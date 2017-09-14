RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 92379238923992409241>
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 10:51

Про це в інтерв'ю Le Monde сказав президент Фінляндії Александр Стубб. За його словами, бажання України бачити російську сторону на другому саміті миру є "правильним розігруванням карт" президентом Володимиром Зеленським.

"Від самого початку він хотів перехопити ініціативу в дискусійному процесі. Зараз м'яч на полі Росії. Україна і Зеленський перебувають у набагато сильнішій позиції, ніж два місяці тому. Вони отримують обладнання та бюджети, необхідні для утримання своїх позицій. Ми більше не перебуваємо в ситуації, близькій до відчаю, в якій ми були навесні з блокуванням американської допомоги і труднощами Європи в доставці обладнання до Києва. Також немає ніякого російського прориву", - пояснив Стубб.

"Вступити в переговори не означає піти на поступки. Для успіху цього процесу Зеленському потрібні чотири елементи. Перше - це території, які зараз окуповані Росією, і це буде його єдиним рішенням. По-друге, Україні потрібні гарантії безпеки. І тут ми можемо допомогти через двосторонні угоди та можливий шлях до НАТО і, звичайно, до Європейського Союзу. По-третє, має бути забезпечено правосуддя для переслідування російських воєнних злочинців. І, нарешті, Зеленський потребує підтримки, щоб відновити свою країну", - додав він.

Для Фінляндії є очевидним, що для досягнення миру Росія повинна вивести війська з України, однак це не можна розглядати як попередню умову, каже Стубб.

"Ми повинні переконати країни Півдня, що те, що робить Росія - це імперіалізм. В їхніх інтересах покласти край цьому конфлікту. Якби Сі Цзіньпін хотів зупинити війну, він міг би зателефонувати Путіну і сказати йому: "Досить!". Китай міг би зробити багато, щоб покласти край бойовим діям, тому що він має сильну позицію по відношенню до Росії", - зазначив політик.
https://www.unian.ua/world/peregovori-z ... 11951.html

Президент Фінляндії!
Хз. Що там за кулісами відбувається. Але це якась паралельна реальність.

Штати, Захід теж мають сильну позицію. Можуть надати нам зброю іншого рівня кількості та якості ... але не надають. Тобто так само не мають бажання зупинити війну, як і Китай.
detroytred
 
Повідомлень: 29587
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 11:04

вже і західні премьери/президенти штовхають на переговори

Настав час для початку мирних переговорів між Україною та рф. Київ у набагато сильнішій позиції , ніж два місяці тому, – президент Фінляндії.

https://www.lemonde.fr/international/ar ... _3210.html
Xenon
 
Повідомлень: 4706
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 11:13

  Xenon написав:вже і західні премьери/президенти штовхають на переговори

Настав час для початку мирних переговорів між Україною та рф. Київ у набагато сильнішій позиції , ніж два місяці тому, – президент Фінляндії.

https://www.lemonde.fr/international/ar ... _3210.html


але у гіршій ніж півтора роки тому.
Гарний примус рф до миру - це обіцянка надати ракети 2000км+ та мільйони дронів при відмові росії від реальних кроків по деескалації
Letusrock
 
Повідомлень: 1582
З нами з: 03.05.22
Подякував: 13 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 11:38

  Victor8 написав:По газу, думаю, умные люди соберутся и примут правильное решение.
Выгодное или не выгодное - это второй вопрос. То, что кому-то выгоно, другому может быть совершенно не выгодно.

Просто немного странно всё выглядит (со стороны) - с 2014 года транзит в Европу продолжается, в том числе и в 2022, 2023, 2024...
А что в 2025 его вдруг не станет?
Вопрос риторический.

Тут еще вопросы по валюте. Сейчас Украина получает валюту за транзит газа в Европу?
Или получает некий объем газа (вместо валюты)?
И какая это сумма в год?

наскільки я знаю весь час за транзит постачали додаткову кількість газу...

в транзиті ще є цікава річ, що Раша хоче продавати газ на західному кордоні. а Україні цікаво, щоб купували на східному кордоні, а далі ми розберемося. може через це йдуть торги...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6451
З нами з: 29.09.19
Подякував: 624 раз.
Подякували: 1446 раз.
 
Профіль
2
4
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 11:45

  sens написав:
  detroytred написав:
  Banderlog написав: не смішно. Давайте конкретно. Допустим провели реформу


https://dou.ua/forums/topic/45907/


DOU це сміттєзвалище трохи (або не трохи) відірваних від реальності айтішників, маминих черешеньок таких собі,яким тільки і дай поговорити про зраду на недосяжному для інших рівні ,хайп у кожному слові

dou уже не торт
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35792
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1587 раз.
Подякували: 2783 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 11:47

  Xenon написав:вже і західні премьери/президенти штовхають на переговори

Настав час для початку мирних переговорів між Україною та рф. Київ у набагато сильнішій позиції , ніж два місяці тому, – президент Фінляндії.

https://www.lemonde.fr/international/ar ... _3210.html

А як же "РФ перепочине і нападе"? Він що колаборант?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35792
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1587 раз.
Подякували: 2783 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 11:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

У 2025 році війна триватиме, від Заходу потрібно додатково 12-15 млрд доларів, - Марченко
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3008
З нами з: 17.12.22
Подякував: 87 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 11:52

  Бетон написав:У 2025 році війна триватиме, від Заходу потрібно додатково 12-15 млрд доларів, - Марченко

дополнительно к чему?
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24321
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2405 раз.
Подякували: 3365 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 12:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:Гарний примус рф до миру - це обіцянка надати ракети 2000км+ та мільйони дронів при відмові росії від реальних кроків по деескалації
це хто там у партнерів такий юморист?
d44
 
Повідомлень: 422
З нами з: 07.03.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 12:12

  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:У 2025 році війна триватиме, від Заходу потрібно додатково 12-15 млрд доларів, - Марченко

дополнительно к чему?

70% - откаты
30 - выполнение
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3008
З нами з: 17.12.22
Подякував: 87 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 92379238923992409241>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 63270
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 222482
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 707921
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (5557)
30.07.2024 14:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.