І -- забрати чиєсь майно це справа загарбника-окупанта. Тільки він може посягати.
А як же конфіскація за злочини?
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Додано: Вів 30 лип, 2024 10:19
detroytred
А як же конфіскація за злочини?
Додано: Вів 30 лип, 2024 10:22
За злочини - без проблем. Це да.
Малось на увазі -- посягати, забрати чиєсь власне майно просто так.
За які злочини може бути покарання конфіскацією майна визначено.
За ухиляння поки штрафи, водійські права, тюрма. За те, що ухиляєшся від обов'язку по захисту країни, загального майна. Але не конфіскація власного майна.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 30 лип, 2024 10:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 30 лип, 2024 10:28
никогда в жизни я не устраивался в школу психологом.
ты гнида сам не в окопе а меня за это упрекаешь. вообще с катушек слетела.
Похвастайся лучше про свой ущербный бизнес. Всем очень интересно почём ты продаёшь бомжам одноразовые стаканы с самогоном. И как ты травишь людей продавая им сигареты.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 30 лип, 2024 10:33, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Вів 30 лип, 2024 10:29
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Немаж технічної можливості до майна окремого ухилянта допустити вагнерівців та кадирівців. Вони б все їм швидко пояснили що до чого.
Додано: Вів 30 лип, 2024 10:33
проблема в том, кто будет определять, что это "злочин", если те же люди ...
зараз у нас немає незалежних судів
ну їх і раніше не було
Востаннє редагувалось Примат в Вів 30 лип, 2024 10:36, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 30 лип, 2024 10:34
Re: Напад росії і білорусі на Україну
як так само міфічно зникне твій син, чи міфічні швондери постукають в твої двері тоді ми теж посміємось.
Це ж треба бути "Марією Антуанеттою" щоб не бачити що потяг звернув трошки не туди..
Новий спосіб хабарництва, активно використовується з травня:
якщо в тебе бронь, чи дитина-інвалід чи троє дітей і т.д. і тобі потрібні документи для виїзду (наприклад водій каміону/автобуса, бізнес-поїздка тощо) то є два варіанти
а) тижнями тебе будуть футболити в тцк (з повістками заходьте, інші прийдіть "завтра", нема штрихкодів, система зависла, світло виключили і т.д.)
б) за 1-2 куо потрібна людина все вирішить за два-три дні
Востаннє редагувалось Letusrock в Вів 30 лип, 2024 10:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 30 лип, 2024 10:35
Так само, як і нема технічної можливості захисникам захищати тільки своє. Тільки своє.
Тобто можна сказати, що захисники не захищають майно ухилянтів, вони захищають лише своє. Просто в кадирівців-вагнерівців нема можливості дістатися до цього майна.
Додано: Вів 30 лип, 2024 10:38
пожелай кадыровца ближнему своему. У некоторых я смотрю праздник когда у соседа сдохла корова.
предложи кадыровцам свои услуги. gps координаты ухылянтов для ракет. Они заценят такое рвение .
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 30 лип, 2024 10:48, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Вів 30 лип, 2024 10:38
Letusrock
Не придумуй. Черги дійсно є. Може ти не хочеш в них бути і платиш? Так це ж ти сам розвиваєш корупцію
Але без хабарів в порядку черги все приходиться, і ВЛК, і коди.
«На слабо» знайомих під бронею беруть, це так. Типу «а може давай послужимо»? Якщо погодитися - ну молодець. Не погодився - так само отримав свої броні/коди, чи як там воно все візуально виглядає.
«Не здавай назад, фраєр»
А ким тебе в школу не взяли після ВУЗу, що ти виплакав тут всі сльози ??
Двірником, чи що??
Варіантів небагато: шкільний психолог, піонервожатим.. обирай.
Я розумію що ти дуже шкодуєш, що розповів про цю неяскраву сторінку своєї біографії, але вичеркнути ти її вже не вийде. Надто часто, багато і в деталях ти розповідав про цей свій психотравмуючий досвід правлаштування в школу.
Ти «псіхолог» чи «псіхуєш»
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 30 лип, 2024 10:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 30 лип, 2024 10:46
Re: Напад росії і білорусі на Україну
😡 Армія рф просунулась в районі Лозоватського, Вугледару, Залізного, Північного, Роздолівки та Івано-Дар'євки, - Deep State
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