buratinyo написав:Интересно получается. По сообщениям телеграмм каналов рашисты ускорили наступление в донецкой области и захватывают уже не один населенный пункт в неделю, а 3-5.
А здесь обсуждают вопросы никак не связанные с войной. Зрада 100%.
Виклав тут декілька відео по цій темі - отримав жорсткий наїзд від турбопатріотів про надто шокуючі заголовки і видалення постів. То ж напевно все нормально, все йде за планом, "так надо".
Да потому, что видео, что вы тут выкладываете (по крайней мере "Пульса України") одной направленности - как ЗСУ отступают, как оставляют под ударами КАБами и артой села. Что-то не припомню, чтобы вы выкладывали видео, когда шло освобождение Харьковской области, Херсонской и Херсона. Наверное тогда было "неправильное видео"?!
Так так, там все ІПСО москальське і щоденні карти DeepState - також. "Ми вже перемогли" - радіємо, вгору не дивимось.
yanyura написав:Да потому, что видео, что вы тут выкладываете (по крайней мере "Пульса України") одной направленности - как ЗСУ отступают, как оставляют под ударами КАБами и артой села. Что-то не припомню, чтобы вы выкладывали видео, когда шло освобождение Харьковской области, Херсонской и Херсона. Наверное тогда было "неправильное видео"?!
Так так, там все ІПСО москальське і щоденні карти DeepState - також. "Ми вже перемогли" - радіємо, вгору не дивимось.
навіть своєю присутністю в Україні є значний внесок у захист майна і свого і спільного і чужого,
Податки з продажу Баріли в укр.бюджет? Зате компенсація навантаженням на українську енергетику, воду , каналью.
Якщо витрачає 10к хоча б гривень на місяць платячи ПДВ за куплене, то компенсує навантаження.
Hotab написав:Зате перебуваючи за кордоном , але працюючи на укр.компанію (та сама айті) і сплачуючи податки в Україну, чим ця користь нижча, ніж залишився саме в Україні?
Перебування за кордоном 185+ днів, за виключенням декількох країн, вже передбачає перереєстрацію на місцеву фірму, та оплату місцевих податків, інакше це трактується як порушення місцевого податкового законодавства, і те що поки так роблять наші ФОПи, означає свідоме порушення і ризик доволі значних проблем якщо протягом наступних 10 років це десь випливе. Особливо враховуючи зростання швидкості та розширення обміну податковою інформацією між країнами, це випливе майже гарантовано...
✈️🇺🇸 США погодилися озброїти десятки винищувачів F-16, які надсилають в Україну, ракетами американського виробництва та іншою передовою зброєю, - WSJ
Адміністрація Байдена каже, що надасть ракети та бомби для літаків американського виробництва.
Це все передове озброєння уже в України в тому числі системи ППО використовують такі ракети. Тому нічого сенсаційного і традиційно. Пентагон надасть Україні ракети для винищувачів F-16. Але США обмежать Київ у застосуванні озброєння по російській території. Озброєння, яке отримає Україна:
ракети класу "повітря-земля" AGM-88 HARM; комплекти Joint Direct Attack Munition (JDAM) збільшеної дальності, які перетворюють некеровані бомби на точну зброю; бомби малого діаметра (GLSDB); ракети класу "повітря-повітря" середньої дальності AMRAAM; ракети класу "повітря-повітря" малої дальності AIM-9X.
Все-рівно хтось у цьому ланцюгу витрачених грошей заплатить ПДВ
Де воно візьметься? Умовний мамкін бізнесмен отримав 1.5 кує за здачу в оренду ком. нерухомості. Прямо на картку, в чорну. Офіційно засвітив лише те, що ірпінська міськрада вказала як мінімальну вартість квадратного метра оренди на 2024 рік, решту - в чорну. Підприємець з Самбору завіз з Польщі контрабасу, давши хабарі кому треба, і ФОП на столичці спокійно це продає (а може навіть в інтернеті) . З отриманих прибутків підприємець з Самбора вчить сина , потенційного ухилянта , у Вроцлаві.
Все-рівно хтось у цьому ланцюгу витрачених грошей заплатить ПДВ
Де воно візьметься? Умовний мамкін бізнесмен отримав 1.5 кує за здачу в оренду ком. нерухомості. Прямо на картку, в чорну. Офіційно засвітив лише те, що ірпінська міськрада вказала як мінімальну вартість квадратного метра оренди на 2024 рік, решту - в чорну. Підприємець з Самбору завіз з Польщі контрабасу, давши хабарі кому треба, і ФОП на столичці спокійно це продає (а може навіть в інтернеті) . З отриманих прибутків підприємець з Самбора вчить сина , потенційного ухилянта , у Вроцлаві.
В якому місці зʼявиться ПДВ?
Порахуйте будь-ласка податок та ВЗ , якщо офіційно на руки за місяць двома виплатами рівно 120000 грн заробітна плата?