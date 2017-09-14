Додано: Вів 30 лип, 2024 10:51

Про це в інтерв'ю Le Monde сказав президент Фінляндії Александр Стубб. За його словами, бажання України бачити російську сторону на другому саміті миру є "правильним розігруванням карт" президентом Володимиром Зеленським."Від самого початку він хотів перехопити ініціативу в дискусійному процесі. Зараз м'яч на полі Росії. Україна і Зеленський перебувають у набагато сильнішій позиції, ніж два місяці тому. Вони отримують обладнання та бюджети, необхідні для утримання своїх позицій. Ми більше не перебуваємо в ситуації, близькій до відчаю, в якій ми були навесні з блокуванням американської допомоги і труднощами Європи в доставці обладнання до Києва. Також немає ніякого російського прориву", - пояснив Стубб."Вступити в переговори не означає піти на поступки. Для успіху цього процесу Зеленському потрібні чотири елементи. Перше - це території, які зараз окуповані Росією, і це буде його єдиним рішенням. По-друге, Україні потрібні гарантії безпеки. І тут ми можемо допомогти через двосторонні угоди та можливий шлях до НАТО і, звичайно, до Європейського Союзу. По-третє, має бути забезпечено правосуддя для переслідування російських воєнних злочинців. І, нарешті, Зеленський потребує підтримки, щоб відновити свою країну", - додав він.Для Фінляндії є очевидним, що для досягнення миру Росія повинна вивести війська з України, однак це не можна розглядати як попередню умову, каже Стубб."Ми повинні переконати країни Півдня, що те, що робить Росія - це імперіалізм. В їхніх інтересах покласти край цьому конфлікту. Якби Сі Цзіньпін хотів зупинити війну, він міг би зателефонувати Путіну і сказати йому: "Досить!". Китай міг би зробити багато, щоб покласти край бойовим діям, тому що він має сильну позицію по відношенню до Росії", - зазначив політик.Президент Фінляндії!Хз. Що там за кулісами відбувається. Але це якась паралельна реальність.Штати, Захід теж мають сильну позицію. Можуть надати нам зброю іншого рівня кількості та якості ... але не надають. Тобто так само не мають бажання зупинити війну, як і Китай.