tumos Ну я регулярно перекидаю кілька десятків тисяч гривень щомісяця на чужу картку. Поки питань не було. Да і не проблема це. Є кеш, є різні картки різних банків, щоб не все на одну. Є сучасніші методи, ніж гроші на картку. Це взагалі питання ні про що. Принаймні на сьогоднішній день. Як буде далі - побачимо. Доречі наш «бізнесмен» дуже проти обмежень на переводи між картками))
Hotab написав:tumos Фізична. Але це момент не принциповий. Один раз на місяць можна перевернутись на дивані і вийти забрати гроші кешем (мова про різницю між заявленою сумою здачі в оренду і фактичною).
Полагаете, что банк не мониторит ежемесячные поступления физлицу на 1,5 к.у. ? Не уверен. Но в любом случае след остается.
Людина далека від економіки, в неї є бюджетна цицька, і якщо вона пуста, то винні ухилянти та ждуни, яких треба поставити в позу кирзача і напіхати по самі помідори, тоді економіка оживе, а бюджетна цицька набухне для цмудження.
Итак, об "успехах" российской армии, "второй" армии мира ...
Пишет Коц
Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Ленинское Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение по переднему краю. Об этом в ежедневной сводке сообщает Министерство обороны.
Ленинское (после 2016-го - Пивденное) - поселок в Торецкой городской общине Бахмутского района бывшей Донецкой области с населением около полутора тысяч человек
Как страшно звучит ... группа армий "Центр", простите, ошибся, это у Гитлера было ... ) А у рашистов "группировки войск «Центр»"
Пивде́нное, разг. Южное (укр. Південне; до 2016 года Ле́нинское[2]) — посёлок в Торецкой городской общине Бахмутского района Донецкой области Украины. ... Посёлок до мая 2018 года был разделён линией разграничения сил в Донбассе[3][4] на две части: западная под контролем украинского правительства, восточная — под контролем непризнанного государства ДНР.
В мае 2018 года («Ползучее наступление ВСУ») украинские военные заявили о взятии села под свой контроль[5][6].
С начала российского вторжения на Украину возобновились бои за населённый пункт. Летом 2024 года Ленинское взято под контроль войсками России.
PS. Бетон, Буратино, тестер систематично задвигают про "успехи" российской армии И никак из себя выдавить не могут, что "надо сдаваться" ... такие "успехи", такие "успехи"
Ну с Буратиной понятно, с тестером тоже
Но Бетон, такое палево, прям словами передать нельзя. Бетон, тебе пора опять ник менять )))
«Так, давайте вести переговори на умовах, які спираються на міжнародне право як концепцію. І головне з цієї концепції – це територіальна цілісність і суб'єктність, суверенітет».
имхо. эта власть переговоры вести не будет, путин с оккупированных территорий не уйдет, а после любых уступок их спросят ради чего были все эти жертвы, уступили бы в 2022 и всё. Такая ловушка. Поэтому они меньше всего заинтересованы в переговорах. Типа пока идёт война это не поражение. В бесконечной войне заинтересован и путин. Его планы (оккупация Запорожской, Донецкой и др обл) не достигнуты. Остановившись его тоже спросят для чего были все эти жертвы и какие именно цели сво достигнуты. Ситуация патовая. Ни одна из сторон не может продвинуться и не готова признать текущее положение за победу.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 30 лип, 2024 18:59, всього редагувалось 4 разів.