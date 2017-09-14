Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати тему
Відповісти на тему
Додано: Вів 30 лип, 2024 16:08
sergey_stasyuk555 написав: budivelnik написав:
Тоді якийсь Нептун розвалить їхню..і хто від цього більше втратить?
який нептун, потужний?
останній рік не було жодного використання... напевно копимо ракети.
Було використання по наземним цілям.
Що відомо про модифікації "Нептуна" для ураження наземних цілей Починаючи з серпня 2023 року російським окупантам у Криму масово почало прилітати – спершу вони на "грішили" на Storm Shadow і SCALP-EG, але незабаром ЗСУ самі внесли ясність – "бавовну" в Криму роблять модифіковані "Нептуни", які "раптово" стали ракетами класу "земля – земля". Саме в такий спосіб 23 серпня були знищені коштовні комплекси ППО на мисі Тарханкут. 14 вересня в околицях Євпаторії у росіян внаслідок удару українських ракет згорів комплекс ППО "Тріумф" вартістю 1,2 мільярда доларів (на секундочку, це найкраще російське ППО/ПРО, яке зовсім не планувало бути мішенню, але росіян просто не питали). А 20 вересня "Нептуни" розгромили військовий аеродром росіян "Саки" з цілою купою зброї на ньому. При цьому згоріли не лише літаки та база підготовки операторів БпЛА Mojaher, але й самі комплекси ППО росіян, які мали б цей об'єкт захищати. Удари Служби безпеки та Військово-морських сил влучили в ціль і завдали серйозних пошкоджень техніці окупантів. Для ураження ворога використали безпілотники, які перенавантажили російську ППО, а потім – запустили ракети "Нептун", – СБУ звітує про успішне використання "Нептунів" в Криму 20 вересня 2023 року. Повернення "Нептуна" в 2024 Навесні 2024 року "Нептуни" ефектно повернулися – 26 березня речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що корабель "Костянтин Ольшанський" був атакований українською ракетою. Зверніть увагу! Символічно, що удару "Нептуном" було завдано 24 березня – рівно через десять років після того, як українські моряки змушені були залишити ВДК "Костянтин Ольшанський", що опинився в російській пастці на озері Донузлав. Цей десантний корабель Росія вкрала в України у 2014 році під час окупації Криму, а нині спробувала розібрати його для ремонту власних ВДК, уражених українцями раніше. ЗСУ стало відомо про цей план сучасних канібалів і вони застосували "Нептуни". Детально ЗСУ вдарили "Нептуном" по кораблю "Костянтин Ольшанський" Ще один тріумф стався в ніч проти 31 травня, коли "Нептун" у супроводі українських безпілотників жахнув по нафтовому терміналу "Кавказ" та паромній переправі. Ця операція стала продовженням подій попередньої ночі, коли ЗСУ влучними ударами вивели з ладу пороми Керченської поромної переправи на території окупованого українського Криму, які курсували до порту "Кавказ" і використовувалися для військової логістики агресора. Порт "Кавказ" палає після знайомства з "Нептуном" / фото росЗМІ Україна не повідомила, що прилетіло по Керчі, але росіяни впевнені, що це були ракети ATACMS. Таким чином, бачимо планомірну операцію, що проводилась суворо в межах побажань американських союзників "не ескалювати" американською зброєю по території Росії. При цьому бойові завдання були виконані і тверду крапку поставили саме "Нептуни". Ураження по нафтовому терміналу в районі порту "Кавказ" було завдано кількома ракетами українського виробництва з берегового ракетного комплексу "Нептун". Результати об’єктивного контролю підтверджують вибухи у місцях прицілювання. Точність ураження цілей дорозвідується, – зведення Генштабу ЗСУ за 31 травня 2024 року. Після ефективного відпрацювання, спалахнула масштабна пожежа, яку було видно навіть із супутника. Військові особливо відзначили, що нібито "сучасна" та "ефективна" російська протиповітряна оборона "знову виявилася безпорадною проти українських "Нептунів" і дронів і не змогла захистити важливі об’єкти, які використовуються для логістики та постачання армії Росії. Найшокуючим фактом для окупантів стала нова дальність ракет "Нептун", адже відстань до цілі склала 500 кілометрів. Нагадаємо, що раніше операційна дальність "Нептунів" називалась в 280 кілометрів, а тут маємо таке "покращення". Як це сталося, схоже, дізнаємось лише після перемоги
_Mykola_
Повідомлень: 5052
З нами з: 09.02.09
Подякував: 666 раз.
Подякували: 692 раз.
Профіль
Додано: Вів 30 лип, 2024 16:09
✈️🇺🇸
США погодилися озброїти десятки винищувачів F-16, які надсилають в Україну, ракетами американського виробництва та іншою передовою зброєю, - WSJ Адміністрація Байдена каже, що надасть ракети та бомби для літаків американського виробництва.
Xenon
Повідомлень: 4708
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
Профіль
Додано: Вів 30 лип, 2024 16:14
Тут можна слідкувати за окупованим територіями
https://deepstatemap.live/#7/48.8900037/37.5732422
Якоїсь катастрофи не видно до ліні Дніпра ще швидко вийдуть якщо вийдуть взагалі
Ukrainian
Повідомлень: 12224
З нами з: 18.06.08
Подякував: 57 раз.
Подякували: 780 раз.
Профіль
1
Додано: Вів 30 лип, 2024 16:16
Xenon написав:
✈️🇺🇸
США погодилися озброїти десятки винищувачів F-16, які надсилають в Україну, ракетами американського виробництва та іншою передовою зброєю, - WSJ Адміністрація Байдена каже, що надасть ракети та бомби для літаків американського виробництва.
Капєць, пілотів не навчить, літаків не дасть а "десятки винищувачів озброїть". Дайте Байдену щось сильніше
d44
Повідомлень: 425
З нами з: 07.03.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 71 раз.
Профіль
1
Додано: Вів 30 лип, 2024 16:16
Динаміка одноразових виплат добровольцям, за укладання контракту з вс рф.
🟢Мінімальна виплата – $8 тис. 🟢Максимальна виплата – $24 тис. Червона лінія на другому фото – середня сума виплат.
Xenon
Повідомлень: 4708
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
Профіль
Додано: Вів 30 лип, 2024 16:17
Xenon написав:
✈️🇺🇸
США погодилися озброїти десятки винищувачів F-16, які надсилають в Україну, ракетами американського виробництва та іншою передовою зброєю, - WSJ Адміністрація Байдена каже, що надасть ракети та бомби для літаків американського виробництва.
Краще б передали Зірку Смерті ( Зоряні Війни )
sens
Повідомлень: 17293
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 936 раз.
Профіль
3
Додано: Вів 30 лип, 2024 16:35
_Mykola_ написав: sergey_stasyuk555 написав: budivelnik написав:
Тоді якийсь Нептун розвалить їхню..і хто від цього більше втратить?
який нептун, потужний?
останній рік не було жодного використання... напевно копимо ракети.
Було використання по наземним цілям.
дякую, я трохи пропустив і думав то атакамси були.
добре що не заглохла наша ракетна програма.
sergey_stasyuk555
Повідомлень: 100
З нами з: 21.05.23
Подякував: 21 раз.
Подякували: 9 раз.
Профіль
Додано: Вів 30 лип, 2024 16:37
Xenon написав:
Динаміка одноразових виплат добровольцям, за укладання контракту з вс рф.
🟢Мінімальна виплата – $8 тис. 🟢Максимальна виплата – $24 тис. Червона лінія на другому фото – середня сума виплат.
Востаннє редагувалось
vitaliiangel
в Вів 30 лип, 2024 16:40, всього редагувалось 3 разів.
vitaliiangel
Повідомлень: 24324
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2405 раз.
Подякували: 3365 раз.
Профіль
3
Додано: Вів 30 лип, 2024 16:46
BIGor написав: Бетон написав:
У 2025 році війна триватиме, від Заходу потрібно додатково 12-15 млрд доларів, - Марченко
О, прикольно, це той Марченко який мініст фінансів, памятаю він казав в 2022, що ІТ-шники нафіг не треба, бо Україну закидують баблом...
Так і зараз нічого не змінилось, ІТ-шники не треба у цивільному житті, тільки у армію.
_Mykola_
Повідомлень: 5052
З нами з: 09.02.09
Подякував: 666 раз.
Подякували: 692 раз.
Профіль
Додано: Вів 30 лип, 2024 16:54
Александра Ноздринова, приговорили (
https://t.me/politzekinfo/4346
) к 8.5 годам лишения свободы по ст. 207.3 ч.2 УК РФ за пост в телеграме с фото разрушенной многоэтажки в Киеве и подписью «Украинские города после прихода освободителей».
vitaliiangel
Повідомлень: 24324
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2405 раз.
Подякували: 3365 раз.
Профіль
3
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум:
pesikot
і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
Схожі теми
16
63270
1493
222482
6076
707928