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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9240924192429243>
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 15:49

  Schmit написав:
  buratinyo написав:Интересно получается. По сообщениям телеграмм каналов рашисты ускорили наступление в донецкой области и захватывают уже не один населенный пункт в неделю, а 3-5.

А здесь обсуждают вопросы никак не связанные с войной. Зрада 100%.

Виклав тут декілька відео по цій темі - отримав жорсткий наїзд від турбопатріотів про надто шокуючі заголовки і видалення постів. То ж напевно все нормально, все йде за планом, "так надо".

Да потому, что видео, что вы тут выкладываете (по крайней мере "Пульса України") одной направленности - как ЗСУ отступают, как оставляют под ударами КАБами и артой села.
Что-то не припомню, чтобы вы выкладывали видео, когда шло освобождение Харьковской области, Херсонской и Херсона. Наверное тогда было "неправильное видео"?!
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 15:51

  buratinyo написав:Интересно получается. По сообщениям телеграмм каналов рашисты ускорили наступление в донецкой области и захватывают уже не один населенный пункт в неделю, а 3-5.

А здесь обсуждают вопросы никак не связанные с войной. Зрада 100%.

За який період часу окупують усю Донецьку обл ?
Цьому є причина . В кацапів бажаючих їхати в іншу країну вбивати не менше не стає. В Україні потік добровольців захищати своє (домівку та сім’ю) фактично зник.
І по літаках
Командири Повітряних сил заявляють, що зазвичай на один літак виділяють щонайменше двох пілотів для відпочинку та навчання. Тому на бойові завдання зможуть вилітати лише близько 10 F-16, наданих Україні. Обмежувальним фактором є й брак навченого технічного персоналу для обслуговування винищувачів.
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 15:52

  fler написав:Є інші пропозиції? Віддати москалям все, що бажають? Що це дасть? Нічого, крім рабства.

Визначитися з тим, чого бажає Україна та український народ.
І вже з саме цього чітко визначеного відштовхуватися в подальших рішеннях.

Бо, получається, вінегрет...
На словах більшість бажає кордонів 91 і війни до повної перемоги, а на практиці ....
В законах написано одне... Наприклад, про мобілізацію майна -- авто. А на практиці всл скидаються собі на корчі.

Коротше: визначитися -- воювати до кінця, так воювати.
Не воювати по повній, так спробувати вести перемовини.

І головне надати повні розклади населенню. На що саме розраховує наше військово-політичне керівництво.
На те, що штати заповнені аватарами, непридатними з самих різних причин, яких тупо не звільняють, а платять досить суттєві гроші.
Що командири підрозділів завалені доповідями, паперами і т.д.
Що нові бригади не мають озброєння (по словах Безуглої).
І як за цих умов збираються перемагати???

А робити з країни самурая (нема цілі, є тільки шлях) -- ну це так собі стратегія.

Навіть якщо це таємниця, то так нехай у відосиках чітко постійно нагадує --- є плани, таємні, результат буде.
По суті керівництво хитродупо поступає: і на себе відповідальність не бере, і населенню-народу вирішити не дає.
Або тим же військовим владу не віддає.
Поки кожного дня сплачується ціна... Заради чого - ?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 16:04

Венгрия упрощает условия въезда для россиян и белорусов - без лишнего шума. После визита Виктора Орбана в Москву Будапешт включил граждан РФ и Беларуси в программу так называемой "национальной карты" - она выдается для желающих работать в Венгрии на два года с возможностью продления. Специальная проверка обладателей "национальной карты" на европейском уровне не проводится, отмечает немецкое издание RND, что уже вызвало обеспокоенность у соседей Венгрии. Издание напоминает, что весной венгерское правительство объявило, что ожидает около 65 000 гастарбайтеров с семьями.

Евродепутат Сергей Лагодинский в интервью RND отметил, что позволить въезжать в страну ЕС без проверки в ситуации, когда российские власти делают все возможное, чтобы ослабить Европу посредством гибридных атак, - неправильный путь. Вместе с тем он также считает неправильным "клеймить всех российских граждан"

https://x.com/dw_russian/status/1818018921229992215
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 16:06

flyman
навіть своєю присутністю в Україні є значний внесок у захист майна і свого і спільного і чужого,

Може бути внесок, а може і не бути. Дивлячись що робить в Україні. Чи не робить нічого. Просто постить 30 повідомлень за день з-під ковдри.
Зʼїсти тарілку Баріли з натертим зверху Радомером, запити Лаватсою, , куплених на неоподатковані доходи з оренди нерухомості - це велика користь?? Якби тіло отримувало ці неоподатковані переводи в Польщі, то що б змінилось? Податки з продажу Баріли в укр.бюджет? Зате компенсація навантаженням на українську енергетику, воду , каналью.
Зате перебуваючи за кордоном , але працюючи на укр.компанію (та сама айті) і сплачуючи податки в Україну, чим ця користь нижча, ніж залишився саме в Україні?
Пілоти укр.авіакомпаній, які працюють за кордоном і сплачують в український бюджет кілька кує лише з зарплати - це краще ніж цей пілот на дивані в Україні сьоофить 300 тг каналів?
Специ ССО , які вчать і допомагають «туарегам» не в Україні - це краще ніж диванний воїн в Україні?
Локація перебування має набагато менше значення, ніж що саме робить людина.
Це до того, що ти в укр.підвалі з мріями про 14-річну філіпінку щічки здуй. Сидіти в ньому геройства нема ніякого. Важливо що саме робиш. І що саме платиш в бюджет.
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 16:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:А робити з країни самурая (нема цілі, є тільки шлях) -- ну це так собі стратегія.
ну чого ж, зате завжди влада "при справах"...та і при владі. Держапарат працює, квіточки за 10 км фід фронту сіють, класична плитка та бардюри, по менту у кожен клас школи та по розрахунку у пункт незламності. Он в цьому році вже під тисячу справ розкрили по 301 ККУ ( виготовлення порнографії), більшість з онліфанс. Це ж який ресурс задіяли, мабуть премію та зірочки за сумлінну працю отримали. Або так -
Справу про секс-вечірку у Києві з «контрольною закупкою» розслідувала група з 15 слідчих, ще 14 прокурорів готували обвинувальний акт.
А ви тут про перемогу у війні. Схоже у нас навпаки - процес все, результат ніщо.
Востаннє редагувалось d44 в Вів 30 лип, 2024 16:19, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 16:08

  sergey_stasyuk555 написав:
  budivelnik написав:Тоді якийсь Нептун розвалить їхню..і хто від цього більше втратить?

який нептун, потужний?
останній рік не було жодного використання... напевно копимо ракети.

Було використання по наземним цілям.
Що відомо про модифікації "Нептуна" для ураження наземних цілей

Починаючи з серпня 2023 року російським окупантам у Криму масово почало прилітати – спершу вони на "грішили" на Storm Shadow і SCALP-EG, але незабаром ЗСУ самі внесли ясність – "бавовну" в Криму роблять модифіковані "Нептуни", які "раптово" стали ракетами класу "земля – земля".

Саме в такий спосіб 23 серпня були знищені коштовні комплекси ППО на мисі Тарханкут.
14 вересня в околицях Євпаторії у росіян внаслідок удару українських ракет згорів комплекс ППО "Тріумф" вартістю 1,2 мільярда доларів (на секундочку, це найкраще російське ППО/ПРО, яке зовсім не планувало бути мішенню, але росіян просто не питали).
А 20 вересня "Нептуни" розгромили військовий аеродром росіян "Саки" з цілою купою зброї на ньому. При цьому згоріли не лише літаки та база підготовки операторів БпЛА Mojaher, але й самі комплекси ППО росіян, які мали б цей об'єкт захищати.

Удари Служби безпеки та Військово-морських сил влучили в ціль і завдали серйозних пошкоджень техніці окупантів. Для ураження ворога використали безпілотники, які перенавантажили російську ППО, а потім – запустили ракети "Нептун",
– СБУ звітує про успішне використання "Нептунів" в Криму 20 вересня 2023 року.
Повернення "Нептуна" в 2024

Навесні 2024 року "Нептуни" ефектно повернулися – 26 березня речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що корабель "Костянтин Ольшанський" був атакований українською ракетою.
Зверніть увагу! Символічно, що удару "Нептуном" було завдано 24 березня – рівно через десять років після того, як українські моряки змушені були залишити ВДК "Костянтин Ольшанський", що опинився в російській пастці на озері Донузлав.

Цей десантний корабель Росія вкрала в України у 2014 році під час окупації Криму, а нині спробувала розібрати його для ремонту власних ВДК, уражених українцями раніше. ЗСУ стало відомо про цей план сучасних канібалів і вони застосували "Нептуни".

Детально ЗСУ вдарили "Нептуном" по кораблю "Костянтин Ольшанський"

Ще один тріумф стався в ніч проти 31 травня, коли "Нептун" у супроводі українських безпілотників жахнув по нафтовому терміналу "Кавказ" та паромній переправі.

Ця операція стала продовженням подій попередньої ночі, коли ЗСУ влучними ударами вивели з ладу пороми Керченської поромної переправи на території окупованого українського Криму, які курсували до порту "Кавказ" і використовувалися для військової логістики агресора.


Порт "Кавказ" палає після знайомства з "Нептуном" / фото росЗМІ

Україна не повідомила, що прилетіло по Керчі, але росіяни впевнені, що це були ракети ATACMS. Таким чином, бачимо планомірну операцію, що проводилась суворо в межах побажань американських союзників "не ескалювати" американською зброєю по території Росії. При цьому бойові завдання були виконані і тверду крапку поставили саме "Нептуни".

Ураження по нафтовому терміналу в районі порту "Кавказ" було завдано кількома ракетами українського виробництва з берегового ракетного комплексу "Нептун". Результати об’єктивного контролю підтверджують вибухи у місцях прицілювання. Точність ураження цілей дорозвідується,
– зведення Генштабу ЗСУ за 31 травня 2024 року.

Після ефективного відпрацювання, спалахнула масштабна пожежа, яку було видно навіть із супутника.

Військові особливо відзначили, що нібито "сучасна" та "ефективна" російська протиповітряна оборона "знову виявилася безпорадною проти українських "Нептунів" і дронів і не змогла захистити важливі об’єкти, які використовуються для логістики та постачання армії Росії.

Найшокуючим фактом для окупантів стала нова дальність ракет "Нептун", адже відстань до цілі склала 500 кілометрів. Нагадаємо, що раніше операційна дальність "Нептунів" називалась в 280 кілометрів, а тут маємо таке "покращення". Як це сталося, схоже, дізнаємось лише після перемоги
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 16:09

✈️🇺🇸 США погодилися озброїти десятки винищувачів F-16, які надсилають в Україну, ракетами американського виробництва та іншою передовою зброєю, - WSJ

Адміністрація Байдена каже, що надасть ракети та бомби для літаків американського виробництва.


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Тут можна слідкувати за окупованим територіями
https://deepstatemap.live/#7/48.8900037/37.5732422

Якоїсь катастрофи не видно до ліні Дніпра ще швидко вийдуть якщо вийдуть взагалі
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 16:16

  Xenon написав:
✈️🇺🇸 США погодилися озброїти десятки винищувачів F-16, які надсилають в Україну, ракетами американського виробництва та іншою передовою зброєю, - WSJ

Адміністрація Байдена каже, що надасть ракети та бомби для літаків американського виробництва.


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Капєць, пілотів не навчить, літаків не дасть а "десятки винищувачів озброїть". Дайте Байдену щось сильніше
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