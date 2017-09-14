Додано: Вів 30 лип, 2024 16:06

навіть своєю присутністю в Україні є значний внесок у захист майна і свого і спільного і чужого,



Може бути внесок, а може і не бути. Дивлячись що робить в Україні. Чи не робить нічого. Просто постить 30 повідомлень за день з-під ковдри.Зʼїсти тарілку Баріли з натертим зверху Радомером, запити Лаватсою, , куплених на неоподатковані доходи з оренди нерухомості - це велика користь?? Якби тіло отримувало ці неоподатковані переводи в Польщі, то що б змінилось? Податки з продажу Баріли в укр.бюджет? Зате компенсація навантаженням на українську енергетику, воду , каналью.Зате перебуваючи за кордоном , але працюючи на укр.компанію (та сама айті) і сплачуючи податки в Україну, чим ця користь нижча, ніж залишився саме в Україні?Пілоти укр.авіакомпаній, які працюють за кордоном і сплачують в український бюджет кілька кує лише з зарплати - це краще ніж цей пілот на дивані в Україні сьоофить 300 тг каналів?Специ ССО , які вчать і допомагають «туарегам» не в Україні - це краще ніж диванний воїн в Україні?Локація перебування має набагато менше значення, ніж що саме робить людина.Це до того, що ти в укр.підвалі з мріями про 14-річну філіпінку щічки здуй. Сидіти в ньому геройства нема ніякого. Важливо що саме робиш. І що саме платиш в бюджет.