Додано: Вів 30 лип, 2024 18:55

Xenon написав: :roll:



Україна готова до переговорів з рф, – Подоляк.



«Так, давайте вести переговори на умовах, які спираються на міжнародне право як концепцію. І головне з цієї концепції – це територіальна цілісність і суб'єктність, суверенітет».

:roll:

имхо. эта власть переговоры вести не будет, путин с оккупированных территорий не уйдет, а после любых уступок их спросят ради чего были все эти жертвы, уступили бы в 2022 и всё. Такая ловушка. Поэтому они меньше всего заинтересованы в переговорах. Типа пока идёт война это не поражение. В бесконечной войне заинтересован и путин. Его планы (оккупация Запорожской, Донецкой и др обл) не достигнуты. Остановившись его тоже спросят для чего были все эти жертвы и какие именно цели сво достигнуты. Ситуация патовая. Ни одна из сторон не может продвинуться и не готова признать текущее положение за победу.