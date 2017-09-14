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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 30 лип, 2024 17:53
Hotab написав:
Де воно візьметься?
Умовний мамкін бізнесмен отримав 1.5 кує за здачу в оренду ком. нерухомості. Прямо на картку, в чорну. Офіційно засвітив лише те, що ірпінська міськрада вказала як мінімальну вартість квадратного метра оренди на 2024 рік, решту - в чорну.
мы понимаем что главная твоя проблема ком.нерухомість 1.5 кує прямо на картку. Но тема ветки другая. Хочешь выговориться - иди на исповедь. Там простят и поймут.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Вів 30 лип, 2024 17:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 30 лип, 2024 17:54
Бетон написав:
2/3 податків ідуть і карман чиновників.
От брехло ... і не перестаєшь брехати ні на секунду ...
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pesikot
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Додано: Вів 30 лип, 2024 17:56
vitaliiangel
мы понимаем
Вас там чимало в ірпенятнику переховується? Чи хто «ми»?
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Hotab
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Додано: Вів 30 лип, 2024 17:56
тобі не видно бо дуже здалеку ))
приїжджай в Україну, буде видніше ))
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sergey_stasyuk555
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Додано: Вів 30 лип, 2024 17:59
Hotab написав:_Mykola_
Все-рівно хтось у цьому ланцюгу витрачених грошей заплатить ПДВ
Де воно візьметься?
Умовний мамкін бізнесмен отримав 1.5 кує за здачу в оренду ком. нерухомості. Прямо на картку, в чорну. Офіційно засвітив лише те, що ірпінська міськрада вказала як мінімальну вартість квадратного метра оренди на 2024 рік, решту - в чорну.
Підприємець з Самбору завіз з Польщі контрабасу, давши хабарі кому треба, і ФОП на столичці спокійно це продає (а може навіть в інтернеті) .
З отриманих прибутків підприємець з Самбора вчить сина , потенційного ухилянта
, у Вроцлаві.
В якому місці зʼявиться ПДВ?
Владелец счета, к которому привязана карта, просто физическое лицо или ФОП ?
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tumos
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Додано: Вів 30 лип, 2024 18:01
vitaliiangel написав:
мы понимаем
Hotab написав:
Де воно візьметься?
Умовний мамкін бізнесмен отримав 1.5 кує за здачу в оренду ком. нерухомості. Прямо на картку, в чорну. Офіційно засвітив лише те, що ірпінська міськрада вказала як мінімальну вартість квадратного метра оренди на 2024 рік, решту - в чорну.
что главная твоя проблема ком.нерухомість 1.5 кує прямо на картку. Но тема ветки другая. Хочешь выговориться - иди на исповедь. Там простят и поймут.
Мы, бизнес-лорд Ирпенский, герцог Дискаверный, граф Вентиляторный, маркиз Батареечный )
Востаннє редагувалось pesikot
в Вів 30 лип, 2024 18:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 30 лип, 2024 18:02
tumos
Фізична.
Але це момент не принциповий. Один раз на місяць можна перевернутись на дивані і вийти забрати гроші кешем (мова про різницю між заявленою сумою здачі в оренду і фактичною).
Мы, бизнес-лорд Ирпенский, герцог Дискаверный, граф Вентиляторный, маркиз Батареечный )
В граніт!!!
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 30 лип, 2024 18:11, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 30 лип, 2024 18:02
sergey_stasyuk555 написав:
тобі не видно бо дуже здалеку ))
приїжджай в Україну, буде видніше ))
Кацапи уже в твоєму місті ?
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Додано: Вів 30 лип, 2024 18:05
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Додано: Вів 30 лип, 2024 18:11
Hotab написав:tumos
Фізична.
Але це момент не принциповий. Один раз на місяць можна перевернутись на дивані і вийти забрати гроші кешем (мова про різницю між заявленою сумою здачі в оренду і фактичною).
Полагаете, что банк не мониторит ежемесячные поступления физлицу на 1,5 к.у. ? Не уверен. Но в любом случае след остается.
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