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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9238923992409241>
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 12:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Опозиція Венесуели заявила, що має докази фальсифікацій президентських виборів

дехто й досі не може зрозуміти, чому поганий суспільний устрій, коли хтось потрапить до влади - навіть через вибори чи взагалі випадково, а потім так вчепиться в це крісло/трон, щоб його звідти винесли лише вперед ногами.

яке це має відношення до нас? безпосереднє. бо зараз війна й йде між демократичними країнами та авторитарними режимами. а ми так, поле бою, нам не пощастило. й щось авторитарні режими набрали забагато сили. гадаю тимчасово, але для людей це може скласти декілька поколінь.

а більш дивують люди, які навіть під обстрілами бачать, що все не так "однозначно" й треба послухати думку руських - бо в них теж є причини. в німців теж були причини, чому з когось робили мило, а з когось - абажури.
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 12:25

  Бетон написав:
  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:У 2025 році війна триватиме, від Заходу потрібно додатково 12-15 млрд доларів, - Марченко

дополнительно к чему?

70% - откаты
30 - выполнение


Вчора повернувся до Києва, процес ремонту укриттів по місту не призупиняється. Теж 70/30 чи є інша інформація? Для мешканців багатоповерхівок укриттів фізично не будували - хіба що пофарбувати і сміття прибрати,встановити розетки та аварійне освітлення.
sens
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 12:28

  Бетон написав:У 2025 році війна триватиме, від Заходу потрібно додатково 12-15 млрд доларів, - Марченко

Це з урахуванням будівництва, садівництва чи ...нцтва ? Замовкли менеджери про мобілізацію засуджених осіб, мій наприклад запит на довідку в Дії триває 36 календарних днів, ось така зараз цифровізація і завантаженість МВС
sens
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 12:33

  sens написав:
  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:У 2025 році війна триватиме, від Заходу потрібно додатково 12-15 млрд доларів, - Марченко

дополнительно к чему?
70% - откаты
30 - выполнение


Вчора повернувся до Києва, процес ремонту укриттів по місту не призупиняється. Теж 70/30 чи є інша інформація? Для мешканців багатоповерхівок укриттів фізично не будували - хіба що пофарбувати і сміття прибрати,встановити розетки та аварійне освітлення.

70/30 так
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 12:35

Фінансові виплати завербованим на війну росіянам перевищили бонуси військовим США, — Business Insider.

Так, мешканці москви можуть розраховувати на одноразову виплату у розмірі 1,9 млн руб (~$22 000). У Штатах тим, хто проходить базову підготовку за 30 днів після призову на певні посади дають $15 000. Кваліфіковані новобранці отримують $20 000.

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 12:37

  Бетон написав:У 2025 році війна триватиме, від Заходу потрібно додатково 12-15 млрд доларів, - Марченко

О, прикольно, це той Марченко який мініст фінансів, памятаю він казав в 2022, що ІТ-шники нафіг не треба, бо Україну закидують баблом...
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 12:50

  Hotab написав:whois2010
Сольський вкрав землі стільки, що став п'ятим за кількістю землі власником в Україні. І його навіть не зняли з посади та відпустили з клітки під заставу.

Це ж не дорівнює «уникнув відповідальності»?
Чи все ж дорівнює?


а шо таки кого то посадили?
перечисляйте. начинаю загибать пальцы :lol:
у нас даже закон проталкивают по которому официально можно откупиться
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 12:54

  detroytred написав:Для об'єктивності.
Є загальне майно українців -- від землі і до траси, світлофора, якими користуються всі українці. Майно загальне.
І є власне, приватне майно кожного українця.

Претензії щодо охорони-захисту можуть бути лише стосовно загального майна. Типу: чому я захищаю, а ти ні? І чому ти не сплачуєш за захист цього загального майна?

Стосовно ж власного: да це власна проблема кожного. Можна захисникові відокремити захист тіко свого майна, а майно ухилянта не захищати -- то треба відокремлювати. Не можна, нема такої можливості, то і відношення ніякого до захисту нема.
І -- забрати чиєсь майно це справа загарбника-окупанта. Тільки він може посягати.


а що кацапи можуть прийти забрати окремий кусок землі посеред України який власник не захищає? чи окрему квартиру в будинку. якась цікава у вас теорія.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 13:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Для об'єктивності.
Є загальне майно українців -- від землі і до траси, світлофора, якими користуються всі українці. Майно загальне.

дуже суб'єктивно мислите, щодо землі - зайдіть на кадастрову карту і гляньте - 99% землі - приватна.
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 14:29

Интересно получается. По сообщениям телеграмм каналов рашисты ускорили наступление в донецкой области и захватывают уже не один населенный пункт в неделю, а 3-5.

А здесь обсуждают вопросы никак не связанные с войной. Зрада 100%.
buratinyo
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