Додано: Вів 30 лип, 2024 20:48

sergey_stasyuk555 написав: detroytred написав: В принципі, наші добряче кошмарять об'єкти на території рфії.

Майже кожен день новини.

Невже цього замало, щоб оркостан припинив агресію та убрався взад на свої кордони? В принципі, наші добряче кошмарять об'єкти на території рфії.Майже кожен день новини.Невже цього замало, щоб оркостан припинив агресію та убрався взад на свої кордони?

звісно замало, у них у скабєєвої все збили.

а якщо десь щось горить чи світла немає, так це "халох вінават і єго нада убіть" звісно замало, у них у скабєєвої все збили.а якщо десь щось горить чи світла немає, так це "халох вінават і єго нада убіть"

Мова не про рівень глядачів Скабєєвої. А про рівень їх можновладців.От дивітьсяПодоляк (вважайте Зе і Ко) отаке заявив нещодавно:*"Кількість ресурсів, яка сьогодні є у РФ, дозволяє вважати, що вони можуть досидіти до кінця війни, в якій вони не програють. Партнерам та нейтральним країнам треба пояснити, що ціна війни для всіх буде зростати. Але головне – перенести цю ціну війни на Російську Федерацію"Суть -- в них вистачає і вистачить ресурсів!!!! За умови поточного характеру війни.А щоб цього не сталося НЕОБХІДНО, щоб партнери!!! підвищили ціну війни для рфії.І навіть вже ЗЕ і Ко порахували скільки це буде вартувати партнерам.Точніше порахував Помпео і виклав.Наші повністю згодні з цією МАТЕМАТИКОЮ.Все пораховано:*"Я вважаю, що це найбільш реалістичний сценарій, який міг би бути впроваджений. Глобальне лідерство коштує півтрильйона доларів. Крапка. Тобто, ленд-ліз чи пряма допомога Україні - немає різниці. Перемога над РФ, яку собі за такі гроші можуть забезпечити і США, а ширше - і проукраїнська коаліція, і антиросійська коаліція. Це того вартує. І в принципі, це абсолютно реалістична програма", - наголосив Подоляк.*Це бомбезна інфо...Це і є оті розклади, про які я казав раніше.Ціна питання --- 500 млрд. долл.Крапка.Ціна.Тепер питання ребром --- чи погодяться партнери (та всі антиросійські сили в світі) сплатити чи ні????Цей розклад лежить на столах всіх можновладців світу...Наші звісно намагаються вмовити, як можна більше країн підписатися на цей сценарій.І навіть пояснюють математикою:*"Якщо Росія не програє, то ціна безпеки для США буде коштувати не 500 млрд доларів, а півтора-два–три трильйони доларів. Вони будуть мати хуситів не тільки в Червоному морі, Хамас не тільки на Близькому Сході, будуть мати Північну Корею, яка буде атакувати Південну Корею"*_______________________________Ось це ключове. Це бімба...Суто математика.Ніяких емоцій та співів про захист демократії, західної цивілізації, всесвітнє лихо тощо.Лише калькулятор._______________________________І якщо наші отримують від партнерів і Ко відлуп сплатити отаку ціну, то з урахуванням зізнання самого Подоляка, що у рфії вистачає ресурсів досищіти до кінця війни, нашим прийдеться приймати рішення.А поки Сили Оборони виграють час, щоб наші вмовили партнерів погодитися заплатити півтрільйони...Начебто, виходить, що партнери думають.І думати будуть, як мінімум, до вибору президента Штатів.Бо основним платником, як показав сам Подоляк, саме Штати будуть.