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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 92449245924692479248>
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 19:33

vitaliiangel

партнеры сказали 10 лет до границ 91 нас никто субсидировать не намерен.


Виталя научился делать прогнозы.
Правильно, нафиг надо говорить «западная помощь максимум до лета 2023 года» . Это ж быстро и легко проверяется временем ! Потом носом тыкают в это…
То ли дело «10 лет субсидировать не будут!» Хороший прогноз, спасибо. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 30 лип, 2024 19:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 19:34

  vitaliiangel написав:
  Xenon написав:что за год изменилось?
партнеры сказали 10 лет до границ 91 нас никто субсидировать не намерен. выход из войны - выборы. новый президент подпишет мир на любых условиях и во всём обвинит попэрэдныкив. Я не говорю что это хорошо. Но переговорные позиции больше года не улучшаются, и каждый день новые жертвы. В итоге может дойти до того, что воевать станет некому и подпишут по Днепру или вообще по Збручу.

Виталька совсем поехал ...

Все "успешные" легенды на этом сайте разрушены, осталось только одно - неустранимая психологическая травма, что не взяли в школу психологом

"Мечты, мечты, где ваша сладость ?
Мечты ушли, осталась гадость
"
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 19:42

⚡️ Європейські дипломати та військові очікують на досягнення угоди про припинення вогню між рф та Україною протягом найближчих шести-дев'яти місяців - про це пише газета Die Welt

https://www.welt.de/politik/ausland/plu ... sitesearch
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 19:43

  Xenon написав:
  pesikot написав:
  Xenon написав:год назад "этиже деятели" заявляли что НИКАКИХ переговоров быть не может априори, только границы 91 года и тп и тд.

что за год изменилось?

Давай примеры, что никаких переговоров и границы 1991 года, для начала

Потом поговорим
Кстати, ты дальше клик-бейта таки и не прочитал, а ты прочитай.
Оно очень полезно, многие вопросы отпадут сами собой

https://www.rbc.ua/ukr/news/podolyak-vi ... 39145.html

https://www.rbc.ua/ukr/news/podolyak-mo ... 77577.html

Молодец, РБК, ты сам себя выдал. РосБизнесКонсалтинг, люблю такое )

Это раз )

Ну до зеленых долбодятлов дошло, что дипломатией надо заниматься
Я об этом писал много раз

А теперь вопрос к тебе

А о чём переговоры ? :)
Ты вылез, теперь пиши и не залазь обратно )
Жду )
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 19:44

  pesikot написав:Жду )

так было или не было про то что переговоров не будет ?
а? балабол? )

(тебе, ухылянту с купленной инвалидностью чтото доказывать - бесполезное дело)
Востаннє редагувалось Xenon в Вів 30 лип, 2024 19:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 19:47

  Xenon написав:
⚡️ Європейські дипломати та військові очікують на досягнення угоди про припинення вогню між рф та Україною протягом найближчих шести-дев'яти місяців - про це пише газета Die Welt

https://www.welt.de/politik/ausland/plu ... sitesearch

дєнєг нєт но вьі дєржітєсь, ПА41
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 19:50

  Xenon написав:
  pesikot написав:Жду )

так было или не было про то что переговоров не будет ?
а? балабол? )

Я написал об этом, научись читать

Ты ведь под "переговорами" понимаешь капитуляцию Украины и этот нарратив активно продвигаешь

Ты ведь так и не ответил на мой вопрос )
О чём переговоры ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 20:00

  pesikot написав:
  Xenon написав:
  pesikot написав:Жду )

так было или не было про то что переговоров не будет ?
а? балабол? )

Я написал об этом, научись читать

Ты ведь под "переговорами" понимаешь капитуляцию Украины и этот нарратив активно продвигаешь

Ты ведь так и не ответил на мой вопрос )
О чём переговоры ?

под переговорами я понимаю то, что предлагал ТВОЙ преЗЕденет, которого ты и тебе подобные выбрали - "договоримся гдето посерединке"
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 20:01

  Xenon написав:год назад "этиже деятели" заявляли что НИКАКИХ переговоров быть не может априори, только границы 91 года и тп и тд.
что за год изменилось?

можливо тоді розвідка клала на стіл "ставки" доповіді про каву в Криму.
але згодом все ДУЖЕ змінилось,
від "успішного потужного" контрнаступу ми перейшли до того, що фронт сипеться і лише примусова мобілізація хоч якось тимчасово спасає.
про якусь там знищену енергетику навіть не хочеться згадувати.
але з уйлом з позиції лузера ніяких переговорів не вийде, від переліку вимог окупанта офігіють всі...
тому мені здаються дивними всі ці розмови про переговори, напевно це "трєбованіє партнерів".
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 20:06

  Xenon написав:
  pesikot написав:Я написал об этом, научись читать

Ты ведь под "переговорами" понимаешь капитуляцию Украины и этот нарратив активно продвигаешь

Ты ведь так и не ответил на мой вопрос )
О чём переговоры ?

под переговорами я понимаю то, что предлагал ТВОЙ преЗЕденет, которого ты и тебе подобные выбрали - "договоримся гдето посерединке"

Уххх ... я це люблю )))

Ты промазал, сильно мимо ) Даже сам себе в ногу выстрелил и в жопу себе выстрелил )

Я не выбирал Зеленского, я был против него

А вот ты, показал свою прорашистскую сучность во всей красоте )))

Умница, красавица, вскрылся и раскрылся опять )))
pesikot
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