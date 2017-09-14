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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9236923792389239>
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 10:19

detroytred



І -- забрати чиєсь майно це справа загарбника-окупанта. Тільки він може посягати.

А як же конфіскація за злочини?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 10:22

  Hotab написав:detroytred



І -- забрати чиєсь майно це справа загарбника-окупанта. Тільки він може посягати.

А як же конфіскація за злочини?

За злочини - без проблем. Це да.

Малось на увазі -- посягати, забрати чиєсь власне майно просто так.

За які злочини може бути покарання конфіскацією майна визначено.

За ухиляння поки штрафи, водійські права, тюрма. За те, що ухиляєшся від обов'язку по захисту країни, загального майна. Але не конфіскація власного майна.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 30 лип, 2024 10:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 10:28

  budivelnik написав:Віталіану можна забивати ефір про страшну психологічну травму отриману 20 років тому внаслідок неприйняття на посаду шкільним психологом..
никогда в жизни я не устраивался в школу психологом.
  budivelnik написав:А от не піти і НЕ платити податки-це соромно..тому напевно щоб не отримувати наступну психологічну правду -віталіан хоче щоб йому про його страх(сором) нічого не нагадувало?
ты гнида сам не в окопе а меня за это упрекаешь. вообще с катушек слетела.
  vitaliiangel написав:Человек без достижений постоянно ищет кто хуже него, тем самым как бы доказывая сам себе что он не последняя, а предпоследняя мразь.
Похвастайся лучше про свой ущербный бизнес. Всем очень интересно почём ты продаёшь бомжам одноразовые стаканы с самогоном. И как ты травишь людей продавая им сигареты.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 30 лип, 2024 10:33, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 10:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Для об'єктивності.
Є загальне майно українців -- від землі і до траси, світлофора, якими користуються всі українці. Майно загальне.
І є власне, приватне майно кожного українця.

Претензії щодо охорони-захисту можуть бути лише стосовно загального майна. Типу: чому я захищаю, а ти ні? І чому ти не сплачуєш за захист цього загального майна?

Стосовно ж власного: да це власна проблема кожного. Можна захисникові відокремити захист тіко свого майна, а майно ухилянта не захищати -- то треба відокремлювати. Не можна, нема такої можливості, то і відношення ніякого до захисту нема.
І -- забрати чиєсь майно це справа загарбника-окупанта. Тільки він може посягати.

Немаж технічної можливості до майна окремого ухилянта допустити вагнерівців та кадирівців. Вони б все їм швидко пояснили що до чого.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 10:33

  detroytred написав:За злочини - без проблем. Це да.

проблема в том, кто будет определять, что это "злочин", если те же люди ...

зараз у нас немає незалежних судів
ну їх і раніше не було
Востаннє редагувалось Примат в Вів 30 лип, 2024 10:36, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 10:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Підсумуємо
Летуорку можна забивати ефір міфічними оповіданнями про страшну бусифікацію
Віталіану можна забивати ефір про страшну психологічну травму отриману 20 років тому внаслідок неприйняття на посаду шкільним психологом..
Ладу можна забивати ефір -нє всьо так адназначна..


як так само міфічно зникне твій син, чи міфічні швондери постукають в твої двері тоді ми теж посміємось.
Це ж треба бути "Марією Антуанеттою" щоб не бачити що потяг звернув трошки не туди..

Новий спосіб хабарництва, активно використовується з травня:
якщо в тебе бронь, чи дитина-інвалід чи троє дітей і т.д. і тобі потрібні документи для виїзду (наприклад водій каміону/автобуса, бізнес-поїздка тощо) то є два варіанти
а) тижнями тебе будуть футболити в тцк (з повістками заходьте, інші прийдіть "завтра", нема штрихкодів, система зависла, світло виключили і т.д.)
б) за 1-2 куо потрібна людина все вирішить за два-три дні
Востаннє редагувалось Letusrock в Вів 30 лип, 2024 10:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 10:35

  Denik написав:Немаж технічної можливості до майна окремого ухилянта допустити вагнерівців та кадирівців. Вони б все їм швидко пояснили що до чого.

Так само, як і нема технічної можливості захисникам захищати тільки своє. Тільки своє.

Тобто можна сказати, що захисники не захищають майно ухилянтів, вони захищають лише своє. Просто в кадирівців-вагнерівців нема можливості дістатися до цього майна.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 10:38

  Denik написав:Немаж технічної можливості до майна окремого ухилянта допустити вагнерівців та кадирівців. Вони б все їм швидко пояснили що до чого.
пожелай кадыровца ближнему своему. У некоторых я смотрю праздник когда у соседа сдохла корова.

предложи кадыровцам свои услуги. gps координаты ухылянтов для ракет. Они заценят такое рвение :D .
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 30 лип, 2024 10:48, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 10:38

Letusrock

Новий спосіб хабарництва, активно використовується з травня:


Не придумуй. Черги дійсно є. Може ти не хочеш в них бути і платиш? Так це ж ти сам розвиваєш корупцію
Але без хабарів в порядку черги все приходиться, і ВЛК, і коди.
«На слабо» знайомих під бронею беруть, це так. Типу «а може давай послужимо»? Якщо погодитися - ну молодець. Не погодився - так само отримав свої броні/коди, чи як там воно все візуально виглядає.
никогда в жизни я не устраивался в школу психологом.

«Не здавай назад, фраєр»
:D
А ким тебе в школу не взяли після ВУЗу, що ти виплакав тут всі сльози ??
Двірником, чи що??
Варіантів небагато: шкільний психолог, піонервожатим.. обирай.

Я розумію що ти дуже шкодуєш, що розповів про цю неяскраву сторінку своєї біографії, але вичеркнути ти її вже не вийде. Надто часто, багато і в деталях ти розповідав про цей свій психотравмуючий досвід правлаштування в школу.

ты гнида сам не в окопе а меня за это упрекаешь. вообще с катушек слетела.

Ти «псіхолог» чи «псіхуєш» :lol:
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 30 лип, 2024 10:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 10:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

😡 Армія рф просунулась в районі Лозоватського, Вугледару, Залізного, Північного, Роздолівки та Івано-Дар'євки, - Deep State
Бетон
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