|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 30 лип, 2024 09:44
Denik написав:
Зараз не популізмом, а актуаліністю є лише податкова реформа з розширенням податкової бази та підвищенням податків.
Много читал сегодня о налогах. Их собираются повысить. И тут вспомнил Каху Бендукидзе, который приехав в Грузию занялся реформой экономики. И его главные постулаты. Они были просты: снижение налогов, дерегуляция разрешительной системы и уменьшение госаппарата. И все звучало, как утопия, потому что страна жила бедно.
Все включая МВФ считали что это глупость и налоги надо повышать и жестко их администрировать. Каха спорил, доказывал и объяснял, что у Грузии есть оккупированные территории, непредсказуемый сосед россия, и отрицательный эффект от трех войн. И это все давит на бизнес. А если еще и давить госаппаратом и высокими налогами то экономика прийдет еще в более плачевное состояние.
В итоге он пошел на конфронтацию с МВФ и сделал как видел. Эффект удивил даже МВФ, экономика начала расти по 10-12 процентов в год. И платить налоги стало легче чем не платить.
Это без морали, просто опыт. (с) Бачо Корчилава
-
whois2010
-
-
- Повідомлень: 627
- З нами з: 15.11.17
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 56 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 30 лип, 2024 09:51
Banderlog написав: flyman написав:
віджати та поділити: це ключ до перемоги над тилом
То якщо на всіх ділити попахує комунізмом і шариковщиною. А якщо лиш між обраними?
це вже діло благородне й аристократичне.
люмпен думає, що йому перепаде здобич (земля селянам, мир народам, заводи робітникам), а закінчиться що прийдеться працювати за пайку на партайгеноссе і мир во всьом мірє
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 35790
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1587 раз.
- Подякували: 2783 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Вів 30 лип, 2024 09:55
Hotab написав:
Почему ты думаешь что с таким подходом тот, кто сидит в мокрой траншее, не должен именно насильно у тебя что-то забрать, если ты добровольно ложил на воюющую свою страну и обиженный и оптимизированный по налогам (скрыв все свои реальные доходы) сидишь и как кино смотришь на войну??
Я так розумію, у вашому всесвіті воїни ЗСУ відбирати мають лише у тих, хто слабкий. Бо вони захищають зараз не лише умовні кавалірки, а ще й власність громадянина зеленського в Україні, Арселор, ДТЕК, тисячі гектар землі латифундистів. От, наприклад, зе-міністр сільського господарства Сольський спиздив землі стільки, що став п'ятим за кількістю землі власником в Україні. І його навіть не зняли з посади та відпустили з клітки під заставу. Воїни ЗСУ як раз зараз захищають цю вкрадену землю(майно). Але відібрати "правильно" буде у гречкосія)
Ще мало б виникнути питання до держави, а чому не створені рівні умови для виконання обов'язків не лище на бумазі, а і в реалі. Бо хтось відкупився, про когось держава забула, а хтось в "мокрой траншеє". Крива робота зе-влади це точно провина Віталія?
-
whois2010
-
-
- Повідомлень: 627
- З нами з: 15.11.17
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 56 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 30 лип, 2024 10:00
vitaliiangel написав:
Про то что ухылянт свои активы заработал трудом Denik как то забывает. Всё обесценено. В новой парадигме сверценность быть тыловой крысой мечтающей отжать у ухылянта квартиру на Хрещатике.
На відміну від тебе ухилянта я пішов свої активи захищати і немає ніякого бажання альтруїстично захищати ативи ухилянтів, які не хочуть платити "охороні" у вигляді податків.
Навіщо тобі активи як ти їх не хочеш захищати, ні "наймати охорону"?
А хочеш лише найобувати охоронців та тих хто таки "скидається" податками на охоронців.
Востаннє редагувалось Denik
в Вів 30 лип, 2024 10:04, всього редагувалось 1 раз.
-
Denik
-
-
- Повідомлень: 3214
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 662 раз.
- Подякували: 1141 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Вів 30 лип, 2024 10:03
whois2010 написав: Denik написав:
Зараз не популізмом, а актуаліністю є лише податкова реформа з розширенням податкової бази та підвищенням податків.
Много читал сегодня о налогах. Их собираются повысить. И тут вспомнил Каху Бендукидзе, который приехав в Грузию занялся реформой экономики. И его главные постулаты. Они были просты: снижение налогов, дерегуляция разрешительной системы и уменьшение госаппарата. И все звучало, как утопия, потому что страна жила бедно.
Все включая МВФ считали что это глупость и налоги надо повышать и жестко их администрировать. Каха спорил, доказывал и объяснял, что у Грузии есть оккупированные территории, непредсказуемый сосед россия, и отрицательный эффект от трех войн. И это все давит на бизнес. А если еще и давить госаппаратом и высокими налогами то экономика прийдет еще в более плачевное состояние.
В итоге он пошел на конфронтацию с МВФ и сделал как видел. Эффект удивил даже МВФ, экономика начала расти по 10-12 процентов в год. И платить налоги стало легче чем не платить.
Это без морали, просто опыт. (с) Бачо Корчилава
То було під час війни?
-
Denik
-
-
- Повідомлень: 3214
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 662 раз.
- Подякували: 1141 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Вів 30 лип, 2024 10:04
Denik написав: vitaliiangel написав:
Про то что ухылянт свои активы заработал трудом Denik как то забывает. Всё обесценено. В новой парадигме сверценность быть тыловой крысой мечтающей отжать у ухылянта квартиру на Хрещатике.
На відміну від тебе ухилянта я пішов свої активи захищати і немає ніякого бажання альтруїстично захищати ативи ухилянтів, які не хочуть платити "охороні" у вигляді податків.
Навіщо тобі активи як ти їх не хочеш захищати, ні "наймати охорону"?
А хочеш лише найобувати охоронців.
я давно перерос комплекс бахвалиться чем то перед другими, в т.ч. на анонимных форумах. За то что пошел добровольно - респект. За то что хвастаешься этим - фу. Открою секрет, когда у тебя будет хотя бы одно
серьёзное достижение, тебя сразу попустит и бахвалиться чем либо ты перестанешь потому что это станет унизительным для тебя самого. Человек без достижений постоянно ищет кто хуже него, тем самым как бы доказывая сам себе что он не последняя, а предпоследняя мразь.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Вів 30 лип, 2024 10:08, всього редагувалось 2 разів.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 24324
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2405 раз.
- Подякували: 3365 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Вів 30 лип, 2024 10:05
whois2010
Сольський спиздив землі стільки, що став п'ятим за кількістю землі власником в Україні. І його навіть не зняли з посади та відпустили з клітки під заставу.
Це ж не дорівнює «уникнув відповідальності»?
Чи все ж дорівнює?
Віталія чомусь вирішив, що всім має подобатись, що для нього війна - це кіно в 300 тг каналах і його тупорилі висновки на форумах. При цьому допомоги державі - нуль! Податки приховав і сидить під замками в Ірпенській келіі.
Чому його дивує, що тих, кого дійсно війна не слабо торкнулась, це не задовольняє?? Здається мав би розуміти. Але воно з праведним гнівом «як це ви мені не даєте жити як до війни?? Не чіпайте мене!! Я інша квіточка!!»
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 12778
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 347 раз.
- Подякували: 2257 раз.
-
- Профіль
-
1
3
2
Додано: Вів 30 лип, 2024 10:12
vitaliiangel написав:
За то что хвастаешься этим - фу. Открою секрет, когда у тебя будет хотя бы одно серьёзное достижение, тебя сразу попустит
Підсумуємо
Летуорку можна забивати ефір міфічними оповіданнями про страшну бусифікацію
Віталіану можна забивати ефір про страшну психологічну травму отриману 20 років тому внаслідок неприйняття на посаду шкільним психологом..
Ладу можна забивати ефір -нє всьо так адназначна..
і тільки воїну ЗСУ має бути соромно за те що він пішов Добровольцем..
Я нічого не переплутав?
ПС
Піти ДОбровольцем-це вже серьозне досягнення...
А от не піти і НЕ платити податки-це соромно..тому напевно щоб не отримувати наступну психологічну правду -віталіан хоче щоб йому про його страх(сором) нічого не нагадувало?
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27870
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 280 раз.
- Подякували: 2957 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Вів 30 лип, 2024 10:14
Denik написав: vitaliiangel написав:
Про то что ухылянт свои активы заработал трудом Denik как то забывает. Всё обесценено. В новой парадигме сверценность быть тыловой крысой мечтающей отжать у ухылянта квартиру на Хрещатике.
На відміну від тебе ухилянта я пішов свої активи захищати і немає ніякого бажання альтруїстично захищати ативи ухилянтів, які не хочуть платити "охороні" у вигляді податків.
Навіщо тобі активи як ти їх не хочеш захищати, ні "наймати охорону"?
А хочеш лише найобувати охоронців та тих хто таки "скидається" податками на охоронців.
Для об'єктивності.
Є загальне майно українців -- від землі і до траси, світлофора, якими користуються всі українці. Майно загальне.
І є власне, приватне майно кожного українця.
Претензії щодо охорони-захисту можуть бути лише стосовно загального майна. Типу: чому я захищаю, а ти ні? І чому ти не сплачуєш за захист цього загального майна?
Стосовно ж власного: да це власна проблема кожного. Можна захисникові відокремити захист тіко свого майна, а майно ухилянта не захищати -- то треба відокремлювати. Не можна, нема такої можливості, то і відношення ніякого до захисту нема.
І -- забрати чиєсь майно це справа загарбника-окупанта. Тільки він може посягати.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 29588
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|16
|63270
|
|
|1493
|222482
|
|
|6076
|707916
|
|