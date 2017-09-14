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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 924292439244924592469247>
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 17:53

  Hotab написав:Де воно візьметься?
Умовний мамкін бізнесмен отримав 1.5 кує за здачу в оренду ком. нерухомості. Прямо на картку, в чорну. Офіційно засвітив лише те, що ірпінська міськрада вказала як мінімальну вартість квадратного метра оренди на 2024 рік, решту - в чорну.
мы понимаем что главная твоя проблема ком.нерухомість 1.5 кує прямо на картку. Но тема ветки другая. Хочешь выговориться - иди на исповедь. Там простят и поймут.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 30 лип, 2024 17:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 17:54

  Бетон написав:2/3 податків ідуть і карман чиновників.

От брехло ... і не перестаєшь брехати ні на секунду ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 17:56

vitaliiangel

мы понимаем


Вас там чимало в ірпенятнику переховується? Чи хто «ми»?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 17:56

  Ukrainian написав:А що там на тих картах ?
https://deepstatemap.live/#7/48.8900037/37.5732422
Якоїсь катастрофи не видно до ліні Дніпра ще не швидко вийдуть якщо вийдуть взагалі.

тобі не видно бо дуже здалеку ))
приїжджай в Україну, буде видніше ))
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 17:59

  Hotab написав:_Mykola_

Все-рівно хтось у цьому ланцюгу витрачених грошей заплатить ПДВ


Де воно візьметься?
Умовний мамкін бізнесмен отримав 1.5 кує за здачу в оренду ком. нерухомості. Прямо на картку, в чорну. Офіційно засвітив лише те, що ірпінська міськрада вказала як мінімальну вартість квадратного метра оренди на 2024 рік, решту - в чорну.
Підприємець з Самбору завіз з Польщі контрабасу, давши хабарі кому треба, і ФОП на столичці спокійно це продає (а може навіть в інтернеті) .
З отриманих прибутків підприємець з Самбора вчить сина , потенційного ухилянта :mrgreen: , у Вроцлаві.

В якому місці зʼявиться ПДВ?

Владелец счета, к которому привязана карта, просто физическое лицо или ФОП ?
tumos
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 18:01

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Де воно візьметься?
Умовний мамкін бізнесмен отримав 1.5 кує за здачу в оренду ком. нерухомості. Прямо на картку, в чорну. Офіційно засвітив лише те, що ірпінська міськрада вказала як мінімальну вартість квадратного метра оренди на 2024 рік, решту - в чорну.
мы понимаем что главная твоя проблема ком.нерухомість 1.5 кує прямо на картку. Но тема ветки другая. Хочешь выговориться - иди на исповедь. Там простят и поймут.

Мы, бизнес-лорд Ирпенский, герцог Дискаверный, граф Вентиляторный, маркиз Батареечный )
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 30 лип, 2024 18:03, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 18:02

tumos
Фізична.
Але це момент не принциповий. Один раз на місяць можна перевернутись на дивані і вийти забрати гроші кешем (мова про різницю між заявленою сумою здачі в оренду і фактичною).


Мы, бизнес-лорд Ирпенский, герцог Дискаверный, граф Вентиляторный, маркиз Батареечный )



В граніт!!! :lol:
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 30 лип, 2024 18:11, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 18:02

  sergey_stasyuk555 написав:
  Ukrainian написав:А що там на тих картах ?
https://deepstatemap.live/#7/48.8900037/37.5732422
Якоїсь катастрофи не видно до ліні Дніпра ще не швидко вийдуть якщо вийдуть взагалі.

тобі не видно бо дуже здалеку ))
приїжджай в Україну, буде видніше ))

Кацапи уже в твоєму місті ?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 18:05

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 18:11

  Hotab написав:tumos
Фізична.
Але це момент не принциповий. Один раз на місяць можна перевернутись на дивані і вийти забрати гроші кешем (мова про різницю між заявленою сумою здачі в оренду і фактичною).

Полагаете, что банк не мониторит ежемесячные поступления физлицу на 1,5 к.у. ? Не уверен. Но в любом случае след остается.
tumos
 
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