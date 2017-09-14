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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9236923792389239
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 12:33

  sens написав:
  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:У 2025 році війна триватиме, від Заходу потрібно додатково 12-15 млрд доларів, - Марченко

дополнительно к чему?
70% - откаты
30 - выполнение


Вчора повернувся до Києва, процес ремонту укриттів по місту не призупиняється. Теж 70/30 чи є інша інформація? Для мешканців багатоповерхівок укриттів фізично не будували - хіба що пофарбувати і сміття прибрати,встановити розетки та аварійне освітлення.

70/30 так
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 12:35

Фінансові виплати завербованим на війну росіянам перевищили бонуси військовим США, — Business Insider.

Так, мешканці москви можуть розраховувати на одноразову виплату у розмірі 1,9 млн руб (~$22 000). У Штатах тим, хто проходить базову підготовку за 30 днів після призову на певні посади дають $15 000. Кваліфіковані новобранці отримують $20 000.

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 12:37

  Бетон написав:У 2025 році війна триватиме, від Заходу потрібно додатково 12-15 млрд доларів, - Марченко

О, прикольно, це той Марченко який мініст фінансів, памятаю він казав в 2022, що ІТ-шники нафіг не треба, бо Україну закидують баблом...
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 12:50

  Hotab написав:whois2010
Сольський вкрав землі стільки, що став п'ятим за кількістю землі власником в Україні. І його навіть не зняли з посади та відпустили з клітки під заставу.

Це ж не дорівнює «уникнув відповідальності»?
Чи все ж дорівнює?


а шо таки кого то посадили?
перечисляйте. начинаю загибать пальцы :lol:
у нас даже закон проталкивают по которому официально можно откупиться
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