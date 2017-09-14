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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 30 лип, 2024 19:33
vitaliiangel
партнеры сказали 10 лет до границ 91 нас никто субсидировать не намерен.
Виталя научился делать прогнозы.
Правильно, нафиг надо говорить «западная помощь максимум до лета 2023 года» . Это ж быстро и легко проверяется временем ! Потом носом тыкают в это…
То ли дело «10 лет субсидировать не будут!» Хороший прогноз, спасибо.
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 30 лип, 2024 19:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 30 лип, 2024 19:34
vitaliiangel написав: Xenon написав:
что за год изменилось?
партнеры сказали 10 лет до границ 91 нас никто субсидировать не намерен. выход из войны - выборы. новый президент подпишет мир на любых условиях и во всём обвинит попэрэдныкив. Я не говорю что это хорошо. Но переговорные позиции больше года не улучшаются, и каждый день новые жертвы. В итоге может дойти до того, что воевать станет некому и подпишут по Днепру или вообще по Збручу.
Виталька совсем поехал ...
Все "успешные" легенды на этом сайте разрушены, осталось только одно - неустранимая психологическая травма, что не взяли в школу психологом
"Мечты, мечты, где ваша сладость ?
Мечты ушли, осталась гадость
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pesikot
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Додано: Вів 30 лип, 2024 19:42
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Xenon
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Додано: Вів 30 лип, 2024 19:43
Молодец, РБК, ты сам себя выдал. РосБизнесКонсалтинг, люблю такое )
Это раз )
Ну до зеленых долбодятлов дошло, что дипломатией надо заниматься
Я об этом писал много раз
А теперь вопрос к тебе
А о чём переговоры ?
Ты вылез, теперь пиши и не залазь обратно )
Жду )
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pesikot
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Додано: Вів 30 лип, 2024 19:44
pesikot написав:
Жду )
так было или не было про то что переговоров не будет ?
а? балабол? )
(тебе, ухылянту с купленной инвалидностью чтото доказывать - бесполезное дело)
Востаннє редагувалось Xenon
в Вів 30 лип, 2024 19:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 30 лип, 2024 19:47
Xenon написав:
дєнєг нєт но вьі дєржітєсь, ПА41
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flyman
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Додано: Вів 30 лип, 2024 19:50
Xenon написав: pesikot написав:
Жду )
так было или не было про то что переговоров не будет ?
а? балабол? )
Я написал об этом, научись читать
Ты ведь под "переговорами" понимаешь капитуляцию Украины и этот нарратив активно продвигаешь
Ты ведь так и не ответил на мой вопрос )
О чём переговоры ?
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pesikot
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Додано: Вів 30 лип, 2024 20:00
pesikot написав: Xenon написав: pesikot написав:
Жду )
так было или не было про то что переговоров не будет ?
а? балабол? )
Я написал об этом, научись читать
Ты ведь под "переговорами" понимаешь капитуляцию Украины и этот нарратив активно продвигаешь
Ты ведь так и не ответил на мой вопрос )
О чём переговоры ?
под переговорами я понимаю то, что предлагал ТВОЙ преЗЕденет, которого ты и тебе подобные выбрали - "договоримся гдето посерединке"
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Xenon
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Додано: Вів 30 лип, 2024 20:01
Xenon написав:
год назад "этиже деятели" заявляли что НИКАКИХ переговоров быть не может априори, только границы 91 года и тп и тд.
что за год изменилось?
можливо тоді розвідка клала на стіл "ставки" доповіді про каву в Криму.
але згодом все ДУЖЕ змінилось,
від "успішного потужного" контрнаступу ми перейшли до того, що фронт сипеться і лише примусова мобілізація хоч якось тимчасово спасає.
про якусь там знищену енергетику навіть не хочеться згадувати.
але з уйлом з позиції лузера ніяких переговорів не вийде, від переліку вимог окупанта офігіють всі...
тому мені здаються дивними всі ці розмови про переговори, напевно це "трєбованіє партнерів".
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Додано: Вів 30 лип, 2024 20:06
Xenon написав: pesikot написав:
Я написал об этом, научись читать
Ты ведь под "переговорами" понимаешь капитуляцию Украины и этот нарратив активно продвигаешь
Ты ведь так и не ответил на мой вопрос )
О чём переговоры ?
под переговорами я понимаю то, что предлагал ТВОЙ преЗЕденет, которого ты и тебе подобные выбрали - "договоримся гдето посерединке"
Уххх ... я це люблю )))
Ты промазал, сильно мимо ) Даже сам себе в ногу выстрелил и в жопу себе выстрелил )
Я не выбирал Зеленского, я был против него
А вот ты, показал свою прорашистскую сучность во всей красоте )))
Умница, красавица, вскрылся и раскрылся опять )))
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