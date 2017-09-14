RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 92359236923792389239>
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 10:14

  Denik написав:
  vitaliiangel написав:Про то что ухылянт свои активы заработал трудом Denik как то забывает. Всё обесценено. В новой парадигме сверценность быть тыловой крысой мечтающей отжать у ухылянта квартиру на Хрещатике.

На відміну від тебе ухилянта я пішов свої активи захищати і немає ніякого бажання альтруїстично захищати ативи ухилянтів, які не хочуть платити "охороні" у вигляді податків.
Навіщо тобі активи як ти їх не хочеш захищати, ні "наймати охорону"?
А хочеш лише найобувати охоронців та тих хто таки "скидається" податками на охоронців.

Для об'єктивності.
Є загальне майно українців -- від землі і до траси, світлофора, якими користуються всі українці. Майно загальне.
І є власне, приватне майно кожного українця.

Претензії щодо охорони-захисту можуть бути лише стосовно загального майна. Типу: чому я захищаю, а ти ні? І чому ти не сплачуєш за захист цього загального майна?

Стосовно ж власного: да це власна проблема кожного. Можна захисникові відокремити захист тіко свого майна, а майно ухилянта не захищати -- то треба відокремлювати. Не можна, нема такої можливості, то і відношення ніякого до захисту нема.
І -- забрати чиєсь майно це справа загарбника-окупанта. Тільки він може посягати.
detroytred
 
Повідомлень: 29588
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 10:19

detroytred



І -- забрати чиєсь майно це справа загарбника-окупанта. Тільки він може посягати.

А як же конфіскація за злочини?
Hotab
 
Повідомлень: 12775
З нами з: 15.02.09
Подякував: 347 раз.
Подякували: 2257 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 10:22

  Hotab написав:detroytred



І -- забрати чиєсь майно це справа загарбника-окупанта. Тільки він може посягати.

А як же конфіскація за злочини?

За злочини - без проблем. Це да.

Малось на увазі -- посягати, забрати чиєсь власне майно просто так.

За які злочини може бути покарання конфіскацією майна визначено.

За ухиляння поки штрафи, водійські права, тюрма. За те, що ухиляєшся від обов'язку по захисту країни, загального майна. Але не конфіскація власного майна.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 30 лип, 2024 10:29, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 29588
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 10:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Для об'єктивності.
Є загальне майно українців -- від землі і до траси, світлофора, якими користуються всі українці. Майно загальне.
І є власне, приватне майно кожного українця.

Претензії щодо охорони-захисту можуть бути лише стосовно загального майна. Типу: чому я захищаю, а ти ні? І чому ти не сплачуєш за захист цього загального майна?

Стосовно ж власного: да це власна проблема кожного. Можна захисникові відокремити захист тіко свого майна, а майно ухилянта не захищати -- то треба відокремлювати. Не можна, нема такої можливості, то і відношення ніякого до захисту нема.
І -- забрати чиєсь майно це справа загарбника-окупанта. Тільки він може посягати.

Немаж технічної можливості до майна окремого ухилянта допустити вагнерівців та кадирівців. Вони б все їм швидко пояснили що до чого.
Denik
 
Повідомлень: 3214
З нами з: 23.02.09
Подякував: 662 раз.
Подякували: 1141 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 10:33

  detroytred написав:За злочини - без проблем. Це да.

проблема в том, кто будет определять, что это "злочин", если те же люди ...

зараз у нас немає незалежних судів
ну їх і раніше не було
Востаннє редагувалось Примат в Вів 30 лип, 2024 10:36, всього редагувалось 2 разів.
Примат
 
Повідомлень: 536
З нами з: 09.12.21
Подякував: 24 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 10:35

  Denik написав:Немаж технічної можливості до майна окремого ухилянта допустити вагнерівців та кадирівців. Вони б все їм швидко пояснили що до чого.

Так само, як і нема технічної можливості захисникам захищати тільки своє. Тільки своє.

Тобто можна сказати, що захисники не захищають майно ухилянтів, вони захищають лише своє. Просто в кадирівців-вагнерівців нема можливості дістатися до цього майна.
detroytred
 
Повідомлень: 29588
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 10:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

😡 Армія рф просунулась в районі Лозоватського, Вугледару, Залізного, Північного, Роздолівки та Івано-Дар'євки, - Deep State
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3007
З нами з: 17.12.22
Подякував: 87 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 10:50

DOU

  detroytred написав:
  Banderlog написав: не смішно. Давайте конкретно. Допустим провели реформу


https://dou.ua/forums/topic/45907/


DOU це сміттєзвалище трохи (або не трохи) відірваних від реальності айтішників, маминих черешеньок таких собі,яким тільки і дай поговорити про зраду на недосяжному для інших рівні ,хайп у кожному слові
Востаннє редагувалось sens в Вів 30 лип, 2024 10:51, всього редагувалось 1 раз.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17287
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 936 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 10:51

Про це в інтерв'ю Le Monde сказав президент Фінляндії Александр Стубб. За його словами, бажання України бачити російську сторону на другому саміті миру є "правильним розігруванням карт" президентом Володимиром Зеленським.

"Від самого початку він хотів перехопити ініціативу в дискусійному процесі. Зараз м'яч на полі Росії. Україна і Зеленський перебувають у набагато сильнішій позиції, ніж два місяці тому. Вони отримують обладнання та бюджети, необхідні для утримання своїх позицій. Ми більше не перебуваємо в ситуації, близькій до відчаю, в якій ми були навесні з блокуванням американської допомоги і труднощами Європи в доставці обладнання до Києва. Також немає ніякого російського прориву", - пояснив Стубб.

"Вступити в переговори не означає піти на поступки. Для успіху цього процесу Зеленському потрібні чотири елементи. Перше - це території, які зараз окуповані Росією, і це буде його єдиним рішенням. По-друге, Україні потрібні гарантії безпеки. І тут ми можемо допомогти через двосторонні угоди та можливий шлях до НАТО і, звичайно, до Європейського Союзу. По-третє, має бути забезпечено правосуддя для переслідування російських воєнних злочинців. І, нарешті, Зеленський потребує підтримки, щоб відновити свою країну", - додав він.

Для Фінляндії є очевидним, що для досягнення миру Росія повинна вивести війська з України, однак це не можна розглядати як попередню умову, каже Стубб.

"Ми повинні переконати країни Півдня, що те, що робить Росія - це імперіалізм. В їхніх інтересах покласти край цьому конфлікту. Якби Сі Цзіньпін хотів зупинити війну, він міг би зателефонувати Путіну і сказати йому: "Досить!". Китай міг би зробити багато, щоб покласти край бойовим діям, тому що він має сильну позицію по відношенню до Росії", - зазначив політик.
https://www.unian.ua/world/peregovori-z ... 11951.html

Президент Фінляндії!
Хз. Що там за кулісами відбувається. Але це якась паралельна реальність.

Штати, Захід теж мають сильну позицію. Можуть надати нам зброю іншого рівня кількості та якості ... але не надають. Тобто так само не мають бажання зупинити війну, як і Китай.
detroytred
 
Повідомлень: 29588
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 11:04

вже і західні премьери/президенти штовхають на переговори

Настав час для початку мирних переговорів між Україною та рф. Київ у набагато сильнішій позиції , ніж два місяці тому, – президент Фінляндії.

https://www.lemonde.fr/international/ar ... _3210.html
Xenon
 
Повідомлень: 4706
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 92359236923792389239>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: tester7336 і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 63270
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 222482
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 707919
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12455)
30.07.2024 12:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.