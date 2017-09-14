DOU це сміттєзвалище трохи (або не трохи) відірваних від реальності айтішників, маминих черешеньок таких собі,яким тільки і дай поговорити про зраду на недосяжному для інших рівні ,хайп у кожному слові
дехто й досі не може зрозуміти, чому поганий суспільний устрій, коли хтось потрапить до влади - навіть через вибори чи взагалі випадково, а потім так вчепиться в це крісло/трон, щоб його звідти винесли лише вперед ногами.
яке це має відношення до нас? безпосереднє. бо зараз війна й йде між демократичними країнами та авторитарними режимами. а ми так, поле бою, нам не пощастило. й щось авторитарні режими набрали забагато сили. гадаю тимчасово, але для людей це може скласти декілька поколінь.
а більш дивують люди, які навіть під обстрілами бачать, що все не так "однозначно" й треба послухати думку руських - бо в них теж є причини. в німців теж були причини, чому з когось робили мило, а з когось - абажури.
Бетон написав:У 2025 році війна триватиме, від Заходу потрібно додатково 12-15 млрд доларів, - Марченко
дополнительно к чему?
70% - откаты 30 - выполнение
Вчора повернувся до Києва, процес ремонту укриттів по місту не призупиняється. Теж 70/30 чи є інша інформація? Для мешканців багатоповерхівок укриттів фізично не будували - хіба що пофарбувати і сміття прибрати,встановити розетки та аварійне освітлення.
Бетон написав:У 2025 році війна триватиме, від Заходу потрібно додатково 12-15 млрд доларів, - Марченко
Це з урахуванням будівництва, садівництва чи ...нцтва ? Замовкли менеджери про мобілізацію засуджених осіб, мій наприклад запит на довідку в Дії триває 36 календарних днів, ось така зараз цифровізація і завантаженість МВС