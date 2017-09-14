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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 30 лип, 2024 12:33
sens написав: vitaliiangel написав: Бетон написав:
У 2025 році війна триватиме, від Заходу потрібно додатково 12-15 млрд доларів, - Марченко
дополнительно к чему?
70% - откаты
30 - выполнение
Вчора повернувся до Києва, процес ремонту укриттів по місту не призупиняється. Теж 70/30 чи є інша інформація? Для мешканців багатоповерхівок укриттів фізично не будували - хіба що пофарбувати і сміття прибрати,встановити розетки та аварійне освітлення.
70/30 так
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Додано: Вів 30 лип, 2024 12:35
Фінансові виплати завербованим на війну росіянам перевищили бонуси військовим США, — Business Insider.
Так, мешканці москви можуть розраховувати на одноразову виплату у розмірі 1,9 млн руб (~$22 000). У Штатах тим, хто проходить базову підготовку за 30 днів після призову на певні посади дають $15 000. Кваліфіковані новобранці отримують $20 000.
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Додано: Вів 30 лип, 2024 12:37
Бетон написав:
У 2025 році війна триватиме, від Заходу потрібно додатково 12-15 млрд доларів, - Марченко
О, прикольно, це той Марченко який мініст фінансів, памятаю він казав в 2022, що ІТ-шники нафіг не треба, бо Україну закидують баблом...
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Додано: Вів 30 лип, 2024 12:50
Hotab написав:whois2010
Сольський вкрав землі стільки, що став п'ятим за кількістю землі власником в Україні. І його навіть не зняли з посади та відпустили з клітки під заставу.
Це ж не дорівнює «уникнув відповідальності»?
Чи все ж дорівнює?
а шо таки кого то посадили?
перечисляйте. начинаю загибать пальцы
у нас даже закон проталкивают по которому официально можно откупиться
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