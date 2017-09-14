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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 923492359236923792389239>
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 09:30

  Denik написав:- Це все йде через напівлегальний сценарій: ухилянта, який відверто пручається та не платить податки не стає на облік починають тиснути, ті хто служив, умовно УБД-шники з погрозою бусифікації. В поліцію ухилянт теж не піде жалітися бо на той час там теж працюватимуть УБДшники, які його самі бусифікують і відвезуть до тцк.


1917й год закончился репрессиями 1937го и все бравые отжиматели сгнили в лагерях.

да интересно как каждый вываливает на форум свои комплексы, для одних война горе, потеря жилья, бизнеса или близкого человека, для других повод нажиться. И ссука не стыдно же об этом писать. 20 лет условный ухылянт лечил тебя, ремонтировал твоё авто, а теперь надо отжать его имущество.

Про то что ухылянт свои активы заработал трудом Denik как то забывает. Всё обесценено. В новой парадигме сверценность быть тыловой крысой мечтающей отжать у ухылянта квартиру на Хрещатике.

Ну и с таким сценарием ЕС само попросит нас не приходить.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 30 лип, 2024 09:53, всього редагувалось 6 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 09:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:Ухилянт перевезе гроші до іншої країни. Разом з родиною.
І буде вам кукіш з маслом.

Гроші - не актив. В матрасі, де завгодно гноші не дадуть додаткових грошей.
  Бетон написав:Я думав хтось розумний напише про реформи. Ні. Вони про взять і подєліть. Ну швондєри і все тобі

Зараз не популізмом, а актуаліністю є лише податкова реформа з розширенням податкової бази та підвищенням податків.
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 09:33

vitaliiangel

для одних война горе, потеря жилья или близкого человека, для других повод нажиться.


А для тебя что?
«Главное не уменьшить толщину красной рыбы на бутерброде??» Почему ты думаешь что с таким подходом тот, кто сидит в мокрой траншее, не должен именно насильно у тебя что-то забрать, если ты добровольно ложил на воюющую свою страну и обиженный и оптимизированный по налогам (скрыв все свои реальные доходы) сидишь и как кино смотришь на войну??
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 30 лип, 2024 09:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 09:34

  Denik написав:
  Бетон написав:Ухилянт перевезе гроші до іншої країни. Разом з родиною.
І буде вам кукіш з маслом.

Гроші - не актив. В матрасі, де завгодно гноші не дадуть додаткових грошей.
  Бетон написав:Я думав хтось розумний напише про реформи. Ні. Вони про взять і подєліть. Ну швондєри і все тобі

Зараз не популізмом, а актуаліністю є лише податкова реформа з розширенням податкової бази та підвищенням податків.

віджати та поділити: це ключ до перемоги над тилом
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 09:35

  Hotab написав:Почему ты думаешь что с таким подходом тот, кто сидит в мокрой траншее, не должен именно насильно у тебя что-то забрать

как я понимаю, основная война еще "попереду"
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 09:38

  Hotab написав:» Почему ты думаешь что с таким подходом тот, кто сидит в мокрой траншее, не должен именно насильно у тебя что-то забрать, если ты добровольно ложил на воюющую свою страну и обиженный и оптимизированный по налогам
ложил я только на тебя. те кто ложили на страну выехали в африки и корчат рожи на форумах.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 09:39

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:» Почему ты думаешь что с таким подходом тот, кто сидит в мокрой траншее, не должен именно насильно у тебя что-то забрать, если ты добровольно ложил на воюющую свою страну и обиженный и оптимизированный по налогам
ты это ещё не вся страна. ложил я только на тебя. .

Да какая разница о чем ты мечтаешь тилибонькая за тремя замками в ирпенском заточенье под халамвдными вентиляторами от батарейки.
Забирать то не я буду.

Выехали в Африки

Даже те кто выехали, уделывают такого халамыдныка как ты на порядок и по налогам, и по пользе для страны.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 30 лип, 2024 09:43, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 09:41

  Hotab написав:Забирать то не я буду.
ты гниль поддерживающая беззаконие и коррупцию. для тебя ценность жизни равна нулю. ничего святого в жизни нет. Кто будет забирать неважно бурят или всушник. В итоге война к тому идёт
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 30 лип, 2024 09:43, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 09:42

  Hotab написав:Letusrock
Це все чухня без подробиць і фактів.
Стоять такі бійці на БП, і кажуть «о, зараз буде їхати бусік з відпочивальниками , ми його зупиняємо, всіх витягуємо і пиздимо. Порішали!»
Так, Летусрок, все було?


цей епізод поки чухня, поки не знайдуть його труп, або добровольцем контрактником десь у Десні.
АЛЕ подібних історій вже сильно забагато, як від земляків, так від туристів і від прикордонників "по секрету"
Ще я є учасником однієї групи по походам в гори більше 10 років, з понад 100тис підписників. навіть там подібні історії озвучувались людьми яких я заочно знаю весь цей час, в т.ч. діючими всл. Причому спільнота максимально патріотична, до відвертого безпредєлу всяке інакомисліє відразу викорінювалось, тьма людей служить, постійні збори, згадування загиблих і т.д.
Востаннє редагувалось Letusrock в Вів 30 лип, 2024 09:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 09:42

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Забирать то не я буду.
ты гниль поддерживающая беззаконие и коррупцию

С таким как ты иначе нельзя. Пока такую блоху не вытрусить из замшелого ирпенскогго ковра, от нее толку не будет. Будет жить паразитом на теле воюющей страны.
Hotab
 
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