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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9240924192429243
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 16:16

Динаміка одноразових виплат добровольцям, за укладання контракту з вс рф.

🟢Мінімальна виплата – $8 тис.
🟢Максимальна виплата – $24 тис.

Червона лінія на другому фото – середня сума виплат.


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Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 16:17

  Xenon написав:
✈️🇺🇸 США погодилися озброїти десятки винищувачів F-16, які надсилають в Україну, ракетами американського виробництва та іншою передовою зброєю, - WSJ

Адміністрація Байдена каже, що надасть ракети та бомби для літаків американського виробництва.


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Краще б передали Зірку Смерті ( Зоряні Війни )
sens
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 16:25

  Hotab написав:Зʼїсти тарілку Баріли з натертим зверху Радомером, запити Лаватсою, , куплених на неоподатковані доходи з оренди нерухомості - це велика користь??
сколько зависти. тебя там наверное комбикормом кормят, и рядом кто то хрюкает
vitaliiangel
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