buratinyo написав:Интересно получается. По сообщениям телеграмм каналов рашисты ускорили наступление в донецкой области и захватывают уже не один населенный пункт в неделю, а 3-5.
А здесь обсуждают вопросы никак не связанные с войной. Зрада 100%.
Виклав тут декілька відео по цій темі - отримав жорсткий наїзд від турбопатріотів про надто шокуючі заголовки і видалення постів. То ж напевно все нормально, все йде за планом, "так надо".
Да потому, что видео, что вы тут выкладываете (по крайней мере "Пульса України") одной направленности - как ЗСУ отступают, как оставляют под ударами КАБами и артой села. Что-то не припомню, чтобы вы выкладывали видео, когда шло освобождение Харьковской области, Херсонской и Херсона. Наверное тогда было "неправильное видео"?!
buratinyo написав:Интересно получается. По сообщениям телеграмм каналов рашисты ускорили наступление в донецкой области и захватывают уже не один населенный пункт в неделю, а 3-5.
А здесь обсуждают вопросы никак не связанные с войной. Зрада 100%.
За який період часу окупують усю Донецьку обл ? Цьому є причина . В кацапів бажаючих їхати в іншу країну вбивати не менше не стає. В Україні потік добровольців захищати своє (домівку та сім’ю) фактично зник. І по літаках Командири Повітряних сил заявляють, що зазвичай на один літак виділяють щонайменше двох пілотів для відпочинку та навчання. Тому на бойові завдання зможуть вилітати лише близько 10 F-16, наданих Україні. Обмежувальним фактором є й брак навченого технічного персоналу для обслуговування винищувачів.
fler написав:Є інші пропозиції? Віддати москалям все, що бажають? Що це дасть? Нічого, крім рабства.
Визначитися з тим, чого бажає Україна та український народ. І вже з саме цього чітко визначеного відштовхуватися в подальших рішеннях.
Бо, получається, вінегрет... На словах більшість бажає кордонів 91 і війни до повної перемоги, а на практиці .... В законах написано одне... Наприклад, про мобілізацію майна -- авто. А на практиці всл скидаються собі на корчі.
Коротше: визначитися -- воювати до кінця, так воювати. Не воювати по повній, так спробувати вести перемовини.
І головне надати повні розклади населенню. На що саме розраховує наше військово-політичне керівництво. На те, що штати заповнені аватарами, непридатними з самих різних причин, яких тупо не звільняють, а платять досить суттєві гроші. Що командири підрозділів завалені доповідями, паперами і т.д. Що нові бригади не мають озброєння (по словах Безуглої). І як за цих умов збираються перемагати???
А робити з країни самурая (нема цілі, є тільки шлях) -- ну це так собі стратегія.
Навіть якщо це таємниця, то так нехай у відосиках чітко постійно нагадує --- є плани, таємні, результат буде. По суті керівництво хитродупо поступає: і на себе відповідальність не бере, і населенню-народу вирішити не дає. Або тим же військовим владу не віддає. Поки кожного дня сплачується ціна... Заради чого - ?
Венгрия упрощает условия въезда для россиян и белорусов - без лишнего шума. После визита Виктора Орбана в Москву Будапешт включил граждан РФ и Беларуси в программу так называемой "национальной карты" - она выдается для желающих работать в Венгрии на два года с возможностью продления. Специальная проверка обладателей "национальной карты" на европейском уровне не проводится, отмечает немецкое издание RND, что уже вызвало обеспокоенность у соседей Венгрии. Издание напоминает, что весной венгерское правительство объявило, что ожидает около 65 000 гастарбайтеров с семьями.
Евродепутат Сергей Лагодинский в интервью RND отметил, что позволить въезжать в страну ЕС без проверки в ситуации, когда российские власти делают все возможное, чтобы ослабить Европу посредством гибридных атак, - неправильный путь. Вместе с тем он также считает неправильным "клеймить всех российских граждан"
навіть своєю присутністю в Україні є значний внесок у захист майна і свого і спільного і чужого,
Може бути внесок, а може і не бути. Дивлячись що робить в Україні. Чи не робить нічого. Просто постить 30 повідомлень за день з-під ковдри. Зʼїсти тарілку Баріли з натертим зверху Радомером, запити Лаватсою, , куплених на неоподатковані доходи з оренди нерухомості - це велика користь?? Якби тіло отримувало ці неоподатковані переводи в Польщі, то що б змінилось? Податки з продажу Баріли в укр.бюджет? Зате компенсація навантаженням на українську енергетику, воду , каналью. Зате перебуваючи за кордоном , але працюючи на укр.компанію (та сама айті) і сплачуючи податки в Україну, чим ця користь нижча, ніж залишився саме в Україні? Пілоти укр.авіакомпаній, які працюють за кордоном і сплачують в український бюджет кілька кує лише з зарплати - це краще ніж цей пілот на дивані в Україні сьоофить 300 тг каналів? Специ ССО , які вчать і допомагають «туарегам» не в Україні - це краще ніж диванний воїн в Україні? Локація перебування має набагато менше значення, ніж що саме робить людина. Це до того, що ти в укр.підвалі з мріями про 14-річну філіпінку щічки здуй. Сидіти в ньому геройства нема ніякого. Важливо що саме робиш. І що саме платиш в бюджет.
detroytred написав:А робити з країни самурая (нема цілі, є тільки шлях) -- ну це так собі стратегія.
ну чого ж, зате завжди влада "при справах"...та і при владі. Держапарат працює, квіточки за 10 км фід фронту сіють, класична плитка та бардюри, по менту у кожен клас школи та по розрахунку у пункт незламності. Он в цьому році вже під тисячу справ розкрили по 301 ККУ ( виготовлення порнографії), більшість з онліфанс. Це ж який ресурс задіяли, мабуть премію та зірочки за сумлінну працю отримали. Або так -
Справу про секс-вечірку у Києві з «контрольною закупкою» розслідувала група з 15 слідчих, ще 14 прокурорів готували обвинувальний акт.
А ви тут про перемогу у війні. Схоже у нас навпаки - процес все, результат ніщо.
Востаннє редагувалось d44 в Вів 30 лип, 2024 16:19, всього редагувалось 2 разів.