауспешный проект?
Потому что любое наукоемкое производство - рисковое. Это путь сильных стран с упертыми лидерами - ты ее делаешь ту ракету, а она все не летит и не летит - https://zn.ua/WORLD/ispytanie-jadernoj- ... m-let.html, и в конце у них даже сложности в подсчетом "а сколько уже вбухали", но все это понимают и говорят "ничего, делаем дальше машину Запорожец, зато свое, когда-то и у вас получится чтоб дверные ручки не отваливались" и не орут "да нах это гно, закрыть в ноль, вот евробляхи огого". А нашим же "бизнесменам" нужно чтоб обязательно отбить и побыстрее, вот и вкладываются туда где есть гарантии - недра, торговля, строительство.
Banderlog написав:Ми схлопуємся, до більш сировинного типу економіки. Надлишкове населення буде видавлене закордон. Реформи вже були. З 14 року ідуть реформи. під чутким керівництвом західних партнерів.
Ви не хочете на якесь російське ток-шок? Там дуже потрібні люди, які розкажуть як якісь західні закони з 2014 року нанесли шкоду Україні. І як цілюща анексія Криму, Донбасу в 2014, і нарешті повномасштабна війна з сотнями тисяч смертей, сотнями тисяч бомб з ракетами по інфраструктурі, намагається витягнути Украйну з західної діри.
Banderlog написав: не туліть мені росію. до чого тут росія до наших реформ? Війна виявила нашу слабкість. От в нас реформи йдуть з якого року? Ми стали сильнішими? В нас більше виробляється танків ніж на початку реформ чи менше? Тут про ракети спорять. Снаряди Україна виробляє? Яких таких реформ постійно бракує? Давайте кокретно ми провели реформу.... і по результату в нас стало більше ... і менше крадуть. Результати реформ де?
Це я вас питаю, як реформи або їх відсутність суттєво впливає на ситуацію? Ніяк. Війна яка почата рф, зараз має абсолютно найбільший негативний вплив на всіх. А ви - це європейці з своїми реформати винні. Не смішно?
dr_bastm написав: Це я вас питаю, як реформи або їх відсутність суттєво впливає на ситуацію? Ніяк. Війна яка почата
не смішно. Давайте конкретно. Допустим провели реформу жкх в результаті ми платим менше. Або провели реформу поліції тому нам поліція обходиться дешевше , криміногена ситуація покращилась. Пора вже показати результати.