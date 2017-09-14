Людина близька до економіки , але трохи недоцмудивша бюджетної сіськи у викладацькій університету ( «небагато і майже не ковтаючи») якось побувала у кожній прогорілій банці (навіть портрет в безкозирці висить в головному офісі ФГВФО, підпис під портретом в цій компанії буде називати неприлічно ) і зараз влошилась в гривневі ОВГЗ по самі вуха до травня 2025 року. «Економіст року»
партнеры сказали 10 лет до границ 91 нас никто субсидировать не намерен. выход из войны - выборы. новый президент подпишет мир на любых условиях и во всём обвинит попэрэдныкив. Я не говорю что это хорошо. Но переговорные позиции больше года не улучшаются, и каждый день новые жертвы. В итоге может дойти до того, что воевать станет некому и подпишут по Днепру или вообще по Збручу.
партнеры сказали 10 лет до границ 91 нас никто субсидировать не намерен.
Виталя научился делать прогнозы. Правильно, нафиг надо говорить «западная помощь максимум до лета 2023 года» . Это ж быстро и легко проверяется временем ! Потом носом тыкают в это… То ли дело «10 лет субсидировать не будут!» Хороший прогноз, спасибо.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 30 лип, 2024 19:34, всього редагувалось 1 раз.
партнеры сказали 10 лет до границ 91 нас никто субсидировать не намерен. выход из войны - выборы. новый президент подпишет мир на любых условиях и во всём обвинит попэрэдныкив. Я не говорю что это хорошо. Но переговорные позиции больше года не улучшаются, и каждый день новые жертвы. В итоге может дойти до того, что воевать станет некому и подпишут по Днепру или вообще по Збручу.
Виталька совсем поехал ...
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