vitaliiangel написав:Про то что ухылянт свои активы заработал трудом Denik как то забывает. Всё обесценено. В новой парадигме сверценность быть тыловой крысой мечтающей отжать у ухылянта квартиру на Хрещатике.
На відміну від тебе ухилянта я пішов свої активи захищати і немає ніякого бажання альтруїстично захищати ативи ухилянтів, які не хочуть платити "охороні" у вигляді податків. Навіщо тобі активи як ти їх не хочеш захищати, ні "наймати охорону"? А хочеш лише найобувати охоронців та тих хто таки "скидається" податками на охоронців.
Для об'єктивності. Є загальне майно українців -- від землі і до траси, світлофора, якими користуються всі українці. Майно загальне. І є власне, приватне майно кожного українця.
Претензії щодо охорони-захисту можуть бути лише стосовно загального майна. Типу: чому я захищаю, а ти ні? І чому ти не сплачуєш за захист цього загального майна?
Стосовно ж власного: да це власна проблема кожного. Можна захисникові відокремити захист тіко свого майна, а майно ухилянта не захищати -- то треба відокремлювати. Не можна, нема такої можливості, то і відношення ніякого до захисту нема. І -- забрати чиєсь майно це справа загарбника-окупанта. Тільки він може посягати.
detroytred написав:Для об'єктивності. Є загальне майно українців -- від землі і до траси, світлофора, якими користуються всі українці. Майно загальне. І є власне, приватне майно кожного українця.
Претензії щодо охорони-захисту можуть бути лише стосовно загального майна. Типу: чому я захищаю, а ти ні? І чому ти не сплачуєш за захист цього загального майна?
Стосовно ж власного: да це власна проблема кожного. Можна захисникові відокремити захист тіко свого майна, а майно ухилянта не захищати -- то треба відокремлювати. Не можна, нема такої можливості, то і відношення ніякого до захисту нема. І -- забрати чиєсь майно це справа загарбника-окупанта. Тільки він може посягати.
Немаж технічної можливості до майна окремого ухилянта допустити вагнерівців та кадирівців. Вони б все їм швидко пояснили що до чого.
DOU це сміттєзвалище трохи (або не трохи) відірваних від реальності айтішників, маминих черешеньок таких собі,яким тільки і дай поговорити про зраду на недосяжному для інших рівні ,хайп у кожному слові
Востаннє редагувалось sens в Вів 30 лип, 2024 10:51, всього редагувалось 1 раз.
Про це в інтерв'ю Le Monde сказав президент Фінляндії Александр Стубб. За його словами, бажання України бачити російську сторону на другому саміті миру є "правильним розігруванням карт" президентом Володимиром Зеленським.
"Від самого початку він хотів перехопити ініціативу в дискусійному процесі. Зараз м'яч на полі Росії. Україна і Зеленський перебувають у набагато сильнішій позиції, ніж два місяці тому. Вони отримують обладнання та бюджети, необхідні для утримання своїх позицій. Ми більше не перебуваємо в ситуації, близькій до відчаю, в якій ми були навесні з блокуванням американської допомоги і труднощами Європи в доставці обладнання до Києва. Також немає ніякого російського прориву", - пояснив Стубб.
"Вступити в переговори не означає піти на поступки. Для успіху цього процесу Зеленському потрібні чотири елементи. Перше - це території, які зараз окуповані Росією, і це буде його єдиним рішенням. По-друге, Україні потрібні гарантії безпеки. І тут ми можемо допомогти через двосторонні угоди та можливий шлях до НАТО і, звичайно, до Європейського Союзу. По-третє, має бути забезпечено правосуддя для переслідування російських воєнних злочинців. І, нарешті, Зеленський потребує підтримки, щоб відновити свою країну", - додав він.
Для Фінляндії є очевидним, що для досягнення миру Росія повинна вивести війська з України, однак це не можна розглядати як попередню умову, каже Стубб.
"Ми повинні переконати країни Півдня, що те, що робить Росія - це імперіалізм. В їхніх інтересах покласти край цьому конфлікту. Якби Сі Цзіньпін хотів зупинити війну, він міг би зателефонувати Путіну і сказати йому: "Досить!". Китай міг би зробити багато, щоб покласти край бойовим діям, тому що він має сильну позицію по відношенню до Росії", - зазначив політик. https://www.unian.ua/world/peregovori-z ... 11951.html
Президент Фінляндії! Хз. Що там за кулісами відбувається. Але це якась паралельна реальність.
Штати, Захід теж мають сильну позицію. Можуть надати нам зброю іншого рівня кількості та якості ... але не надають. Тобто так само не мають бажання зупинити війну, як і Китай.