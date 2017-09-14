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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 92439244924592469247>
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 18:13

tumos
Ну я регулярно перекидаю кілька десятків тисяч гривень щомісяця на чужу картку. Поки питань не було.
Да і не проблема це. Є кеш, є різні картки різних банків, щоб не все на одну. Є сучасніші методи, ніж гроші на картку. Це взагалі питання ні про що. Принаймні на сьогоднішній день.
Як буде далі - побачимо.
Доречі наш «бізнесмен» дуже проти обмежень на переводи між картками))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 18:15

  Hotab написав:Це взагалі питання ні про що.
всё что ты пишешь ни про что, точнее про свои комплексы. лётчик мечтатель.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 18:16

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Це взагалі питання ні про що.
всё что ты пишешь ни про что, точнее про свои комплексы. лётчик мечтатель.

Дуже слабка аргументація. Коли почнеш фінансувати воюючу державу, мамкін підприємець?))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 18:21

  Ukrainian написав:
  sergey_stasyuk555 написав:
  Ukrainian написав:А що там на тих картах ?
https://deepstatemap.live/#7/48.8900037/37.5732422
Якоїсь катастрофи не видно до ліні Дніпра ще не швидко вийдуть якщо вийдуть взагалі.

тобі не видно бо дуже здалеку ))
приїжджай в Україну, буде видніше ))

Кацапи уже в твоєму місті ?

я на правому березі Дніпра.
але не закордонний втікач, тому "повільне просування" росіян не особо радує бо 18-60.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 18:27

  sergey_stasyuk555 написав:я на правому березі Дніпра.
але не закордонний втікач, тому "повільне просування" росіян не особо радує бо 18-60.

Молодець що не втік.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 18:42

:roll:

Україна готова до переговорів з рф, – Подоляк.

«Так, давайте вести переговори на умовах, які спираються на міжнародне право як концепцію. І головне з цієї концепції – це територіальна цілісність і суб'єктність, суверенітет».
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 18:48

  tumos написав:
  Hotab написав:tumos
Фізична.
Але це момент не принциповий. Один раз на місяць можна перевернутись на дивані і вийти забрати гроші кешем (мова про різницю між заявленою сумою здачі в оренду і фактичною).

Полагаете, что банк не мониторит ежемесячные поступления физлицу на 1,5 к.у. ? Не уверен. Но в любом случае след остается.

Людина далека від економіки, в неї є бюджетна цицька, і якщо вона пуста, то винні ухилянти та ждуни, яких треба поставити в позу кирзача і напіхати по самі помідори, тоді економіка оживе, а бюджетна цицька набухне для цмудження.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 18:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Итак, об "успехах" российской армии, "второй" армии мира ...

Пишет Коц
Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Ленинское Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение по переднему краю. Об этом в ежедневной сводке сообщает Министерство обороны.

Ленинское (после 2016-го - Пивденное) - поселок в Торецкой городской общине Бахмутского района бывшей Донецкой области с населением около полутора тысяч человек

Как страшно звучит ... группа армий "Центр", простите, ошибся, это у Гитлера было ... )
А у рашистов "группировки войск «Центр»"

Так вот
Пивденное (Донецкая область)
Пивде́нное, разг. Южное (укр. Південне; до 2016 года Ле́нинское[2]) — посёлок в Торецкой городской общине Бахмутского района Донецкой области Украины.
...
Посёлок до мая 2018 года был разделён линией разграничения сил в Донбассе[3][4] на две части: западная под контролем украинского правительства, восточная — под контролем непризнанного государства ДНР.

В мае 2018 года («Ползучее наступление ВСУ») украинские военные заявили о взятии села под свой контроль[5][6].

С начала российского вторжения на Украину возобновились бои за населённый пункт. Летом 2024 года Ленинское взято под контроль войсками России.


PS. Бетон, Буратино, тестер систематично задвигают про "успехи" российской армии
И никак из себя выдавить не могут, что "надо сдаваться" ... такие "успехи", такие "успехи"

Ну с Буратиной понятно, с тестером тоже

Но Бетон, такое палево, прям словами передать нельзя.
Бетон, тебе пора опять ник менять )))
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 18:55

  Xenon написав::roll:

Україна готова до переговорів з рф, – Подоляк.

«Так, давайте вести переговори на умовах, які спираються на міжнародне право як концепцію. І головне з цієї концепції – це територіальна цілісність і суб'єктність, суверенітет».

имхо. эта власть переговоры вести не будет, путин с оккупированных территорий не уйдет, а после любых уступок их спросят ради чего были все эти жертвы, уступили бы в 2022 и всё. Такая ловушка. Поэтому они меньше всего заинтересованы в переговорах. Типа пока идёт война это не поражение. В бесконечной войне заинтересован и путин. Его планы (оккупация Запорожской, Донецкой и др обл) не достигнуты. Остановившись его тоже спросят для чего были все эти жертвы и какие именно цели сво достигнуты. Ситуация патовая. Ни одна из сторон не может продвинуться и не готова признать текущее положение за победу.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 30 лип, 2024 18:59, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 18:56

  Xenon написав::roll:

Україна готова до переговорів з рф, – Подоляк.

«Так, давайте вести переговори на умовах, які спираються на міжнародне право як концепцію. І головне з цієї концепції – це територіальна цілісність і суб'єктність, суверенітет».

Всегда готовы к переговорам
Тебе объяснить, почему важны такие заявления или сам догадаешься ? )

И ты дальше клик-бейта прочитал ? )
Или сразу побежал постить )
pesikot
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