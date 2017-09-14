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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 30 лип, 2024 14:35
buratinyo написав:
Интересно получается. По сообщениям телеграмм каналов рашисты ускорили наступление в донецкой области и захватывают уже не один населенный пункт в неделю, а 3-5.
А здесь обсуждают вопросы никак не связанные с войной. Зрада 100%.
я регулярно об этом пишу.
они лучше знают. поставили сырского, а главное - мобилизация как помогла
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Додано: Вів 30 лип, 2024 14:46
buratinyo написав:
Интересно получается. По сообщениям телеграмм каналов рашисты ускорили наступление в донецкой области и захватывают уже не один населенный пункт в неделю, а 3-5.
А здесь обсуждают вопросы никак не связанные с войной. Зрада 100%.
зачем для этого лазить по телегам кацапов? достаточно зайти в дипстэйт.
но сам обратил внимание что наши новостные ленты пишут про что угодно но только не то что кацапы идут километр за километром.
и никто в набат не бьет. главное электричество что бы было у тыла.
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Додано: Вів 30 лип, 2024 15:01
buratinyo написав:
Интересно получается. По сообщениям телеграмм каналов рашисты ускорили наступление в донецкой области и захватывают уже не один населенный пункт в неделю, а 3-5.
А здесь обсуждают вопросы никак не связанные с войной. Зрада 100%.
турбопатріотам треба показувати турбопатріотизм, ну не в окоп же, грантоїди на 100% важливі в роботі зміцнення тилу потужними постами на форумах
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Додано: Вів 30 лип, 2024 15:16
Бетон написав: buratinyo написав:
Интересно получается. По сообщениям телеграмм каналов рашисты ускорили наступление в донецкой области и захватывают уже не один населенный пункт в неделю, а 3-5.
А здесь обсуждают вопросы никак не связанные с войной. Зрада 100%.
я регулярно об этом пишу.
они лучше знают. поставили сырского, а главное - мобилизация как помогла
Мобілізація як раз допомогла. За минулий тиждень майже тисяча зникли безвісті там. Але що ми можемо зробити, якщо партнери нам не надали Ф16, не дозволяють бити дальнобійною зброєю глибше, ніж 100 чи скільки там км від кордону і т.д... Доводиться відступати.
Є інші пропозиції? Віддати москалям все, що бажають? Що це дасть? Нічого, крім рабства.
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Додано: Вів 30 лип, 2024 15:17
buratinyo написав:
Интересно получается. По сообщениям телеграмм каналов рашисты ускорили наступление в донецкой области и захватывают уже не один населенный пункт в неделю, а 3-5.
А здесь обсуждают вопросы никак не связанные с войной. Зрада 100%.
Виклав тут декілька відео по цій темі - отримав жорсткий наїзд від турбопатріотів про надто шокуючі заголовки і видалення постів. То ж напевно все нормально, все йде за планом, "так надо".
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Додано: Вів 30 лип, 2024 15:19
fler написав: Бетон написав: buratinyo написав:
Интересно получается. По сообщениям телеграмм каналов рашисты ускорили наступление в донецкой области и захватывают уже не один населенный пункт в неделю, а 3-5.
А здесь обсуждают вопросы никак не связанные с войной. Зрада 100%.
я регулярно об этом пишу.
они лучше знают. поставили сырского, а главное - мобилизация как помогла
Мобілізація як раз допомогла. За минулий тиждень майже тисяча зникли безвісті там. Але що ми можемо зробити, якщо партнери нам не надали Ф16, не дозволяють бити дальнобійною зброєю глибше, ніж 100 чи скільки там км від кордону і т.д...
Доводиться відступати.
Є інші пропозиції? Віддати москалям все, що бажають? Що це дасть? Нічого, крім рабства.
Зате усі ЗМІ і блохери, як подуріли - топлять за Камалу Хаос і хейтять Трампа.
Скільки нам ще треба надати Ф16, щоб второпати нарешті план "перемоги" від демпартії?
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Додано: Вів 30 лип, 2024 15:29
tester7336 написав: detroytred написав:
Для об'єктивності.
Є загальне майно українців -- від землі і до траси, світлофора, якими користуються всі українці. Майно загальне.
І є власне, приватне майно кожного українця.
Претензії щодо охорони-захисту можуть бути лише стосовно загального майна. Типу: чому я захищаю, а ти ні? І чому ти не сплачуєш за захист цього загального майна?
Стосовно ж власного: да це власна проблема кожного. Можна захисникові відокремити захист тіко свого майна, а майно ухилянта не захищати -- то треба відокремлювати. Не можна, нема такої можливості, то і відношення ніякого до захисту нема.
І -- забрати чиєсь майно це справа загарбника-окупанта. Тільки він може посягати.
а що кацапи можуть прийти забрати окремий кусок землі посеред України який власник не захищає? чи окрему квартиру в будинку. якась цікава у вас теорія.
Про те, що не можуть, я і написав.
Справа, бажання в кацапів є. Можливостей нема.
Але суть була у тому, що і захисники не можуть відокремити захист свого майна від захисту майна незахисників. Хоча і мають бажання ("Немаж технічної можливості до майна окремого ухилянта допустити вагнерівців та кадирівців. Вони б все їм швидко пояснили що до чого.")
Тобто претензії до незахисників можуть бути лише стосовно їх ігнорування обов'зку захищати загальне майно. По власному ж їх майну не виходить. Об'єктивно нема підстав.
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Додано: Вів 30 лип, 2024 15:43
fler написав: Бетон написав: buratinyo написав:
Интересно получается. По сообщениям телеграмм каналов рашисты ускорили наступление в донецкой области и захватывают уже не один населенный пункт в неделю, а 3-5.
А здесь обсуждают вопросы никак не связанные с войной. Зрада 100%.
я регулярно об этом пишу.
они лучше знают. поставили сырского, а главное - мобилизация как помогла
Мобілізація як раз допомогла. За минулий тиждень майже тисяча зникли безвісті там. Але що ми можемо зробити, якщо партнери нам не надали Ф16, не дозволяють бити дальнобійною зброєю глибше, ніж 100 чи скільки там км від кордону і т.д... Доводиться відступати.
Є інші пропозиції? Віддати москалям все, що бажають? Що це дасть? Нічого, крім рабства.
Залишається молитися, щоб вибрали Трампа
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Додано: Вів 30 лип, 2024 15:44
detroytred написав: tester7336 написав: detroytred написав:
Для об'єктивності.
Є загальне майно українців -- від землі і до траси, світлофора, якими користуються всі українці. Майно загальне.
І є власне, приватне майно кожного українця.
Претензії щодо охорони-захисту можуть бути лише стосовно загального майна. Типу: чому я захищаю, а ти ні? І чому ти не сплачуєш за захист цього загального майна?
Стосовно ж власного: да це власна проблема кожного. Можна захисникові відокремити захист тіко свого майна, а майно ухилянта не захищати -- то треба відокремлювати. Не можна, нема такої можливості, то і відношення ніякого до захисту нема.
І -- забрати чиєсь майно це справа загарбника-окупанта. Тільки він може посягати.
а що кацапи можуть прийти забрати окремий кусок землі посеред України який власник не захищає? чи окрему квартиру в будинку. якась цікава у вас теорія.
Про те, що не можуть, я і написав.
Справа, бажання в кацапів є. Можливостей нема.
Але суть була у тому, що і захисники не можуть відокремити захист свого майна від захисту майна незахисників. Хоча і мають бажання ("Немаж технічної можливості до майна окремого ухилянта допустити вагнерівців та кадирівців. Вони б все їм швидко пояснили що до чого.")
Тобто претензії до незахисників можуть бути лише стосовно їх ігнорування обов'зку захищати загальне майно. По власному ж їх майну не виходить. Об'єктивно нема підстав.
навіть своєю присутністю в Україні є значний внесок у захист майна і свого і спільного і чужого, не обов"язково сторожу відлякувати за периметром. Можна і на території, ще й щось робити корисне, а не тільки показувати своєю присутністю, що не пустка, що хтось тут є, воно чиєсь і ще годувати не тільки захисників, а цмудильників бюджету, щоб в них була енергія для ударів власними п"ятками в груди як вищий прояв доказу турбопатріотизму
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 30 лип, 2024 15:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 30 лип, 2024 15:46
fler написав:
Мобілізація як раз допомогла. За минулий тиждень майже тисяча зникли безвісті там. Але що ми можемо зробити, якщо партнери нам не надали Ф16, не дозволяють бити дальнобійною зброєю глибше, ніж 100 чи скільки там км від кордону і т.д... Доводиться відступати.
Є інші пропозиції? Віддати москалям все, що бажають? Що це дасть? Нічого, крім рабства.
А чим відрізняється "доводится відступати" бо партнери наіпали у 22-му, від " віддати москалям все що бажають"? По результату для українців?
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