дехто й досі не може зрозуміти, чому поганий суспільний устрій, коли хтось потрапить до влади - навіть через вибори чи взагалі випадково, а потім так вчепиться в це крісло/трон, щоб його звідти винесли лише вперед ногами.
яке це має відношення до нас? безпосереднє. бо зараз війна й йде між демократичними країнами та авторитарними режимами. а ми так, поле бою, нам не пощастило. й щось авторитарні режими набрали забагато сили. гадаю тимчасово, але для людей це може скласти декілька поколінь.
а більш дивують люди, які навіть під обстрілами бачать, що все не так "однозначно" й треба послухати думку руських - бо в них теж є причини. в німців теж були причини, чому з когось робили мило, а з когось - абажури.
Бетон написав:У 2025 році війна триватиме, від Заходу потрібно додатково 12-15 млрд доларів, - Марченко
дополнительно к чему?
70% - откаты 30 - выполнение
Вчора повернувся до Києва, процес ремонту укриттів по місту не призупиняється. Теж 70/30 чи є інша інформація? Для мешканців багатоповерхівок укриттів фізично не будували - хіба що пофарбувати і сміття прибрати,встановити розетки та аварійне освітлення.
Бетон написав:У 2025 році війна триватиме, від Заходу потрібно додатково 12-15 млрд доларів, - Марченко
Це з урахуванням будівництва, садівництва чи ...нцтва ? Замовкли менеджери про мобілізацію засуджених осіб, мій наприклад запит на довідку в Дії триває 36 календарних днів, ось така зараз цифровізація і завантаженість МВС
Бетон написав:У 2025 році війна триватиме, від Заходу потрібно додатково 12-15 млрд доларів, - Марченко
дополнительно к чему? 70% - откаты 30 - выполнение
Вчора повернувся до Києва, процес ремонту укриттів по місту не призупиняється. Теж 70/30 чи є інша інформація? Для мешканців багатоповерхівок укриттів фізично не будували - хіба що пофарбувати і сміття прибрати,встановити розетки та аварійне освітлення.
Фінансові виплати завербованим на війну росіянам перевищили бонуси військовим США, — Business Insider.
Так, мешканці москви можуть розраховувати на одноразову виплату у розмірі 1,9 млн руб (~$22 000). У Штатах тим, хто проходить базову підготовку за 30 днів після призову на певні посади дають $15 000. Кваліфіковані новобранці отримують $20 000.
detroytred написав:Для об'єктивності. Є загальне майно українців -- від землі і до траси, світлофора, якими користуються всі українці. Майно загальне. І є власне, приватне майно кожного українця.
Претензії щодо охорони-захисту можуть бути лише стосовно загального майна. Типу: чому я захищаю, а ти ні? І чому ти не сплачуєш за захист цього загального майна?
Стосовно ж власного: да це власна проблема кожного. Можна захисникові відокремити захист тіко свого майна, а майно ухилянта не захищати -- то треба відокремлювати. Не можна, нема такої можливості, то і відношення ніякого до захисту нема. І -- забрати чиєсь майно це справа загарбника-окупанта. Тільки він може посягати.
а що кацапи можуть прийти забрати окремий кусок землі посеред України який власник не захищає? чи окрему квартиру в будинку. якась цікава у вас теорія.