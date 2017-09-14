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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 30 лип, 2024 16:16
Динаміка одноразових виплат добровольцям, за укладання контракту з вс рф.
🟢Мінімальна виплата – $8 тис.
🟢Максимальна виплата – $24 тис.
Червона лінія на другому фото – середня сума виплат.
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Xenon
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Додано: Вів 30 лип, 2024 16:17
Xenon написав:
✈️🇺🇸 США погодилися озброїти десятки винищувачів F-16, які надсилають в Україну, ракетами американського виробництва та іншою передовою зброєю, - WSJ
Адміністрація Байдена каже, що надасть ракети та бомби для літаків американського виробництва.
Краще б передали Зірку Смерті ( Зоряні Війни )
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Додано: Вів 30 лип, 2024 16:25
Hotab написав:
Зʼїсти тарілку Баріли з натертим зверху Радомером, запити Лаватсою, , куплених на неоподатковані доходи з оренди нерухомості - це велика користь??
сколько зависти. тебя там наверное комбикормом кормят, и рядом кто то хрюкает
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vitaliiangel
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