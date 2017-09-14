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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9236923792389239>
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 11:13

  Xenon написав:вже і західні премьери/президенти штовхають на переговори

Настав час для початку мирних переговорів між Україною та рф. Київ у набагато сильнішій позиції , ніж два місяці тому, – президент Фінляндії.

https://www.lemonde.fr/international/ar ... _3210.html


але у гіршій ніж півтора роки тому.
Гарний примус рф до миру - це обіцянка надати ракети 2000км+ та мільйони дронів при відмові росії від реальних кроків по деескалації
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 11:45

  sens написав:
  detroytred написав:
  Banderlog написав: не смішно. Давайте конкретно. Допустим провели реформу


https://dou.ua/forums/topic/45907/


DOU це сміттєзвалище трохи (або не трохи) відірваних від реальності айтішників, маминих черешеньок таких собі,яким тільки і дай поговорити про зраду на недосяжному для інших рівні ,хайп у кожному слові

dou уже не торт
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 11:47

  Xenon написав:вже і західні премьери/президенти штовхають на переговори

Настав час для початку мирних переговорів між Україною та рф. Київ у набагато сильнішій позиції , ніж два місяці тому, – президент Фінляндії.

https://www.lemonde.fr/international/ar ... _3210.html

А як же "РФ перепочине і нападе"? Він що колаборант?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 11:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

У 2025 році війна триватиме, від Заходу потрібно додатково 12-15 млрд доларів, - Марченко
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 11:52

  Бетон написав:У 2025 році війна триватиме, від Заходу потрібно додатково 12-15 млрд доларів, - Марченко

дополнительно к чему?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 12:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:Гарний примус рф до миру - це обіцянка надати ракети 2000км+ та мільйони дронів при відмові росії від реальних кроків по деескалації
це хто там у партнерів такий юморист?
d44
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 12:12

  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:У 2025 році війна триватиме, від Заходу потрібно додатково 12-15 млрд доларів, - Марченко

дополнительно к чему?

70% - откаты
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Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 12:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Опозиція Венесуели заявила, що має докази фальсифікацій президентських виборів

дехто й досі не може зрозуміти, чому поганий суспільний устрій, коли хтось потрапить до влади - навіть через вибори чи взагалі випадково, а потім так вчепиться в це крісло/трон, щоб його звідти винесли лише вперед ногами.

яке це має відношення до нас? безпосереднє. бо зараз війна й йде між демократичними країнами та авторитарними режимами. а ми так, поле бою, нам не пощастило. й щось авторитарні режими набрали забагато сили. гадаю тимчасово, але для людей це може скласти декілька поколінь.

а більш дивують люди, які навіть під обстрілами бачать, що все не так "однозначно" й треба послухати думку руських - бо в них теж є причини. в німців теж були причини, чому з когось робили мило, а з когось - абажури.
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 12:25

  Бетон написав:
  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:У 2025 році війна триватиме, від Заходу потрібно додатково 12-15 млрд доларів, - Марченко

дополнительно к чему?

70% - откаты
30 - выполнение


Вчора повернувся до Києва, процес ремонту укриттів по місту не призупиняється. Теж 70/30 чи є інша інформація? Для мешканців багатоповерхівок укриттів фізично не будували - хіба що пофарбувати і сміття прибрати,встановити розетки та аварійне освітлення.
sens
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 12:28

  Бетон написав:У 2025 році війна триватиме, від Заходу потрібно додатково 12-15 млрд доларів, - Марченко

Це з урахуванням будівництва, садівництва чи ...нцтва ? Замовкли менеджери про мобілізацію засуджених осіб, мій наприклад запит на довідку в Дії триває 36 календарних днів, ось така зараз цифровізація і завантаженість МВС
sens
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