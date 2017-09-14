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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9244924592469247>
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 19:06

flyman
Людина далека від економіки,


Людина близька до економіки , але трохи недоцмудивша бюджетної сіськи у викладацькій університету ( «небагато і майже не ковтаючи») якось побувала у кожній прогорілій банці (навіть портрет в безкозирці висить в головному офісі ФГВФО, підпис під портретом в цій компанії буде називати неприлічно :lol: ) і зараз влошилась в гривневі ОВГЗ по самі вуха до травня 2025 року.
«Економіст року» :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 19:24

  pesikot написав:
  Xenon написав::roll:

Україна готова до переговорів з рф, – Подоляк.

«Так, давайте вести переговори на умовах, які спираються на міжнародне право як концепцію. І головне з цієї концепції – це територіальна цілісність і суб'єктність, суверенітет».

Всегда готовы к переговорам
Тебе объяснить, почему важны такие заявления или сам догадаешься ? )

И ты дальше клик-бейта прочитал ? )
Или сразу побежал постить )

год назад "этиже деятели" заявляли что НИКАКИХ переговоров быть не может априори, только границы 91 года и тп и тд.

что за год изменилось?

20 января 2024
Подоляк отверг возможность переговоров с РФ: Путин хочет завоевать не только Украину

https://www.rbc.ua/ukr/news/podolyak-vi ... 39145.html
Востаннє редагувалось Xenon в Вів 30 лип, 2024 19:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 19:25

  Xenon написав:что за год изменилось?
партнеры сказали 10 лет до границ 91 нас никто субсидировать не намерен. выход из войны - выборы. новый президент подпишет мир на любых условиях и во всём обвинит попэрэдныкив. Я не говорю что это хорошо. Но переговорные позиции больше года не улучшаются, и каждый день новые жертвы. В итоге может дойти до того, что воевать станет некому и подпишут по Днепру или вообще по Збручу.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 19:30

  Xenon написав:
  pesikot написав:Всегда готовы к переговорам
Тебе объяснить, почему важны такие заявления или сам догадаешься ? )

И ты дальше клик-бейта прочитал ? )
Или сразу побежал постить )

год назад "этиже деятели" заявляли что НИКАКИХ переговоров быть не может априори, только границы 91 года и тп и тд.

что за год изменилось?

Давай примеры, что никаких переговоров и границы 1991 года, для начала

Потом поговорим
Кстати, ты дальше клик-бейта таки и не прочитал, а ты прочитай.
Оно очень полезно, многие вопросы отпадут сами собой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 19:31

  pesikot написав:
  Xenon написав:
  pesikot написав:Всегда готовы к переговорам
Тебе объяснить, почему важны такие заявления или сам догадаешься ? )

И ты дальше клик-бейта прочитал ? )
Или сразу побежал постить )

год назад "этиже деятели" заявляли что НИКАКИХ переговоров быть не может априори, только границы 91 года и тп и тд.

что за год изменилось?

Давай примеры, что никаких переговоров и границы 1991 года, для начала

Потом поговорим
Кстати, ты дальше клик-бейта таки и не прочитал, а ты прочитай.
Оно очень полезно, многие вопросы отпадут сами собой

https://www.rbc.ua/ukr/news/podolyak-vi ... 39145.html

https://www.rbc.ua/ukr/news/podolyak-mo ... 77577.html
Востаннє редагувалось Xenon в Вів 30 лип, 2024 19:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 19:33

vitaliiangel

партнеры сказали 10 лет до границ 91 нас никто субсидировать не намерен.


Виталя научился делать прогнозы.
Правильно, нафиг надо говорить «западная помощь максимум до лета 2023 года» . Это ж быстро и легко проверяется временем ! Потом носом тыкают в это…
То ли дело «10 лет субсидировать не будут!» Хороший прогноз, спасибо. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 30 лип, 2024 19:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 19:34

  vitaliiangel написав:
  Xenon написав:что за год изменилось?
партнеры сказали 10 лет до границ 91 нас никто субсидировать не намерен. выход из войны - выборы. новый президент подпишет мир на любых условиях и во всём обвинит попэрэдныкив. Я не говорю что это хорошо. Но переговорные позиции больше года не улучшаются, и каждый день новые жертвы. В итоге может дойти до того, что воевать станет некому и подпишут по Днепру или вообще по Збручу.

Виталька совсем поехал ...

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pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 19:42

⚡️ Європейські дипломати та військові очікують на досягнення угоди про припинення вогню між рф та Україною протягом найближчих шести-дев'яти місяців - про це пише газета Die Welt

https://www.welt.de/politik/ausland/plu ... sitesearch
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 19:43

  Xenon написав:
  pesikot написав:
  Xenon написав:год назад "этиже деятели" заявляли что НИКАКИХ переговоров быть не может априори, только границы 91 года и тп и тд.

что за год изменилось?

Давай примеры, что никаких переговоров и границы 1991 года, для начала

Потом поговорим
Кстати, ты дальше клик-бейта таки и не прочитал, а ты прочитай.
Оно очень полезно, многие вопросы отпадут сами собой

https://www.rbc.ua/ukr/news/podolyak-vi ... 39145.html

https://www.rbc.ua/ukr/news/podolyak-mo ... 77577.html

Молодец, РБК, ты сам себя выдал. РосБизнесКонсалтинг, люблю такое )

Это раз )

Ну до зеленых долбодятлов дошло, что дипломатией надо заниматься
Я об этом писал много раз

А теперь вопрос к тебе

А о чём переговоры ? :)
Ты вылез, теперь пиши и не залазь обратно )
Жду )
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 19:44

  pesikot написав:Жду )

так было или не было про то что переговоров не будет ?
а? балабол? )

(тебе, ухылянту с купленной инвалидностью чтото доказывать - бесполезное дело)
Востаннє редагувалось Xenon в Вів 30 лип, 2024 19:48, всього редагувалось 1 раз.
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