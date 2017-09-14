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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 92339234923592369237 ... 9239>
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 00:14

  Denik написав:
  Бетон написав:Мінсоц сказав що в нас демографічна катастрофа і пенсій не буде.
Самі собі відкладуйте. Одні старики залишаться.

А вони все про росію переймаються, коли вона розвалиться

Ми йдемо до одної з двох ситуацій.
- Військові за легальну зарплату скуповують у ухилянтів активи: квартири для найму, інвестиції в держоблігації, бізнеси, частки в статутних фондах підприємств підприємств.
- Це все йде через напівлегальний сценарій: ухилянта, який відверто пручається та не платить податки не стає на облік починають тиснути, ті хто служив, умовно УБД-шники з погрозою бусифікації. В поліцію ухилянт теж не піде жалітися бо на той час там теж працюватимуть УБДшники, які його самі бусифікують і відвезуть до тцк.

Ухилянт перевезе гроші до іншої країни. Разом з родиною.
І буде вам кукіш з маслом.

Я думав хтось розумний напише про реформи. Ні. Вони про взять і подєліть. Ну швондєри і все тобі
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 00:20

  vitaliiangel написав:
  tester7336 написав:ПЕРЕПРОИЗВОДСТВО.
ракет большой дальности у нас тоже перепроизводство? почему никто не вкладывается в этот мегауспешный проект?


Потому что любое наукоемкое производство - рисковое. Это путь сильных стран с упертыми лидерами - ты ее делаешь ту ракету, а она все не летит и не летит - https://zn.ua/WORLD/ispytanie-jadernoj- ... m-let.html, и в конце у них даже сложности в подсчетом "а сколько уже вбухали", но все это понимают и говорят "ничего, делаем дальше машину Запорожец, зато свое, когда-то и у вас получится чтоб дверные ручки не отваливались" и не орут "да нах это гно, закрыть в ноль, вот евробляхи огого". А нашим же "бизнесменам" нужно чтоб обязательно отбить и побыстрее, вот и вкладываются туда где есть гарантии - недра, торговля, строительство.
katso
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 00:37

  Banderlog написав:Ми схлопуємся, до більш сировинного типу економіки. Надлишкове населення буде видавлене закордон. Реформи вже були. З 14 року ідуть реформи. :lol: під чутким керівництвом західних партнерів.

Ви не хочете на якесь російське ток-шок? Там дуже потрібні люди, які розкажуть як якісь західні закони з 2014 року нанесли шкоду Україні. І як цілюща анексія Криму, Донбасу в 2014, і нарешті повномасштабна війна з сотнями тисяч смертей, сотнями тисяч бомб з ракетами по інфраструктурі, намагається витягнути Украйну з західної діри.
dr_bastm
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 01:06

  Banderlog написав: не туліть мені росію. до чого тут росія до наших реформ? Війна виявила нашу слабкість. От в нас реформи йдуть з якого року? Ми стали сильнішими? В нас більше виробляється танків ніж на початку реформ чи менше? Тут про ракети спорять. :lol: Снаряди Україна виробляє? Яких таких реформ постійно бракує? Давайте кокретно ми провели реформу.... і по результату в нас стало більше ... і менше крадуть. Результати реформ де?

Це я вас питаю, як реформи або їх відсутність суттєво впливає на ситуацію? Ніяк. Війна яка почата рф, зараз має абсолютно найбільший негативний вплив на всіх. А ви - це європейці з своїми реформати винні. Не смішно?
dr_bastm
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 01:13

  dr_bastm написав:
Це я вас питаю, як реформи або їх відсутність суттєво впливає на ситуацію? Ніяк. Війна яка почата
не смішно. Давайте конкретно. Допустим провели реформу жкх в результаті ми платим менше. Або провели реформу поліції тому нам поліція обходиться дешевше , криміногена ситуація покращилась. Пора вже показати результати.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 08:17

  Banderlog написав:
  dr_bastm написав:
Це я вас питаю, як реформи або їх відсутність суттєво впливає на ситуацію? Ніяк. Війна яка почата
не смішно. Давайте конкретно. Допустим провели реформу жкх в результаті ми платим менше. Або провели реформу поліції тому нам поліція обходиться дешевше , криміногена ситуація покращилась. Пора вже показати результати.

Про судову реформу якщо коротко
Десь до 2017 року можна було рішення першої інстанції апелювати в апеляційному порядку, якщо були скарги до апеляційної інстанції то можна було оскаржувати в касації але в межах доказів що були в першій інстанції. Проте мало значні справі на практиці це 2 інстанції і в 3-ій буде відмовлено у відкритті провадження,далі хіба що ЄСПЛ і 500 ойро та 5 років очікування.

Судова реформа і судді це те що треба міняти, передивитися строки розгляду справ,та багато чого іншого.

Що казати про заборгованість по судовим рішенням на 70 млрд грн боржником від Держави в особі ПФУ
sens
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 08:24

  Xenon написав:
Україна зможе використати цього року не більше 10 винищувачів F-16 через брак пілотів, — The New York Times

У матеріалі наголошується, що США, Нідерланди та Данія у 2024 році підготують 24 льотчики, а за одним літаком зазвичай закріплюється по 2 пілоти.

Що підтверджує припущення що за час до моменту прибуття ( в майбутньому ) літаків до простору України фахівцями було підготовлено не більше 3 десятків спеціалістів , також, це виключно моя думка - є вікові обмеження. Так що , як казав дайте більше F-16 , можна додатково - навчіть більше фахових спеціалістів
sens
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 08:35

  Banderlog написав: не смішно. Давайте конкретно. Допустим провели реформу


https://dou.ua/forums/topic/45907/
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 09:18

На Івано-Франківщині зник 20-річний студент: адвокат і батько хлопця звинувачують ТЦК.
Адвокат сім'ї зниклого 20-річного студента Олександра Гашевського, Олег Веремієнко, повідомив, що до зникнення студента можуть бути причетні працівники Верховинського ТЦК і СП та прикордонники.
При цьому, адвокат Олег Веремієнко заявив, що студента могли побити та викрасти під час перевірки документів, коли хлопець повертався з гірського відпочинку. Він заявляє, що є свідки, які бачили хлопця сильно побитим.
Адвокат розповів наступну версію подій. "Трохи не доїжджаючи до Ворохти, десь в районі Кривопільського перевалу стояв блокпост. Водій зеленого Volkswagen LT сам зупинив маршрутку. Потім підійшли солдати Верховинського РТЦК, витащили зашкібарки трьох-чотирьох чоловіків, в тому числі Гашевського. Його сильно побили, кинули в машину, а автобус розвернувся і поїхав у бік Верховини. Це останнє місце, де Гашевського бачили живим", — розказав адвокат.


наш форумчанин Б. скаже "дрібниця, одиничний випадок, людський фактор". Чи так би й сказав якби один з його синів так зник?
Але це все іпсо, переодіті буряти дискредитують тцк
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 09:25

Letusrock
Це все чухня без подробиць і фактів.
Стоять такі бійці на БП, і кажуть «о, зараз буде їхати бусік з відпочивальниками , ми його зупиняємо, всіх витягуємо і пиздимо. Порішали!»
Так, Летусрок, все було?
Hotab
 
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