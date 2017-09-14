Додано: Вів 30 лип, 2024 10:38

Новий спосіб хабарництва, активно використовується з травня:





никогда в жизни я не устраивался в школу психологом.





ты гнида сам не в окопе а меня за это упрекаешь. вообще с катушек слетела.



Не придумуй. Черги дійсно є. Може ти не хочеш в них бути і платиш? Так це ж ти сам розвиваєш корупціюАле без хабарів в порядку черги все приходиться, і ВЛК, і коди.«На слабо» знайомих під бронею беруть, це так. Типу «а може давай послужимо»? Якщо погодитися - ну молодець. Не погодився - так само отримав свої броні/коди, чи як там воно все візуально виглядає.«Не здавай назад, фраєр»А ким тебе в школу не взяли після ВУЗу, що ти виплакав тут всі сльози ??Двірником, чи що??Варіантів небагато: шкільний психолог, піонервожатим.. обирай.Я розумію що ти дуже шкодуєш, що розповів про цю неяскраву сторінку своєї біографії, але вичеркнути ти її вже не вийде. Надто часто, багато і в деталях ти розповідав про цей свій психотравмуючий досвід правлаштування в школу.Ти «псіхолог» чи «псіхуєш»