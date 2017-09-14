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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9241924292439244>
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 17:07

  yanyura написав:
  Schmit написав:
  buratinyo написав:Интересно получается. По сообщениям телеграмм каналов рашисты ускорили наступление в донецкой области и захватывают уже не один населенный пункт в неделю, а 3-5.

А здесь обсуждают вопросы никак не связанные с войной. Зрада 100%.

Виклав тут декілька відео по цій темі - отримав жорсткий наїзд від турбопатріотів про надто шокуючі заголовки і видалення постів. То ж напевно все нормально, все йде за планом, "так надо".

Да потому, что видео, что вы тут выкладываете (по крайней мере "Пульса України") одной направленности - как ЗСУ отступают, как оставляют под ударами КАБами и артой села.
Что-то не припомню, чтобы вы выкладывали видео, когда шло освобождение Харьковской области, Херсонской и Херсона. Наверное тогда было "неправильное видео"?!

Так так, там все ІПСО москальське і щоденні карти DeepState - також.
"Ми вже перемогли" - радіємо, вгору не дивимось.
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 17:13

  Schmit написав:
  yanyura написав:Да потому, что видео, что вы тут выкладываете (по крайней мере "Пульса України") одной направленности - как ЗСУ отступают, как оставляют под ударами КАБами и артой села.
Что-то не припомню, чтобы вы выкладывали видео, когда шло освобождение Харьковской области, Херсонской и Херсона. Наверное тогда было "неправильное видео"?!

Так так, там все ІПСО москальське і щоденні карти DeepState - також.
"Ми вже перемогли" - радіємо, вгору не дивимось.

А що там на тих картах ?
https://deepstatemap.live/#7/48.8900037/37.5732422

Якоїсь катастрофи не видно до ліні Дніпра ще не швидко вийдуть якщо вийдуть взагалі.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 17:23

  Hotab написав:flyman
навіть своєю присутністю в Україні є значний внесок у захист майна і свого і спільного і чужого,

Податки з продажу Баріли в укр.бюджет? Зате компенсація навантаженням на українську енергетику, воду , каналью.

Якщо витрачає 10к хоча б гривень на місяць платячи ПДВ за куплене, то компенсує навантаження.
  Hotab написав:Зате перебуваючи за кордоном , але працюючи на укр.компанію (та сама айті) і сплачуючи податки в Україну, чим ця користь нижча, ніж залишився саме в Україні?

Перебування за кордоном 185+ днів, за виключенням декількох країн, вже передбачає перереєстрацію на місцеву фірму, та оплату місцевих податків, інакше це трактується як порушення місцевого податкового законодавства, і те що поки так роблять наші ФОПи, означає свідоме порушення і ризик доволі значних проблем якщо протягом наступних 10 років це десь випливе. Особливо враховуючи зростання швидкості та розширення обміну податковою інформацією між країнами, це випливе майже гарантовано... :)
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 17:34

  Xenon написав:
✈️🇺🇸 США погодилися озброїти десятки винищувачів F-16, які надсилають в Україну, ракетами американського виробництва та іншою передовою зброєю, - WSJ

Адміністрація Байдена каже, що надасть ракети та бомби для літаків американського виробництва.


Зображення

Це все передове озброєння уже в України в тому числі системи ППО використовують такі ракети. Тому нічого сенсаційного і традиційно. Пентагон надасть Україні ракети для винищувачів F-16. Але США обмежать Київ у застосуванні озброєння по російській території.
Озброєння, яке отримає Україна:

ракети класу "повітря-земля" AGM-88 HARM;
комплекти Joint Direct Attack Munition (JDAM) збільшеної дальності, які перетворюють некеровані бомби на точну зброю;
бомби малого діаметра (GLSDB);
ракети класу "повітря-повітря" середньої дальності AMRAAM;
ракети класу "повітря-повітря" малої дальності AIM-9X.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 17:34

_Mykola_
платячи ПДВ за куплене, то компенсує навантаження.


Або не платячи. На столичному ринку весь імпорт (фуети/пармезани/прошуто якраз на оті 15% і більше %% дешевше.
Та і не тільки цей ринок, купа ларьків з дивною ціною.
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 17:37

  Hotab написав:_Mykola_
платячи ПДВ за куплене, то компенсує навантаження.


Або не платячи. На столичному ринку весь імпорт (фуети/пармезани/прошуто якраз на оті 15% і більше %% дешевше.
Та і не тільки цей ринок, купа ларьків з дивною ціною.

Все-рівно хтось у цьому ланцюгу витрачених грошей заплатить ПДВ
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 17:44

_Mykola_

Все-рівно хтось у цьому ланцюгу витрачених грошей заплатить ПДВ


Де воно візьметься?
Умовний мамкін бізнесмен отримав 1.5 кує за здачу в оренду ком. нерухомості. Прямо на картку, в чорну. Офіційно засвітив лише те, що ірпінська міськрада вказала як мінімальну вартість квадратного метра оренди на 2024 рік, решту - в чорну.
Підприємець з Самбору завіз з Польщі контрабасу, давши хабарі кому треба, і ФОП на столичці спокійно це продає (а може навіть в інтернеті) .
З отриманих прибутків підприємець з Самбора вчить сина , потенційного ухилянта :mrgreen: , у Вроцлаві.

В якому місці зʼявиться ПДВ?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 17:49

  Hotab написав:_Mykola_

Все-рівно хтось у цьому ланцюгу витрачених грошей заплатить ПДВ


Де воно візьметься?
Умовний мамкін бізнесмен отримав 1.5 кує за здачу в оренду ком. нерухомості. Прямо на картку, в чорну. Офіційно засвітив лише те, що ірпінська міськрада вказала як мінімальну вартість квадратного метра оренди на 2024 рік, решту - в чорну.
Підприємець з Самбору завіз з Польщі контрабасу, давши хабарі кому треба, і ФОП на столичці спокійно це продає (а може навіть в інтернеті) .
З отриманих прибутків підприємець з Самбора вчить сина , потенційного ухилянта :mrgreen: , у Вроцлаві.

В якому місці зʼявиться ПДВ?

Порахуйте будь-ласка податок та ВЗ , якщо офіційно на руки за місяць двома виплатами рівно 120000 грн заробітна плата?
sens
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 17:52

  Hotab написав:_Mykola_
платячи ПДВ за куплене, то компенсує навантаження.


Або не платячи. На столичному ринку весь імпорт (фуети/пармезани/прошуто якраз на оті 15% і більше %% дешевше.
Та і не тільки цей ринок, купа ларьків з дивною ціною.

2/3 податків ідуть і карман чиновників.
Можна зменшити податки на 2/3 і будуть всі задоволені.
Зі всього світу сюди поїдуть
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 17:52

sens
Порахуйте будь-ласка податок та ВЗ , якщо офіційно на руки за місяць двома виплатами рівно 120000 грн заробітна плата?

Навіщо?
Своє я бачу в ОК-5, ОК-7.
Рахувати ваше - ви там самі у себе знайдете. Можете принести сюди як хочете.

2/3 податків ідуть і карман чиновників.
Можна зменшити податки на 2/3 і будуть всі задоволені.
Зі всього світу сюди поїдуть


А на війну і соціалку то з Марсу гроші.
Може ти колись почнеш відкривати документи (наприклад бюджет на рік) перш ніж писати?
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 30 лип, 2024 17:54, всього редагувалось 1 раз.
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