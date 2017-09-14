Xenon написав:так было или не было про то что переговоров не будет ? а? балабол? )
Я написал об этом, научись читать
Ты ведь под "переговорами" понимаешь капитуляцию Украины и этот нарратив активно продвигаешь
Ты ведь так и не ответил на мой вопрос ) О чём переговоры ?
под переговорами я понимаю то, что предлагал ТВОЙ преЗЕденет, которого ты и тебе подобные выбрали - "договоримся гдето посерединке"
Песікіт, як завжди,жжот.
Під перемовинами розуміють самі перемовини. Перемовини. Да хоч про квіти на Марсі.
До цього оцей Подоляк голосив про ніяких перемовин. Наприклад, 7 міс. тому: *Хватит иллюзий! Никаких переговоров с Россией НЕ будет! * https://m.youtube.com/watch?v=iFFe-Nft8z0&vl=ru Так прямо і стверджував, що перемовини будуть тільки ПІСЛЯ того, як всі росокупанти покинуть (самі або будуть вибиті) за український кордон. От тоді лише можна буде починати перемовини. _____________________ Те ж саме він казав в листопаді 2022: *Україна готова до переговорів із Росією, якщо та виконає низку вимог. Це позиція, зафіксована президентом Володимиром Зеленський.
Перша вимога – Москва забирає свої війська і відводить їх до міжнародно визнаних кордонів РФ. Друга – вона перестає атакувати зі своєї території Україну. Третя – коли Київ зрозуміє, що Росії немає на українській території, можна сідати і говорити з російським урядом про наслідки війни та післявоєнні вже відносини між Україною і Російською Федерацією. Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у інтервʼю Радіо Свобода. * https://lb.ua/society/2022/11/08/535158 ... blyat.html
Чітко --- три умови, коли Україна стане готова до перемовин. По буквах --- спочатку виконання умов, потім перемовини. Отак співали раніше...
Xenon написав:год назад "этиже деятели" заявляли что НИКАКИХ переговоров быть не может априори, только границы 91 года и тп и тд. что за год изменилось?
можливо тоді розвідка клала на стіл "ставки" доповіді про каву в Криму. але згодом все ДУЖЕ змінилось, від "успішного потужного" контрнаступу ми перейшли до того, що фронт сипеться і лише примусова мобілізація хоч якось тимчасово спасає. про якусь там знищену енергетику навіть не хочеться згадувати. але з уйлом з позиції лузера ніяких переговорів не вийде, від переліку вимог окупанта офігіють всі... тому мені здаються дивними всі ці розмови про переговори, напевно це "трєбованіє партнерів".
"Україна не може проводити переговори, а фактично підписувати капітуляцію. Не буде Україна цього робити; поки Росія не програє, доти ми з вами матимемо нескінченну війну. Треба це зрозуміти. Так, у цій війні можуть бути оперативні паузи, яку ми з вами мали з 2014 по 2022 рік. Зараз оперативні паузи будуть набагато коротшими, і ми з вами матимемо зовсім інший етап війни, де Росія проведе певну роботу над помилками", - сказав він. "Путіну не потрібно про щось домовлятися, він хоче вбивати. Не тільки Путін, а й велика кількість росіян люто ненавидять нас за те, що ми принизили їх. Показали, що немає ніякої величі Росії. Немає ніякого "вєлікого русского міра". Немає нічого великого під назвою Росія у ХХІ сторіччі. Вони нас люто ненавидять і не зможуть скомпенсувати цю ненависть інакше, ніж вбивши велику кількість українців", - наголосив він, додавши, що Україна має "знищити все російське, що перебуває на нашій території". https://tsn.ua/ato/chi-mozhe-ukrayina-z ... 62935.html
Що змінилося за цей час, щоб після ОТАКИХ аргументів, просто заявити про готовність до переговорів? Заявити БЕЗ будь-яких пояснень. Ключові слова --- без будь-яких пояснень.
"Керчь и пригород обесточены после пожаров сразу на четырех энергоподстанциях. Без света осталось около 53 тысяч человек. Огонь охватил энергообъекты в районе 450 квартала, горы Митридат и сёл Осовины и Бондаренково. Также в городе на восточной части Крыма нет воды", - написал о произошедшем прокремлевский Mash.
Ой, а что случилось ? ...
Когда будут протесты россиян, чтобы дали электричество ...
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 30 лип, 2024 20:24, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:В принципі, наші добряче кошмарять об'єкти на території рфії. Майже кожен день новини. Невже цього замало, щоб оркостан припинив агресію та убрався взад на свої кордони?
звісно замало, у них у скабєєвої все збили. а якщо десь щось горить чи світла немає, так це "халох вінават і єго нада убіть"
Мова не про рівень глядачів Скабєєвої. А про рівень їх можновладців.
От дивіться Подоляк (вважайте Зе і Ко) отаке заявив нещодавно: *"Кількість ресурсів, яка сьогодні є у РФ, дозволяє вважати, що вони можуть досидіти до кінця війни, в якій вони не програють. Партнерам та нейтральним країнам треба пояснити, що ціна війни для всіх буде зростати. Але головне – перенести цю ціну війни на Російську Федерацію" https://tsn.ua/ukrayina/cina-viyni-dlya ... 30994.html Суть -- в них вистачає і вистачить ресурсів!!!! За умови поточного характеру війни. А щоб цього не сталося НЕОБХІДНО, щоб партнери!!! підвищили ціну війни для рфії.
І навіть вже ЗЕ і Ко порахували скільки це буде вартувати партнерам. Точніше порахував Помпео і виклав. Наші повністю згодні з цією МАТЕМАТИКОЮ. Все пораховано: *"Я вважаю, що це найбільш реалістичний сценарій, який міг би бути впроваджений. Глобальне лідерство коштує півтрильйона доларів. Крапка. Тобто, ленд-ліз чи пряма допомога Україні - немає різниці. Перемога над РФ, яку собі за такі гроші можуть забезпечити і США, а ширше - і проукраїнська коаліція, і антиросійська коаліція. Це того вартує. І в принципі, це абсолютно реалістична програма", - наголосив Подоляк.* https://tsn.ua/ukrayina/u-zelenskogo-zr ... 29056.html
Це бомбезна інфо... Це і є оті розклади, про які я казав раніше. Ціна питання --- 500 млрд. долл. Крапка. Ціна. Тепер питання ребром --- чи погодяться партнери (та всі антиросійські сили в світі) сплатити чи ні???? Цей розклад лежить на столах всіх можновладців світу...
Наші звісно намагаються вмовити, як можна більше країн підписатися на цей сценарій. І навіть пояснюють математикою: *"Якщо Росія не програє, то ціна безпеки для США буде коштувати не 500 млрд доларів, а півтора-два–три трильйони доларів. Вони будуть мати хуситів не тільки в Червоному морі, Хамас не тільки на Близькому Сході, будуть мати Північну Корею, яка буде атакувати Південну Корею"* _______________________________
Ось це ключове. Це бімба... Суто математика. Ніяких емоцій та співів про захист демократії, західної цивілізації, всесвітнє лихо тощо. Лише калькулятор. _______________________________ І якщо наші отримують від партнерів і Ко відлуп сплатити отаку ціну, то з урахуванням зізнання самого Подоляка, що у рфії вистачає ресурсів досищіти до кінця війни, нашим прийдеться приймати рішення. А поки Сили Оборони виграють час, щоб наші вмовили партнерів погодитися заплатити півтрільйони... Начебто, виходить, що партнери думають. І думати будуть, як мінімум, до вибору президента Штатів. Бо основним платником, як показав сам Подоляк, саме Штати будуть.
Не тільки. Ще є блєф, як в покері. Можна декларувати готовність давати 500 ярдів (не маючи їх в руках) Можна навіть для переконливості почати давати. На якомусь етапі агресор може сказати собі «та досить..». Сценаріїв більше , ніж суто математичних «вистачить ресурсів / не вистачить ресурсів». І у кого явно менше, той начебто програв. Ні, воно інакше працює.
Доречі у кацапи блефують, коли кажуть «ми готові ще 10 років воювати» і демонстративно приймають якісь там програми на 10 років. Союз все життя приймав якісь програми. І ніколи їх не виконував.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 30 лип, 2024 20:57, всього редагувалось 2 разів.
detroytred написав:В принципі, наші добряче кошмарять об'єкти на території рфії. Майже кожен день новини. Невже цього замало, щоб оркостан припинив агресію та убрався взад на свої кордони?
звісно замало, у них у скабєєвої все збили. а якщо десь щось горить чи світла немає, так це "халох вінават і єго нада убіть"
Мова не про рівень глядачів Скабєєвої. А про рівень їх можновладців.
От дивіться Подоляк (вважайте Зе і Ко) отаке заявив нещодавно: *"Кількість ресурсів, яка сьогодні є у РФ, дозволяє вважати, що вони можуть досидіти до кінця війни, в якій вони не програють. Партнерам та нейтральним країнам треба пояснити, що ціна війни для всіх буде зростати. Але головне – перенести цю ціну війни на Російську Федерацію" https://tsn.ua/ukrayina/cina-viyni-dlya ... 30994.html Суть -- в них вистачає і вистачить ресурсів!!!! За умови поточного характеру війни. А щоб цього не сталося НЕОБХІДНО, щоб партнери!!! підвищили ціну війни для рфії.
І навіть вже ЗЕ і Ко порахували скільки це буде вартувати партнерам. Точніше порахував Помпео і виклав. Наші повністю згодні з цією МАТЕМАТИКОЮ. Все пораховано: *"Я вважаю, що це найбільш реалістичний сценарій, який міг би бути впроваджений. Глобальне лідерство коштує півтрильйона доларів. Крапка. Тобто, ленд-ліз чи пряма допомога Україні - немає різниці. Перемога над РФ, яку собі за такі гроші можуть забезпечити і США, а ширше - і проукраїнська коаліція, і антиросійська коаліція. Це того вартує. І в принципі, це абсолютно реалістична програма", - наголосив Подоляк.* https://tsn.ua/ukrayina/u-zelenskogo-zr ... 29056.html
Це бомбезна інфо... Це і є оті розклади, про які я казав раніше. Ціна питання --- 500 млрд. долл. Крапка. Ціна. Тепер питання ребром --- чи погодяться партнери (та всі антиросійські сили в світі) сплатити чи ні???? Цей розклад лежить на столах всіх можновладців світу...
Наші звісно намагаються вмовити, як можна більше країн підписатися на цей сценарій. І навіть пояснюють математикою: *"Якщо Росія не програє, то ціна безпеки для США буде коштувати не 500 млрд доларів, а півтора-два–три трильйони доларів. Вони будуть мати хуситів не тільки в Червоному морі, Хамас не тільки на Близькому Сході, будуть мати Північну Корею, яка буде атакувати Південну Корею"* _______________________________
Ось це ключове. Це бімба... Суто математика. Ніяких емоцій та співів про захист демократії, західної цивілізації, всесвітнє лихо тощо. Лише калькулятор.
Xenon написав:год назад "этиже деятели" заявляли что НИКАКИХ переговоров быть не может априори, только границы 91 года и тп и тд. что за год изменилось?
можливо тоді розвідка клала на стіл "ставки" доповіді про каву в Криму. але згодом все ДУЖЕ змінилось, від "успішного потужного" контрнаступу ми перейшли до того, що фронт сипеться і лише примусова мобілізація хоч якось тимчасово спасає. про якусь там знищену енергетику навіть не хочеться згадувати. але з уйлом з позиції лузера ніяких переговорів не вийде, від переліку вимог окупанта офігіють всі... тому мені здаються дивними всі ці розмови про переговори, напевно це "трєбованіє партнерів".
Напевно приходить розуміння, що чим далі, тим наша переговорна позиція лиш погіршується і перспектив на покращення з такою допомогою партньорів не видно. Ситуація з F16 (здогадайтесь, хто це зробив) поставила жирну крапку на всьому нашому оптимізмі.
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 30 лип, 2024 21:06, всього редагувалось 1 раз.